跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Splashtop team at JNUC 2019 showcasing remote access and support solutions

Splashtop 在 2019 年 Jamf Nation 用戶大會上

Trevor Jackins
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

過去一周（2019年11月），Splashtop是明尼阿波利斯市JNUC 2019的讚助商。這就是Jamf用戶喜歡Splashtop來遠端存取其Apple設備的原因。

我們很愉快地贊助了 2019 年 Jamf Nation 用戶大會 （JNUC），並與 Jamf 用戶會面。 我們遇到了數百名來自教育機構和其他組織的IT管理人員，他們向我們講述了他們在管理Mac和iOS設備時面臨的問題。

我們分享了Splashtop的遠端存取和遠端支援軟體可以與Jamf一起使用的激動人心的方式，以幫助IT管理員克服障礙。我們從Jamf Nation收到的反饋再好不過了！繼續閱讀以了解JNUC與會者為何喜歡Splashtop。

什麼是 Jamf 和 JNUC？

Jamf 是 Apple 設備的 IT 管理軟件。Mac、iPhone、iPad 和 Apple TV 在學校和工作場所變得越來越普遍。Jamf 的創建目的是為 IT 團隊提供有效管理 Apple 設備所需的工具。

JNUC自稱是「世界上最大的 Apple IT管理員集會」。。 該會議為出席者提供了教育會議、專家見解和新解決方案的演示，使IT能夠更好地管理其 Apple 設備。

為什麼 JNUC 出席者喜歡 Splashtop

Splashtop 提供了最超值的遠端存取與遠端支援解決方案。許多 IT 管理員和 MSP 使用 Splashtop 來遠端存取其託管裝置。

Jamf用戶可以通過選擇Splashtop作為他們的遠端支援平台來增強其功能，提高效率並降低成本。以下是Jamf Nation喜歡Splashtop的主要原因：

  • 廣泛的平台支援

    Splashtop 不僅支援 Apple，大多數 Jamf 用戶也支援。 Splashtop 的解決方案支援 Windows、Mac、iOS 和 Android。 我們採訪的大多數 Jamf 使用者都管理著 Windows 和 Mac 計算機以及行動裝置。 Splashtop 為使用者提供了一個簡單的工具，使他們能夠跨多個操作系統進行可靠的遠端訪問。

  • 低價

    與其他遠端訪問工具相比，Splashtop 可以為 IT 團隊節省數百甚至數千美元的年度訂閱費用。 學校的IT管理員看到 Splashtop的定價特別興奮，因為他們經常不得不在有限的預算下工作。 Splashtop 客戶通常比其他產品（如 BeyondTrust （以前稱為 Bomgar）、 TeamViewer和 LogMeIn）節省 80% 或更多。

  • 針對不同用例的不同解決方案

    與其他遠端存取產品不同，Splashtop 為具有不同需求的使用者提供了不同的軟體包，説明 Jamf 使用者以最低的價格獲得他們需要的東西。 無論您是主要需要無人值守訪問，還是需要有人值守訪問以獲得按需支援，Splashtop 都能為您提供解決方案。

面向 Jamf 使用者的 Splashtop 解決方案

Splashtop Remote Support

IT、服務台和MSPs可以隨時使用Splashtop Remote Support遠端存取其端點，即使沒有最終使用者在場。 只需將 Splashtop Streamer 部署到您的 Windows、Mac 和 Android 裝置即可從任何裝置存取。

Splashtop遠端支援還使您能夠添加免費的用戶帳戶。輕鬆為您的IT團隊創建帳戶，以便他們可以存取您的託管裝置。對用戶和裝置進行分組，並設置其存取權限。您甚至可以為客戶/教職員工創建用戶帳戶，並讓他們遠端存取自己的電腦！

了解有關Splashtop遠端支援的更多資訊 ，或開始免費試用：

開始免費試用 Splashtop Remote Support
快速、安全又好用的遠端支援軟體
開始使用

瞭解有關Splashtop的更多資訊

Splashtop 為 IT、MSP、説明台、教師和業務專業人員提供了多種 遠端存取解決方案 。 隨時歡迎您開始免費試用您選擇的解決方案以試用！ 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。想在您附近的活動中觀看Splashtop？ 請務必查看我們的 活動頁面 ，了解我們去過的地方以及我們下一步的發展方向。 我們喜歡與現有客戶和有興趣嘗試我們的人交談！

分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
Splashtop生活

首次參加全美零售業聯盟大展的心得

深入了解
SMB Techfest photo of Tim DelChiaro, Splashtop's Director of Marketing Demand Gen, at Splashtop's booth
活動

Splashtop 在中小企業技術節上

深入了解
Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials
活動

Splashtop 參加 2019 年 ChannelPro 中小企業論壇

深入了解
Splashtop representative at trade show booth featuring Remote Support solutions
活動

知識 2019 – 我們從幫助台專業人員那裡聽到的內容

深入了解
查看所有部落格