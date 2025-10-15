修補管理對於維持系統安全與穩定至關重要。它保持系統、應用程式和端點的即時更新，確保擁有最新的安全性和功能。然而，小的修補管理錯誤可能會帶來重大後果。
修補錯誤可能讓組織暴露在漏洞中，IT 合規性風險、運作中斷，任何一項都可能導致災難。有鑑於此，我們來看看一些常見的修補管理錯誤，以及造成這些錯誤的原因，並如何避免它們。
修補管理錯誤的主要原因
首先，我們需要了解什麼是修補管理錯誤以及它們的成因。修補管理錯誤是在修補安裝過程中發生的缺陷或失敗，包括安裝不完整、跳過修補更新、錯過端點、相容性問題及其他會阻止適當安裝修補的問題。
這些通常是一些小失誤，比如忘記更新裝置或無限期推遲更新。但這些錯誤仍然會對企業產生重大影響，並升級為主要的安全風險。
修補程式管理錯誤的原因包括：
不一致的修補排程，可能會使裝置未修補而易受攻擊。
人為錯誤導致跳過修補或遺漏設備。
下載或部署修補程式時的安裝錯誤。
與其他應用程式或軟體的相容性問題。
缺陷的修補部署或排程導致修補不完整。
缺乏對修補狀態的可視性，導致漏掉或不完整的修補。
如何衡量修補成功和效率
如果修補管理錯誤可以產生如此負面的影響，那麼企業如何衡量成功呢？幾個關鍵指標可以顯示成功和效率，這些是 IT 團隊在評估其修補策略的效果時應該追蹤的。
關鍵指標包括：
修補時間表： 推出新修補程序需要多長時間？追踪此指標有助於確保您及時部署修補程式，並最大限度地縮短裝置的脆弱時間。
成功率： 有多少修補成功施行？如果修補部署過程中出現任何問題，追蹤成功率會通知您並幫助識別需要重新安裝修補的裝置。
覆蓋範圍： 您的修補管理流程涵蓋了多少系統和應用程式？覆蓋率越高，您的防護就越完整，IT 團隊需要手動修補的情況就越少。
速度： 您能多快部署關鍵漏洞的修補，從漏洞發現到修補完成之間經過多少時間？瞭解這個指標對於確保盡快修補您的裝置同時遵守相關的 IT 合規標準和法規非常重要。
停機時間： 因修補而損失多少時間？在工作日中間部署修補可能導致停機和生產力損失，因此追蹤這個指標有助於識別您在安全性和連續性之間的平衡有多好。
將系統置於風險中的5個修補管理錯誤
接下來，我們需要了解企業應該注意的常見修補管理錯誤。了解這些關鍵錯誤及其原因可以幫助企業避免它們，確保更完整和有效的修補過程。
1. 延遲修補
延遲更新會使裝置面臨風險，而且很容易一再推遲修補程序，直到為時已晚。這就是為什麼正確的修補管理和排程很重要，因為它們可以確保修補程式在不打斷工作或造成延遲的情況下，於方便的時間安裝。
2. 略過補丁驗證
雖然修補是為了提供更好的安全性和新功能�，但總是有可能會有意外的副作用或與其他軟體交互不佳。測試和驗證修補是修補管理過程中的必要環節，它有助於確保修補不會導致任何意料之外的問題或崩潰。
3. 沒有預修補備份
如果修補程式出了問題，會發生什麼事情？回退到未修補狀態對於修復損壞非常重要，但這需要備份。如果您忽視了備份裝置，且修補程式造成意外問題，您將面臨在加載較早的備份後丟失數據和進度的風險。
4. 不規律的時機
修補應盡快安裝，因此如果您的修補排程不一致、無規律，您可能會讓裝置暴露於風險中。實時修補管理幫助確保您在新的修補可用時立即知道，以便快速測試和部署，從而將裝置處於脆弱狀態的時間降到最低。
5. 錯誤的部署
修補部署應該包括計劃和分階段推出，以確保適當的測試和最小的中斷。匆忙推出可能會導致大範圍的意外錯誤、整個組織的停機和多次中斷。儘管快速安裝修補程式很重要，但也必須不急於求成。而是應分環進行修補，以便進行測試，並在干擾最小的時間進行部署。
消除修補失敗的有效策略
