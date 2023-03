IT 支援人員短缺嗎？ 使用 Splashtop 解決問題

根據 ZDNet 最近的文章,技術工作者的短缺即將成為每個人的更大的問題。 隨著公司在 2020 年轉向遠程工作,它對 IT 基礎設施產生了強烈需求,可以支持完全虛擬的工作團隊。這導致 IT 支持和服務台的人才短缺。

Gartner 預計未來更加痛苦,而在 2021 年 9 月,IT 分析公司發布了調查結果,證明 IT 人才短缺的程度。 Gartner 研究副總裁 Yinuo Gog 對這種情況進行了這樣的說法:「對遠程工作的持續推動和 2021 年招聘計劃的加速加劇了 IT 人才稀缺性。」

對於 IT 領導者來說,抵消員工短缺的最佳方法是使用遠端 IT 支援解決方案,該解決方案在部署和使用上都非常簡單。 當您擁有這種情況時,您的支持人員可以丟棄他們的汽車鑰匙,在家中或他們選擇的任何地方工作,並且仍然支持無限數量的遠程和混合工人。

客戶使用案例,以較少的人員最佳化支援

許多 Splashtop 客戶利用我們的解決方案在這個充滿挑戰的時期,以更少的員工完成更多 以下是其中幾個陳述,可滿足當今最緊迫的支持需求。

當你只是沒有工作人員可用

弗吉尼亞理工大學解決了 Splashtop 的核心問題。 「由於員工變化,我們的工作量增長了很多,以至於我們必須經常通過電話或使用 Splashtop 在辦公室工作。 遠程支持使現在解決您的問題比在兩週內等待某人到達那裡要快得多。」 — IT 支持專家愛德華·奧戴爾, 弗吉尼亞理工

弗吉尼亞理工大學的 IT 技術人員之一已經使用了 Splashtop 超過 1,900 次。 他曾經幾乎 100% 的時間旅行,現在幾乎沒有旅行。

「即使在解決他可以通過電話引導人們通過電話的事情時,有時使用 Splashtop 為他們做到這一點會更快。」 — IT 支持專家愛德華·奧戴爾, 弗吉尼亞理工

當您需要確保混合式工作場所的生產力和工作與生活平衡時

Boxel Studio 決心為其員工實施一個靈活的工作場所,以改善工作與生活的平衡,而不會影響生產力。

「Splashtop,我並不誇張,佔據了我們 IT 部門手動工作量的 80%。」 — 安德烈斯·雷耶斯, 首席技術官, Boxel 工作室

借助 Splashtop,Boxel Studio 能夠提高員工滿意度,同時降低成本並提高其全球員工的生產力。

為分散各地的客戶提供支援

「使用 Splashtop,我們可以比以往更安全,更準確地從客戶那裡獲取信息,而不會浪費任何時間,並迅速在客戶的設備上採取下一步。 使用 Splashtop 進行遠端支持,大大減輕了我們技術人員和客戶的負擔。」— Yamaha 表面黏著技術資訊服務部主管馬蘇伊先生

當您需要安全的多用戶支持

ABCis 的 IT 團隊一直在使用另一種遠端存取解決方案在客戶的電腦上安裝和支持他們的軟體。但是,它缺乏多使用者環境所需的安全措施。

現在,借助 Splashtop,ABCi 具有強大的安全功能,其技術人員擁有可供參與和無人值守使用的個人帳戶。 最重要的是,帳戶管理員可以在細微層級管理團隊成員的存取權限和權限。

用於 IT 支持和服務台的 Splashtop 解決方案

Splashtop 是 IT 環境簡單性和靈活性的非常定義。 我們有兩種專為 IT 團隊設計的解決方案。 Splashtop SOS 通過按需遠端支持簡化了您的服務台工作流程。 Splashtop Enterprise 作為當今 IT 和服務台團隊的多合一遠端存取解決方案提供了更多的靈活性和控制能力。

提供有人參加的「幫助台」遠程支持

只需9位簡單的連線代碼,即可在用戶需要幫助時立即進行連接

通過SOS + 10和SOS Unlimited提供無人值守的遠端支援

按同時進行支援的技術人員付費

支援不限數量的終端用使者裝置

支持視窗,蘋果,iOS 和安卓設備

提供有人值守和無人值守的遠

為最終使用者提供對工作電腦的遠端存取

取得單一登入整合、精細的權限控制、群組型存取權限、排程存取等

彈性授權 — 選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員

按並發技術人員和每位終端使用者

要了解哪種 Splashtop 產品最適合您的 IT 團隊,請訪問我們的