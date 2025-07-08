Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

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Splashtop New Features

Splashtop Remote Access 和 Remote Support 的新功能

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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以下是 2017 年 3 月為 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 使用者新增的一些新功能和增強功能。

Splashtop 設定畫面的全新功能

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

自定義顯示名稱 - my.Splashtop.com 儀錶板中新的「更改顯示名稱」設置選項使你能夠自定義訪問用戶電腦時向用戶顯示姓名的方式，以獲得更好的用戶體驗。 查看 Splashtop 支援的這篇 操作方法文章中 的詳細資訊。

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

新增電腦按鈕（僅限Splashtop Remote Access ） - 可輕鬆存取並在電腦上下載 Streamer。

Splashtop 具有新功能的商業iOS應用程式更新

適用於 iPhone 和 iPad 的 2.7.2.0 版

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

快速點 GT 鼠標支持和優惠 -Splashtop 業務支持適用於 iPad 的快速 GT 鼠標，以提高遠端桌面會話的生產力。 在設置下的 Splashtop 業務應用程序中聲明您的折扣券選項 | 快速點鼠標

Frame Rate Settings

新功能：會話中 FPS 設置 - 嘗試這些設置，以便在不同的網路和計算機上獲得最佳性能！

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

新功能：帳戶資訊的UI改進 - 請參閱團隊名稱、角色和顯示名稱。

此更新還包括一些錯誤修復。

獲取更新和更多資訊

  1. 在 App Store 上下載適用於 iOS 的最新 Splashtop Business 應用程式 (iPhone 版和 iPad 版)，或在裝置上檢查更新。

  2. 如需所有最新的更新資訊，請參閱我們支援網站上的公告區域。

  3. 深入了解Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support

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