幸運的是，修補失敗並不是不可避免的。有一些方法可以降低失敗風險並幫助確保修補部署過程的成功，包括：
1. 使用自動修補解決方案優先考慮及時應用
延遲或跳過修補是失敗的最大原因之一，但自動修補解決方案可以確保修補程式及時測試和部署。良好的自動修補工具可以檢測新修補程式、安排更新，並分環推出，為測試和驗證提供時間。
2. 在預備環境中進行強大的修補驗證
在部署修補之前進行測試有助於避免意外問題。從少��數選定設備開始，檢查相容性問題、崩潰或其他問題。然後，你可以將修補安裝到更多的設備群組中，然後再次測試，再部署到整個組織中。這種分階段流程有助於確保整個發布過程中的正確修補驗證。
3. 使用安全加密存儲的強大回滾策略
如果修補錯誤，你希望能夠將損害降到最低。保持安全加密的備份是關鍵，因為這確保你可以回到修補前的狀態，而不會丟失任何有價值的數據或工作進度。一個強大的備份策略不僅對修補很重要，還對於數據安全性和業務連續性在災難復原時非常必要。
4. 一致的修補計劃和定期審核
一個一致的修補排程對於保護網路和端點至關重要。確保你定期檢查更新和修補，並審核你的修補管理做法，以確保你在所有端點和應用程序中跟上修補。
5. 通過分階段部署、非高峰期修補和訓練有素的 IT 人員來優化部署
時機就是一切，尤其是對於修補部署而言。制定策略以確定推出時機並減少停機時間將有助於確保您以最小的干擾修補每個端點。這包括在非高峰時段安排修補、基於環的部署，並培訓您的 IT 人員以確保他們擁有有效修補管理所需的工具和知識。
從被動到主動：修補的未來
修補管理應該是一個積極的過程，在漏洞被利用之前推出新修補以解決這些漏洞。如果你等到你的網路遭受攻擊才進行修補，那就已經太遲了。
網路犯罪分子和駭客總是在尋找新的漏洞來加以利用。幸運的是，網路安全團隊也在尋找漏洞，��以便在被利用之前修補它們。這種主動的方法有助於保持裝置和端點的安全，但前提是使用者在修補程式可用時不斷地安裝它們。
一個前瞻性的策略對於保持端點、網路和應用程式的安全是必要的，這意味著快速且有效地識別漏洞並安裝修補更新以解決這些問題。這樣做可以加強安全性、降低成本並減少中斷。
Splashtop 自動化修補管理：更少失敗、更快速修復
修補管理對於安全和業務連續性至關重要，但經常被忽視。確保一致、高效和可靠的修補管理需要像 Splashtop AEM (自主端點管理)這樣的解決方案。Splashtop AEM 提供跨 Windows、macOS 和第三方應用程式的即時自動化修補，由 AI 驅動的 CVE 見解和基於政策的自動化提供支持。
Splashtop AEM 的修補管理解決方案有助於透過即時更新和基於 CVE 的漏洞見解簡化修補。這有助於確保補丁在端點間被優先考慮、驗證和部署，保持一切即時且安全。
此外，你可以使用 Splashtop AEM 來創建自訂的、基於政策的修補策略。這有助於控制你的修補部署，以一種最適合你的業務的方式進行全面測試和推廣。同時，IT 團隊可以從單一儀錶板中監控修補狀態和合規性，清晰地概覽端點間的修補情況。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：
自動化修補作業系統、第三方及自訂應用程式的漏洞。
以 AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
自訂政策框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤與管理。
警報和補救，自動解決問題，防止它們成為問題。
背景操作��以存取任務管理器和裝置管理器等工具而不打擾使用者。
準備好讓修補管理變得簡單高效，同時管理所有遠端端點了嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM：