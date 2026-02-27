跳至主內容
IT administrator at work using an autonomous endpoint management tool.

尋找哪些自動化端點管理功能？

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
更新
您的 IT 團隊需要管理多少遠端端點？當您有遠端員工、已註冊管理的員工自有裝置，或需要支援的多個地點時，管理一個分散的環境可能充滿挑戰。如果沒有合適的管理工具，您的IT團隊可能會因補丁延遲、不一致的原則執行、有限的可見性以及其他可能危及效率和安全性的一些挑戰而倍感困擾。

幸運的是，這可以藉由正確的自主端點管理軟體來解決。自動化工具可以幫助 IT 團隊應對修補程式和更新的數量和速度，管理分散式環境，並改善其修復時間，但前提是它們具備正確的功能。

考慮到這一點，讓我們來探索自主端點管理的核心功能，為什麼它們很重要，以及如何在試用期間對其進行評估。從那裡，您可以一致地評估工具並選擇最適合您的組織。

什麼使端點管理在實踐中變得“自主”？

自主端點管理不僅限於排程更新。自主性是連續可見性、原則驅動的自動化和自我修復的結合，並具有人為核准的安全防護措施以保持行動受控。

“自主”通常包括：

  • 持續的端點監控和目錄更新。

  • 自動化缺口檢測，包括缺失的補丁程式、風險應用程式和安全性配置錯誤。

  • 基於原則的修正措施，包括發生的情況、時間和適用的裝置。

  • 驗證和證據以證明變更已正確實施

哪些補丁和漏洞功能是不容協商的？

在評估解決方案時，您會希望確保選擇符合以下標準之一：

1. 能否可靠地修補操作系統及第三方應用程式？

自動修補對於確保所有端點保持最新和安全是很重要的。然而，一些修補方案僅專注於某些作業系統。您需要一個可以涵蓋您環境中的作業系統和使用者依賴的第三方應用程式的工具，這樣您就可以減少修補滯後，並避免因錯過的更新而造成的可預防性暴露。

強大的端點管理解決方案可以以穩定的節奏部署補丁到所有端點，並可靠地追踪補丁狀態。在評估期間，確認試用中的確切作業系統涵蓋範圍和第三方目錄，以免日後有意外。這包括處理不同應用程式版本和修補程式，驗證修補程式和修復失敗，並實施控制措施以便在離線裝置重新連接時使其重新符合修補要求。

2. 它是否提供 CVE 級別的風險背景和優先級排序？

常見漏洞與曝露 (CVEs) 是已知且有記載的威脅，企業應該具備抵禦這些威脅的能力。一個好的自主端點管理解決方案應包括基於 CVE 的可見性以及根據嚴重性、暴露範圍和已知利用等風險信號優先處理修復的能力。

此外，好的自動化工具可以使用有針對性的部署來應對已知和偵測到的威脅。這可以通過將優先排序轉變為針對性的補救措施，從而提高響應速度並縮短潛在風險的持續時間，而無需依賴對每個裝置進行手動後續處理。

3. 展開是否安全且受控？

修補程式部署應該是個受控的過程，而不是隨意或一次性地更新每個裝置。好的端點管理工具使用環狀式修補程式部署，首先從一小群試點裝置開始，分階段推出更新，以確保每個端點都能正確更新並解決任何問題。

這也應該包括針對補丁部署的強大控制，其中包括設置和管理維護窗、啟用重啟控制，以及定義補丁延遲的推遲規則的能力。此外，修補程序管理方案應支援當更新出現問題時的緩解工作流程。

這個工具如何提供持續的端點可視性?

除了補丁管理之外，端點可視性對於正確管理和支援遠端裝置至關重要。IT 團隊需要能一目了然地查看有多少端點已連接、其修補和設定狀態、安裝了哪些軟體，以及存在的缺口。這使得持續的可見性成為不可妥協的要求。

1. 您實際得到的庫存深度是多少？

端點可見性始於一個清晰、有序的詳細目錄。這應包括硬體（裝置型號、儲存和 OS 版本）與軟體（應用程式、版本，以及上次線上時間），以提供企業環境的全面視圖。此外，詳細目錄應隨時間跟蹤變更，記錄變更內容及時間，以識別故障點或可疑活動。

2. 你能看到真實的運營狀態，而不只是快照嗎？

詳細目錄應包含即時狀態，包括線上與離線狀態以及每台裝置最後的檢查時間。如果你的可見性只是偶爾捕捉到片刻，那麼你無法看到最新和最準確的信息。這應該包括修補合規性（按裝置群組、作業系統、應用程式和/或時間窗口排序），以及如何處理無法修補或需要額外批准的裝置的例外情況。

哪些自動化功能最重要，哪些防護措施可以防止損害？

不是所有的解決方案都提供相同的自動化功能，因此找到一個具備您所需工具的解決方案非常重要，並且它還需要有護欄以保持自動化的安全和準則。考慮到這一點，當查看端點管理工具時，請問以下問題：

