Splashtop 在 2019 年 Jamf Nation 用戶大會上

過去一周（2019年11月），Splashtop是明尼阿波利斯市JNUC 2019的讚助商。這就是Jamf用戶喜歡Splashtop來遠端存取其Apple設備的原因。
我們很愉快地贊助了 2019 年 Jamf Nation 用戶大會 （JNUC），並與 Jamf 用戶會面。 我們遇到了數百名來自教育機構和其他組織的IT管理人員，他們向我們講述了他們在管理Mac和iOS設備時面臨的問題。
我們分享了Splashtop的遠端存取和遠端支援軟體可以與Jamf一起使用的激動人心的方式，以幫助IT管理員克服障礙。我們從Jamf Nation收到的反饋再好不過了！繼續閱讀以了解JNUC與會者為何喜歡Splashtop。
什麼是 Jamf 和 JNUC？
Jamf 是 Apple 設備的 IT 管理軟件。Mac、iPhone、iPad 和 Apple TV 在學校和工作場所變得越來越普遍。Jamf 的創建目的是為 IT 團隊提供有效管理 Apple 設備所需的工具。
JNUC自稱是「世界上最大的 Apple IT管理員集會」。。 該會議為出席者提供了教育會議、專家見解和新解決方案的演示，使IT能夠更好地管理其 Apple 設備。
為什麼 JNUC 出席者喜歡 Splashtop
Splashtop 提供了最超值的遠端存取與遠端支援解決方案。許多 IT 管理員和 MSP 使用 Splashtop 來遠端存取其託管裝置。
Jamf用戶可以通過選擇Splashtop作為他們的遠端支援平台來增強其功能，提高效率並降低成本。以下是Jamf Nation喜歡Splashtop的主要原因：
廣泛的平台支援
Splashtop 不僅支援 Apple，大多數 Jamf 用戶也支援。 Splashtop 的解決方案支援 Windows、Mac、iOS 和 Android。 我們採訪的大多數 Jamf 使用者都管理著 Windows 和 Mac 計算機以及行動裝置。 Splashtop 為使用者提供了一個簡單的工具，使他們能夠跨多個操作系統進行可靠的遠端訪問。
低價
與其他遠端訪問工具相比，Splashtop 可以為 IT 團隊節省數百甚至數千美元的年度訂閱費用。 學校的IT管理員看到 Splashtop的定價特別興奮，因為他們經常不得不在有限的預算下工作。 Splashtop 客戶通常比其他產品（如 BeyondTrust （以前稱為 Bomgar）、 TeamViewer和 LogMeIn）節省 80% 或更多。
針對不同用例的不同解決方案
與其他遠端存取產品不同，Splashtop 為具有不同需求的使用者提供了不同的軟體包，説明 Jamf 使用者以最低的價格獲得他們需要的東西。 無論您是主要需要無人值守訪問，還是需要有人值守訪問以獲得按需支援，Splashtop 都能為您提供解決方案。
面向 Jamf 使用者的 Splashtop 解決方案
Splashtop Remote Support
IT、服務台和MSPs可以隨時使用Splashtop Remote Support遠端存取其端點，即使沒有最終使用者在場。 只需將 Splashtop Streamer 部署到您的 Windows、Mac 和 Android 裝置即可從任何裝置存取。
Splashtop遠端支援還使您能夠添加免費的用戶帳戶。輕鬆為您的IT團隊創建帳戶，以便他們可以存取您的託管裝置。對用戶和裝置進行分組，並設置其存取權限。您甚至可以為客戶/教職員工創建用戶帳戶，並讓他們遠端存取自己的電腦！
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