跳至主內容
Splashtop20 years
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
An IT worker using Splashtop AEM for automated patch management

IT 領導者如何評估自動化補丁管理的投資報酬率

Robert Pleasant
閱讀時間：10 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

補丁自動化是一種強大的工具，可以改善網絡安全性和 IT 效率，使 IT 團隊能夠在不需手動更新每個設備的情況下，保持設備的最新和安全。然而，這些好處在預算表上很難顯示。

那麼，IT 領導者該如何評估修補自動化的 ROI，以反映真實的 IT 運作？我們需要將投資報酬率（ROI）視為不僅僅在財務上的收益，還要考慮到節省的時間、避免的中斷以及自動化帶來的風險減少改進。

有了這些考量，我們來看看補丁自動化的投資報酬率、它的好處來源，以及手動補丁管理的隱藏成本。

什麼是補丁自動化在 IT 操作中的真正 ROI

投資回報不僅僅是關於增加利潤或減少人員配置，而是關於提升運營效率和減少昂貴的中斷。

補丁自動化是一個顯著的省時工具，讓 IT 人員免於數小時的手動端點補丁。這段時間可以用來專注於更有價值的工作，例如支援員工解決關鍵問題或其他優先專案。此外，補丁自動化能減少那些可能拖慢生產力和使用者支援的中斷。

此外，補丁自動化可提供更快速、更有效的補丁覆蓋，減少暴露窗口並提升整體網絡安全性。因此，公司內的員工將能夠更高效且安全地工作，而 IT 團隊將有更少的緊急工作需要處理。

這也有助於降低業務風險並支援合規努力，因為許多行業和政府法規期望組織保持裝置的合理安全和更新。

最重要的3個補丁自動化ROI類別

我們可以透過檢視三個不同的“桶”來衡量自動更新管理的ROI。每一項都提供了重要的效率和安全增益，為企業帶來實質的價值。

ROI 項目 1：從重複性的更新中回收的時間

首先，時間省下來了。手動修補端點和應用程式是一個重複且耗時的過程，需要 IT 人員建立修補清單、定位裝置、排程更新、協調重新開機等等。如果補丁安裝失敗，代理人則必須花費更多時間修復失敗並重新執行補丁部署。

補丁自動化根據您的內部原則排程和部署補丁，減少手動工作。如果修補失敗，自動化工具應該迅速顯示故障，並支援補救和重新部署，這樣 IT 不必逐一排查每個裝置。這帶來了更有效率的修補部署，並減少了在新更新釋出時的緊急修補工作。

要衡量的內容：

  • 每週在 IT 部門內花費在修補工作的時間（按部門統計，不按人員）。

  • 每個修補週期的手動接觸點，如電子郵件、票據、檢查清單和協調會議。

  • 從「補丁釋出」到「部署完成」所需的時間，針對您的標準裝置群組。

ROI 第 2 類：減少支援票務和降低終端使用者中斷

您可以衡量的一個指標是補丁部署期間收到的支援票數量。控制推出可以改善測試，在問題變得普遍之前檢測它們，並提供對失敗的更好可見性。這將減少故障的次數和修復所需的時間，從而減少中斷和支援請求。

要衡量的內容：

  • 與更新相關的票務，每月或每更新周期追蹤。

  • 因修補程式失敗而導致的事件，以計數方式追蹤，以便您可以比較前後差異。

  • 解決修補程式相關問題的平均時間，以便您能夠看到問題是否更容易修復。

ROI 桶 3: 減少證明修補狀態和合規性的時間

補丁自動化不僅能加速補丁過程；良好的自動化還可以讓在審核過程中證明補丁狀態和 IT 合規性變得更容易。如果沒有自動化修補，報告可能會成為一個主要的時間損耗，因為數據可能分散，需要手動收集。補丁自動化使 IT 可以獲得他們所需的資訊，而無需手動地將來自多處的資料拼湊在一起。

要衡量的內容：

  • 每月編寫修補狀態報告所花的時間， 自動化前後的對比。

  • 是時候回答「我們是否已針對 X 打補丁？」 就某個特定的 CVE 或緊急更新。

  • 準備證據所需的時間 以進行審計或安全審查。

人工修補會產生隱藏成本

修補程式的真正成本並不總是會在你的費用報告中顯現。手動修補會產生隱藏成本，可能導致意外的支出，特別是因為浪費的時間和資源。

IT 界代理人任何用於手動修補的時間，都是他們無法投入在其他工作的時間，例如解決票務問題、為新員工辦理入職手續，和管理端點請求。如果修補程式未能正確安裝，將會引發第二波工作，即代理試圖修正問題並重新安裝修補程式。

此外，修補第三方應用程式可能會增加額外的工作。許多企業使用的修補工具適用於作業系統，但不適用於應用程式。這意味著代理需要專注於更多產品和更多的部署，這可能會花費更多時間。

即使是報告也會佔用寶貴的時間和資源。製作報告需要資深員工的時間，因為他們擁有能夠自信回答問題和提供準確詳細信息的知識和見解，這些是報告所需要的。透過自動化更新管理，他們可以更快速地生成報告，讓代理商能更好地運用專業知識。

驗證投資回報率最簡單的方法：執行 30 天的補丁自動化試驗

如果你對補丁管理不確定，最簡單的了解其好處和投資報酬率改善的方法就是親自嘗試一下。試用補丁管理軟體可以幫助您的 IT 團隊了解其運作方式、實施它，以及看到其效益，從而能夠決定是否值得為您的組織投資。

進行自動化試點時，請記住以下建議：

1. 選擇一個符合現實的試點範圍（但保持安全）

當你進行測試運行時，你不希望將其部署到整個組織中，但仍然希望有一個適當的測試規模。從 200 到 500 個端點開始，或者根據您組織的規模，選擇一個業務單位，並包括易於和難以管理的裝置的混合。

從那裡，您可以看到，相較於網路上的其他端點，將修補程式部署到那些裝置是多麼容易。如果你也需要非原廠應用程式的補丁管理，請確保那些應用程式已經包含在你正在測試的裝置中。

2. 使用一頁 ROI 記分卡定義「成功」

修補管理的投資回報率不是以金錢來衡量的，而是由改善來定義的，因此您會想要追踪指標來識別它們。這包括花在修補上的時間（之前和之後）以及您可以達到目標覆蓋率的整體速度。

確保追蹤你的失敗以及成功。如果補丁未正確安裝，解決此問題需要重試多少次，以及需要多長時間？類似地，追蹤您的補丁相關工單，包括接收的數量以及他們被解決的速度。

此外，還要考慮撰寫IT審核報告和回應緊急修補問題所需的時間。報告可能和修補一樣耗時，因此更快的報告能夠節省寶貴的時間。

3. 只追踪不需要額外工具即可捕捉的內容

追蹤這些指標不應需要額外的分析工具。修補任務的粗略時間記錄足以追蹤時間改善，而工單系統可以識別出標記有修補相關問題的工單數量。

每週簡短的備註應足以說明每週自動化工作消除的內容。只要遵循這些數據並隨著時間的推移觀察變化，您就能識別出自動化如何改善您的補丁管理。

自動化修補解決方案的選擇要素

所以，您應該在自動化修補管理解決方案中尋找什麼？有幾個必備功能是確保有效修補管理和部署所必要的，沒有它們，您將無法獲得最大的投資回報。

在評估修補管理軟體時，請尋找以下內容：

  • 自動化和排程控管：這些功能讓您可以管理修補更新的部署時間，以確保您的 IT 團隊有更多時間可以運用。

  • 階段性發佈：以分批或其他階段方式部署補丁可減少干擾和故障，讓問題更容易識別和解決，同時仍能穩定地推出更新。

  • 清晰檢視修補失敗及修復：了解修補失敗原因和修復流程會減少重複工作和工單，使問題能夠迅速被識別和解決。

  • 第三方修補程式涵蓋範圍： 第三方修補程式涵蓋範圍：良好的修補管理解決方案應涵蓋操作系統修補程式以及您的組織賴以運作的關鍵第三方應用程式，這樣應用程式修補就不會成為一個單獨的手動工作流程。

  • 綜合報告：修補程式自動化工具應包含解釋缺失內容的位置及原因的報告。這減少了報告工時，讓團隊在審核期間更容易蒐集報告。

現在就開始吧！
今天就免費試用 Splashtop AEM 吧
開始使用

Splashtop AEM 如何支持補丁自動化的 ROI

Splashtop AEM (自主端點管理) 是一個由 AI 協助的端點管理解決方案，旨在幫助 IT 團隊簡化修補程序並減少手動工作量。Splashtop AEM 幫助 IT 團隊自動化作業系統和第三方的修補程序，使用 CVE 見解來優先處理修復，並保持對各端點的修補狀態和漏洞的可見性。

Splashtop AEM 幫助 IT 團隊在多方面提升其投資報酬率，包括：

1. 通過自動化補丁工作流程來節省時間

使用 Splashtop AEM 的補丁自動化功能，可以輕鬆地在大型和遠端環境中部署補丁，而無需投入大量時間。它減少了IT人員必須採取的手動步驟，並幫助減少由失敗的補丁安裝帶來的重複工作，使他們能夠專注於更高優先級的任務。

2. 透過控制推出和更好的故障處理減少中斷

Splashtop AEM 是為高效、可靠的補丁管理而設計的。它支援受控的逐步發布，以分階段穩定更新裝置並減少中斷，同時提供更清晰的結果可視性，以便更快識別和解決問題。此外，Splashtop AEM 提供對端點及其補丁狀態的可見性，能快速識別並解決問題。

3. 使修補狀態更容易證明

Splashtop AEM 包含詳細的修補程式報告，使展示修補狀態以進行稽核和安全審查更為容易，並可回答修補合規性問題。報告是根據當前的詳細目錄和修補狀態資料生成的，包括哪些端點已更新、哪些待處理，以及部署過程中發生了哪些問題。

IT 領導者的投資報酬率回顧

修補管理可以帶來顯著的投資回報，但不應僅以成本來衡量。自動化修補管理的投資回報率來自於節省的時間、減少的中斷，以及更容易的稽核證明。對許多 IT 團隊來說，這些優勢可以迅速累積起來，特別是在短期試點中驗證後，然後擴展到更多裝置和應用程式時。

當你在部署修補自動化軟體前後測量你的指標，便可以在測試運行過程中清楚地看到改進。使用像 Splashtop AEM 這樣的解決方案，您將能夠節省手動管理修補程式的時間，確保有效的部署，並在需要時證明安全合規性。

準備好讓補丁管理變得快速且簡單嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM，看看它對您的端點有何影響。

現在就開始吧！
今天就免費試用 Splashtop AEM 吧
開始使用


分享
RSS 摘要訂閱

常見問題

IT 領導者如何評估自動補丁管理的投資回報率？
手動修補的最大隱藏成本是什麼？
Splashtop AEM 如何幫助減少修補程式所花費的時間？
如果 ROI 是目標，應該在自動化補丁管理工具中尋找什麼？

相關內容

IT administrator at work using an autonomous endpoint management tool.
修補程式管理

尋找哪些自動化端點管理功能？

深入了解
IT professional at workdesk with dashboard
修補程式管理

已備妥稽核的修補合規報告：IT 的最佳實踐

深入了解
IT professionals in an office are monitoring security data.
修補程式管理

從被動修補轉向主動風險管理

深入了解
Laptop with checkmarks and shield
修補程式管理

如何減少修補積壓

深入了解
查看所有部落格