1. 什麼可以端對端自動化？

考慮哪些可以自動化，以及這對工作流程的影響有多大。例如，在威脅檢測與管理方面，應該包括檢測、修復和工作流程驗證。

您還需要查看一旦滿足某些條件就會啟動的觸發器自動化。例如，如果端點管理解決方案檢測到缺少關鍵更新，這應觸發一個條件來啟動更新過程。

這將能夠在不讓 IT 團隊接收到大量支援單的情況下進行大規模修復。

2. 有哪些控制措施使自動化安全？

自動化固然有用，但不加遏制的自動化也會帶來風險。因此，自主端點管理解決方案應該包含控制和防護措施，以確保自動化在核准的範圍內進行。

這包括敏感操作的批准閘門、不同群組、裝置和角色的範圍原則，以及每個自動化操作的審計追蹤。這些功能有助於保持自動化動作的透明性，並包含檢查以確保重要動作仍由人類進行核准。

您需要哪些報告和證據來證明結果？

當你正在接受審計時，你會希望能快速提取報告和信息。因此，您會希望有一個提供強大報告功能和活動清晰記錄的平台，而不僅僅是炫目的儀錶板。這些報告還可以幫助您隨時間追踪改進情況，例如更快的修復和減少的暴露窗口。

尋找包含以下內容的報告：

  • 隨著時間推移的修補合規性（包括趨勢，而不僅僅是當前狀態）。

  • 按端點群組排序的CVE暴露檢視。

  • 部署歷史和成功或失敗的情況，以及任何失敗背後的原因。

  • 匯出選項，包括為利益相關者安排的排程傳送。

它是否適合您的技術堆疊並在不增加更多複雜性的情況下擴展？

您的端點管理解決方案應該與您已經使用的系統整合，避免產生額外的手動步驟。如果它難以連接並與現有工具配合使用，那只會增加進一步的複雜性，讓IT員工的生活更加困難，而不是讓他們的工作更輕鬆。

考慮以下因素，當您查看自主端點管理軟體時：

1. 減少手動工作的整合

自動化和整合的目標是減少IT人員每天需要管理的手動工作。因此，您會想要尋找具有簡化工作流程和提高效率功能的整合，包括身分和存取功能（例如角色基礎存取控制 和最低權限）、ITSM 或工單觸發器，以及與您現有安全工具對應並互補的功能。

2. 部署與持續管理

當你在技術堆疊中添加新解決方案時，它應該易於部署和管理。尋找能夠輕量化推出並快速實現價值的解決方案，以最小的干擾進行部署。您還需要考慮您的遠端和分散式工作團隊，包括頻寬、時區和非網路上的裝置，以確保可以在所有地方正確部署。

試用或示範期間應測試什麼？

試用和示範是獲得任何解決方案的實際體驗的最佳方式。然而，這些試用必須是徹底的測試，以確保端點管理解決方案能滿足您的所有需求，而不是僅僅在一個非常一般的環境中被認為“足夠好”或有效。

在示範過程中，請務必測試以下內容：

  1. 匯入或發現代表性裝置集，包括混合作業系統、遠端裝置和現場裝置。

  2. 確認幾個端點的軟體詳細目錄是否準確並抽查版本。

  3. 識別一小組缺少的第三方更新，並分階段部署以測試推送。

  4. 測試重新啟動處理和使用者延遲行為。

  5. 選擇一個高風險的CVE場景，確認您可以找到受影響的端點，部署修復措施，並驗證完成。

  6. 模擬離線端點，看看它在線上後如何追上並報告其狀態。

  7. 生成顯示變更歷史和結果的合規或修補證據報告。

  8. 查看稽核記錄和角色權限以確認自動化治理的安全。

Splashtop AEM 如何支援這些自主端點管理需求

如果您正在根據上述標準評估工具，Splashtop AEM 是一個旨在透過原則驅動的自動化來支援即時修補和端點可見性的選項。它幫助 IT 團隊從集中控制台管理和補救分散的端點。

使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以保持連接端點的詳細目錄和可見性。它提供基於CVE的漏洞見解和警報，配合自動化的補丁管理和修復工作流程，幫助團隊優先處理修復並減少手動驗證結果的工作量。

Splashtop AEM 提供：

  • 基於 CVE 的漏洞洞察，覆蓋所有端點，提供優先級排序和可操作的信息。

  • 即時修補與自動化、環狀的部署減少手動工作，同時確保在裝置和群組中有效地推廣。

  • 硬體和軟體詳細目錄和可視性。

  • 支援可重複、可稽核的工作流程的自動化和原則控制。

開始使用 Splashtop AEM

在評估自主端點管理軟體時，您需要超越標籤，看看它作為工作流程的表現如何。考慮每個步驟，從可見性到決策，再到行動與驗證，以確保每個步驟都有正確的自動化、保障措施和人工審批的組合，以維持效率和安全性。

擁有合適的自動化工具，例如 Splashtop AEM，您可以減少手動操作，提高一致性，並透過更快地識別問題和大規模解決它們來縮短暴露窗口。這有助於維持IT 合規性，並支援遠端員工，且不增加 IT 團隊的負擔。

