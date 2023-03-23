Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

以下是2017年3月為Splashtop Business Access和Splashtop遠端支援用戶添加的一些新功能和增強功能。

Splashtop 設定畫面的全新功能

自定義顯示名稱 - my.Splashtop.com 儀錶板中新的「更改顯示名稱」設置選項使你能夠自定義訪問用戶電腦時向用戶顯示姓名的方式，以獲得更好的用戶體驗。 查看 Splashtop 支援的這篇 操作方法文章中 的詳細資訊。

添加計算機按鈕 （僅限 Splashtop Business Access ）- 可輕鬆訪問以在您的電腦上下載流媒體。

Splashtop 具有新功能的商業iOS應用程式更新

適用於 iPhone 和 iPad 的 2.7.2.0 版

快速點 GT 鼠標支持和優惠 -Splashtop 業務支持適用於 iPad 的快速 GT 鼠標，以提高遠端桌面會話的生產力。 在設置下的 Splashtop 業務應用程序中聲明您的折扣券選項 | 快速點鼠標

新功能：會話中 FPS 設置 - 嘗試這些設置，以便在不同的網路和計算機上獲得最佳性能！

新功能：帳戶資訊的UI改進 - 請參閱團隊名稱、角色和顯示名稱。

此更新還包括一些錯誤修復。

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