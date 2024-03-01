用於 Wi-Fi 驗證的 Foxpass cloud RADIUS 和 Microsoft cloud PKI

在當今的數位時代，網路安全正在迅速發展，威脅日益複雜。 傳統的安全措施，尤其是依賴密碼的安全措施，越來越不夠用。 推動無密碼的未來不僅是一種趨勢，而且是我們保護數位資產和存取的方法的必要演變。
在這種背景下，基於憑證的身份驗證 (CBA) 是現代網路安全策略的基石，為密碼範式提供了更安全、更用戶友好的替代方案。
本月，隨著Microsoft cloud PKI 的推出，我們正處於網路安全重大進步的風口浪尖，該 PKI 將作為 Microsoft Intune 套件的一部分提供。 隨著 Microsoft 擴大對 CBA 的支持，進一步認可其作為強大的零信任安全模型的關鍵組成部分，這一舉措標誌著一個關鍵時刻。
同時，Splashtop 很高興地宣布Foxpass cloud RADIUS完全相容並可作為 Microsoft cloud PKI 的補充解決方案，專為保護 Wi-Fi 網路和 VPN 存取而量身定制。
Microsoft cloud PKI 和 Foxpass cloud RADIUS 之間的協同代表了一次重大飛躍，體現了 CBA 的勢頭並採用零信任的網路安全方法。
與 Microsoft cloud PKI 的首日相容性
將 Microsoft cloud PKI 加入 Microsoft Intune 套件標誌著 Microsoft 採取了突破性舉措，進一步為組織提供先進的安全措施。
Microsoft cloud PKI 透過提供強大的公鑰基礎架構 (PKI) 管理基礎設施，準備在現代網路安全框架中發揮關鍵作用。 PKI 是安全數位通訊的支柱，可實現加密、數位簽章和 CBA。
隨著 Microsoft cloud PKI 的推出，Microsoft 不僅提供了一種產品，而且還強化了 CBA 作為零信任安全方法的基本要素的至關重要性。
零信任是一種網路安全範例，堅持對嘗試存取專用網路上的資源的每個人和裝置進行嚴格的身份驗證，無論他們是在網路邊界之內還是之外。
Foxpass cloud RADIUS 與 Microsoft cloud PKI 的兼容性確保組織可以無縫整合 Foxpass cloud RADIUS，以安全地存取其 Wi-Fi 網路和 VPN，從第一天起就利用 Microsoft cloud PKI 的高級安全功能。
基於證書的身份驗證 (CBA) 的發展勢頭
組織越來越多地放棄傳統的基於密碼的安全措施。 這種轉變主要是由於人們越來越認識到與密碼相關的限制和漏洞，例如容易受到網路釣魚攻擊、密碼重複使用以及管理複雜密碼的普遍不便。
為了應對這些挑戰，CBA 作為更安全、更有效率和用戶友好的替代方案已形成明顯的勢頭。
Microsoft對CBA的認可，主要是透過推出Microsoft cloud PKI，標誌著邁向無密碼未來之旅的一個重要里程碑。 Microsoft cloud PKI 透過促進數位憑證進行身份驗證，滿足了對更安全的身份驗證方法的迫切需求。
圍繞 Microsoft cloud PKI 的興奮及其對 CBA 的支援反映了更廣泛的行業共識，即轉向更安全的身份驗證方法的重要性。 與傳統密碼相比，CBA 具有幾個關鍵優勢：
增強的安全性：數位憑證比密碼更難外洩。 它們依賴於提供更高等級安全性的加密技術，從而顯著降低未經授�權存取的風險。
簡化的使用者體驗：透過 CBA，使用者不再需要記住和輸入密碼。 這簡化了登入過程，並消除了密碼疲勞和頻繁重置密碼等常見問題。
可擴展性和靈活性：證書可以輕鬆地大規模部署和管理，使其成為各種規模的組織的理想選擇。 此外，它們還支援廣泛的用例，從保護 Wi-Fi 和 VPN 連接到啟用安全電子郵件和數位簽章。
對雲端的 RADIUS 解決方案的需求
CBA 的發展和密碼的逐步淘汰凸顯了對支援這些進步的基礎設施的迫切需求。
基於cloud的 RADIUS 解決方案（例如 Foxpass cloud RADIUS）成為這一領域的重要組成部分，提供了傳統本地解決方案難以比擬的靈活性、安全性和易於整合。
克服本地 RADIUS 伺服器的限制
傳統上，RADIUS 伺服器是在本地部署的，需要在硬體、軟體和持續維護方面進行大量投資。 這些系統雖然強大，但在可擴展性、成本和適應新安全協議和標準所需的敏捷性方面存在限制。 本地 RADIUS 伺服器的維護對 IT 部門來說意味著大量的資源分配，從初始設定到硬體故障和軟體更新。
相較之下，基於雲端的 RADIUS 解決方案（例如 Foxpass cloud RADIUS）消除了這些挑戰。 組織可以利用cloud來避免與本地部署相關的資本支出和營運複雜性。 這種轉變降低了成本，並增強了組織根據成長或波動的需求擴展其身分驗證機制的能力。
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Foxpass cloud RADIUS – 功能與優點
Foxpass cloud RADIUS是一款完全託管、基於雲端的 RADIUS 伺服器解決方案，它帶來了許多功能和優勢，旨在滿足企業的現代安全需求。
本節探討 Foxpass cloud RADIUS 的主要功能和優勢，強調其在增強組織安全性和簡化存取管理方面的作用。
與微軟cloud PKI 立即相容：如前所述，Foxpass cloud RADIUS 與微軟cloud PKI 立即相容。 這確保組織從第一天起就可以利用最新的基於憑證的安全性。
本地cloud整合： Foxpass cloud RADIUS 與領先的cloud身分提供者本地集成，包括 Microsoft Entra ID (Azure)、OKTA 和 Google。 這種整合促進了跨各種平台和裝置的統一身份驗證體驗，支援 Windows、Mac、Chromebook、iOS 和 Android。
透過 CBA 增強安全性：Foxpass cloud RADIUS 的核心價值主張是對 CBA 的支持，為傳統的基於密碼的方法提供更安全的替代方案。
簡化的使用者體驗： Foxpass cloud RADIUS無需密碼，從而簡化了使用者體驗。 這種簡化的存取流程提高了使用者滿意度並減輕了 IT 團隊的管理負擔。
可擴展性和成本效率： Foxpass cloud RADIUS 作為雲端的解決方案提供無與倫比的可擴展性和成本效率。 組織可以輕鬆擴展其身份驗證基礎設施，無需額外的硬體或大量的前期投資。 這種靈活性使 Foxpass cloud RADIUS 對於各種規模的企業（從新創公司到大型企業）來說都是一個有吸引力的選擇。
支援 BYOD 策略：隨著 BYOD 策略的日益普及， Foxpass cloud RADIUS 與各種裝置的兼容性確保員工可以安全地存取網絡，無論他們選擇什麼設備。
結論：擁抱安全身份驗證的未來
透過利用 Microsoft cloud PKI 和 Foxpass cloud RADIUS 的優勢，組織可以更有效地保護其網路、資料和使用者身份，同時增強使用者體驗和營運效率。
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透過 Foxpass cloud RADIUS，您可以增強組織的安全狀況、減少管理開銷並為使用者提供無縫的存取體驗。
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