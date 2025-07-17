Microsoft Cloud PKI 替代方案：為什麼 Foxpass 是更好的選擇

Microsoft Cloud PKI 已成為使用 Intune 的組織在雲端中發行和管理憑證的一種方式。然而，隨著企業採用更多元的裝置組合並優先考慮零信任安全性，Microsoft Cloud PKI 的限制變得越來越明顯。
這就是 Foxpass 的用武之地。Foxpass 提供更靈活、可擴展且完整的憑證安全性方法。無論您是在管理公司裝置、為承包商提供安全存取，還是為 BYOD 環境推出基於憑證的 Wi-Fi，Foxpass 都能提供現代 IT 團隊所需的控制和覆蓋範圍。
在這篇博客中，我們將比較 Microsoft Cloud PKI 和 Foxpass，強調 Microsoft 產品的主要限制，並展示為什麼 Foxpass 是需要安全、雲端原生身份和網路存取解決方案的組織的最佳替代方案。
什麼是 Microsoft Cloud PKI？
Microsoft Cloud PKI 是一項基於雲端的公開金鑰基礎設施服務，包含在 Microsoft Intune 套件中或可作為獨立附加元件使用。它允許組織為 Intune 註冊的裝置發行、管理和撤銷數位憑證，而無需維護內部的憑證授權機構或使用傳統的 NDES 連接器。
Microsoft Cloud PKI 的核心設計是為了簡化 Microsoft 生態系統中受管理裝置的憑證部署。它支援 SCEP (Simple 憑證 Enrollment Protocol) 用於憑證發行，並使用憑證撤銷清單 (CRLs) 來管理憑證狀態。管理員可以在 Intune 中配置憑證設定檔，以自動分發到 Windows、macOS、iOS 和 Android 裝置。
Microsoft Cloud PKI 的主要限制
雖然 Microsoft Cloud PKI 提供了一種在 Intune 生態系統中發行憑證的方法，但它存在一些顯著的限制，限制了其在現實部署中的有效性。
1. 僅限 Intune 的裝置支援
Microsoft Cloud PKI 與 Intune 緊密整合。裝置必須註冊到 Intune 才能接收憑證，這排除了未管理的端點或訪客裝置。這在安全覆蓋上造成了漏洞，並使非企業用戶的憑證存取變得複雜。
2. 沒有內建 RADIUS 伺服器
Microsoft 並未在 Cloud PKI 中提供原生的 RADIUS 伺服器。組織必須單獨部署或整合 RADIUS 解決方案，如果他們希望使用基於憑證的驗證來進行 Wi-Fi 或 VPN 存取。這增加了成本、複雜性和設定負擔。
3. 對混合和 BYOD 環境的支援有限
Cloud PKI 是為完全依賴 Microsoft Intune 和管理裝置的組織設計的。它缺乏支持包括個人裝置、第三方身份提供者或混合基礎設施的更動態環境的靈活性。
這些限制可能會造成實際的操作挑戰，特別是對於管理多樣化用戶群體或實施零信任安全模型的團隊。尋求更完整、靈活解決方案的組織應考慮超越 Intune 並填補這些功能缺口的替代方案。Foxpass 正是為此而建。
認識 Foxpass：理想的 Microsoft Cloud PKI 替代方案
Foxpass 提供了一個強大的雲端原生解決方案，適合尋求更大靈活性、更廣泛裝置支援和簡化憑證存取控制的組織。它通過結合管理的 PKI 功能和內建的 Cloud RADIUS 服務來填補 Microsoft Cloud PKI 留下的空白，使在整個環境中部署安全驗證變得容易。
使用 Foxpass，您可以通過 SCEP 發行長期憑證，按序列號追蹤它們，並輕鬆從中央控制台撤銷它們。憑證可以發行給任何裝置，無論它是否註冊在 Intune 中。這使得 Foxpass 成為需要支持 BYOD、承包商、混合工作團隊和操作系統混合環境的組織的理想選擇。
Foxpass 還包括一個完全管理的 Cloud RADIUS 伺服器，支援 EAP-TLS、PEAP 和 EAP-TTLS 協議。它直接與 Entra ID、Okta、Google Workspace 和 OneLogin 等身份提供者整合，允許使用者和群組的即時同步。這簡化了原則執行，並確保只有授權使用者可以連接到受保護的網路。
此外，Foxpass 支援主要的 Wi-Fi 和 VPN 基礎設施供應商，包括 Meraki、Aruba、Cisco 和 Fortinet，為 IT 團隊提供靈活性，能夠在現有基礎設施中部署安全存取，而無需大幅改造其架構。
通過將 PKI、RADIUS 和身份整合到單一平台中，Foxpass 提供了一個更完整和可擴展的 Microsoft Cloud PKI 替代方案。它是為當今動態 IT 環境設計的，而不僅僅是 Microsoft 管理的環境。
Foxpass 與 Microsoft Cloud PKI：功能比較
當評估 Microsoft Cloud PKI 與 Foxpass 時，差異很快就會顯現。雖然 Microsoft Cloud PKI 為 Intune 管理的裝置提供基本的憑證發行，但 Foxpass 提供了更全面的解決方案，支持多樣化的裝置、內建 RADIUS 和長期可擴展性。
以下是關鍵功能的並排比較：
功能特色
Microsoft Cloud PKI
Foxpass
裝置支援
僅限 Intune 註冊的裝置
所有裝置，包括 BYOD 和未管理的裝置
RADIUS 支援
不包括
內建 Cloud RADIUS，支持 EAP-TLS、PEAP 和 EAP-TTLS
與身分識別供應商整合
僅限 Entra ID（通過 Intune）
Entra ID、Okta、Google、OneLogin 等
平台相容性
Windows、macOS、iOS、Android
Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook
價格靈活性
需要 Intune 套件或附加授權
可單獨使用，無需依賴 Intune
Foxpass 滿足核心的憑證生命週期需求，同時擴展支援到未�管理的裝置、多樣的身份提供者和直接的網路存取控制。想要在不被鎖定於單一裝置管理平台的情況下獲得安全、可擴展驗證的組織將受益於 Foxpass 的靈活性和易於部署。
Foxpass 輝煌的使用案例
Foxpass 是為滿足現代 IT 團隊的實際需求而設計的。其靈活性和內建的網路整合使其成為需要在各種裝置和環境中確保存取的組織的理想解決方案。以下是 Foxpass 在某些常見使用案例中超越 Microsoft Cloud PKI 的地方：
1. 基於憑證的 Wi-Fi 驗證
Foxpass 使用 802.1x 和 EAP-TLS 為 Wi-Fi 網路提供安全的憑證驗證。它與來自 Cisco、Aruba、Meraki 和 Ubiquiti 等領先廠商的接入點和網路硬體無縫協作。使用 Foxpass Cloud RADIUS，無需部署和維護您自己的 RADIUS 基礎設施。
2. BYOD 和未管理裝置註冊
與僅支持 Intune 註冊裝置的 Microsoft Cloud PKI 不同，Foxpass 使得向任何裝置發行憑證變得容易。無論是個人筆記本電腦、承包商的手機，還是學校使用的 Chromebook，Foxpass 都支持安全的入門而不妥協控制。
3. 安全 VPN 存取
Foxpass 憑證可用於驗證各平台的 VPN 用戶端。IT 團隊可以對遠端用戶強制執行基於憑證的存取，確保只有受信任的裝置才能建立 VPN 連接，而不依賴於密碼或用戶註冊到 Intune。
4. 零信任身份和網路存取
Foxpass 支援與 Entra ID 和 Okta 等身份提供者的實時同步，允許組織根據用戶和裝置身份強制執行存取政策。當與基於憑證的驗證和 Cloud RADIUS 結合時，Foxpass 支援在網路和身份層面上的真正零信任方法。
這些使用案例反映了對超越 Microsoft 狹窄生態系統的安全、可擴展存取解決方案的日益增長的需求。使用 Foxpass，組織可以簡化操作、降低風險並改善其管理的每個環境中的用戶體驗。
準備好替換或擴展 Microsoft Cloud PKI 嗎？試試 Foxpass
Microsoft Cloud PKI 可能是已經深入 Intune 生態系統的組織的方便選擇，但當需要靈活性、更廣泛的裝置支援和完整的網路整合時，它就顯得不足。它缺乏 RADIUS 支援、有限的裝置相容性和短暫的憑證壽命，為管理現代混合環境的 IT 團隊帶來不必要的挑戰。
Foxpass 是最佳替代方案。它提供了基於憑證的安全性的所有優勢，而不會將您鎖定在單一平台上。通過基於憑證的驗證、無縫的身份整合和完全管理的 Cloud RADIUS 後端，Foxpass 使在任何裝置、用戶或位置上實施安全存取政策變得容易。
無論您是想替換 Microsoft Cloud PKI 還是 擴展其功能，Foxpass 都能在一個簡單、易於管理的平台中提供您所需的一切。
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