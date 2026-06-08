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如何遠端強制執行裝置安全原則

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
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遠端與混合辦公的興起，對員工來說是一大福音，卻也讓 IT 資安團隊大傷腦筋。員工即使在外行動中也能工作，而且通常可在 BYOD 環境中使用自己的裝置，帶來前所未有的彈性與可存取性。然而，這也意味著員工裝置不一定會持續連接到企業網路，即使仍需遵循公司的安全要求。

如果 IT 無法驗證裝置狀態、套用控制、修正問題並維持可視性，那麼書面原則就毫無價值。那麼，企業該如何遠端強制執行安全原則？

有了合適的工具，企業就能強化端點安全性、支援合規工作，並在遠端工作環境中維持更完善的可視性。基於這一點，讓我們來看看 IT 團隊必須執行哪些原則、遠端裝置為何難以管理，以及如何在員工端點上落實安全原則。

遠端強制執行安全原則是什麼意思？

遠端原則強制執行可讓 IT 無需實際接觸裝置，即可對遠端端點套用並驗證安全需求。

制定書面的 IT 政策是一回事。落實則是另一回事，這需要可視性、自動化、適當的設定、補救措施，以及報告。這是一個持續進行的流程，應持續維持安全標準，而不是一次性的設定。

IT 團隊需要在員工裝置上強制執行的常見安全原則

雖然各自的安全需求會有所不同，但 IT 團隊在各家公司普遍都會落實幾項共通需求。常見的安全原則包括：

  • 密碼與螢幕鎖定需求。

  • 作業系統更新要求。

  • 第三方應用程式更新要求。

  • 防火牆與防毒軟體狀態。

  • 已核准及／或封鎖的軟體應用程式。

  • 裝置詳細目錄與擁有權狀態。

  • 遠端存取權限。

  • 加密與資料保護設定。

  • 使用者存取與最小權限控制。

  • Wi-Fi、VPN 和代理伺服器設定（如適用）。

為什麼遠端員工裝置更難維持合規

造成營運挑戰的因素有很多，尤其是與辦公室內的裝置相比時，包括：

1. IT 對每台裝置的直接存取較少

當員工在外行動辦公時，其端點通常會中斷與企業網路的連接。這表示 IT 團隊較難在需要時存取這些裝置，也可能錯過維護時段，讓人工檢查變得更具挑戰且不可靠。

2 .裝置狀態可能會在檢查之間變更

IT 合規不是一成不變的狀態。裝置可能會變得過時、漏裝修補程式、設定遭到變更、安裝未經授權的軟體，或因其他原因而不再符合合規要求。因此，持續性的可視性至關重要，才能確保始終維持合規，而不是依賴特定時間點的稽核。

3. 人工作業追蹤無法擴展

當需要管理多個遠端端點時，期望員工手動更新並管理自己的裝置，頂多只能說是不可靠。寄送提醒電子郵件並手動追蹤問題，會導致執行標準不一致，也有人為錯誤風險；關鍵在於使用能透過可重複流程可靠擴展的工具。

4. 不同工具可能負責工作流程中的不同環節

組織通常會在工作流程中使用多種工具，包括行動裝置管理（MDM）、遠端監控與管理（RMM）、防毒軟體、遠端支援，以及修補程式管理軟體。然而，要讓它們協同運作可能會是一項挑戰。IT 人員必須能夠識別問題並迅速採取行動，因此使用統一平台有助於降低複雜性並提升回應速度。

如何遠端在員工裝置上強制執行安全原則

如果想在遠端員工的裝置上全面落實安全性，這是做得到的，不過有幾個關鍵步驟需要遵循。請依照以下步驟，建立一套更一致且可重複執行的方法，在遠端端點上落實安全原則：

1. 盤點每個受管理的端點

IT 團隊必須先清楚知道需要管理哪些裝置，才能執行原則。這表示維持最新的詳細目錄至關重要，最好還能自動更新詳細目錄。這應包括裝置擁有者、作業系統版本、已安裝的軟體、使用者指派、位置以及管理狀態，以便進行排序與管理。

2. 定義安全基準

一旦所有裝置都已掌握，也同樣重要的是建立其安全基準。這些應該將公司的要求轉化為可強制執行的設定，包括修補程式狀態、核准的軟體、防火牆狀態、存取要求等等。

3. 透過端點管理工具套用原則

一旦定義好原則，也必須從集中位置套用，而不是交由終端使用者自行處理。像是 MDM 或 RMM 軟體、Microsoft Intune，以及端點管理工具等，都能協助在各端點上落實安全原則。

4. 持續監控合規狀態

IT 團隊應能查看哪些裝置符合規範、哪些不符合規範，以及原因。這最好透過集中式儀錶板、自動警示、報表，以及裝置層級的狀態資訊來完成。

5. 為作業系統與第三方應用程式安裝修補程式

修補程式管理是端點原則強制執行中最重要的環節之一。端點環境中的裝置都必須保持在最新狀態，因為過時的軟體可能會暴露漏洞風險。修補作業應涵蓋作業系統和第三方應用程式，以支援安全性要求、降低可避免的曝險，並維持稽核準備就緒。

6. 將常見問題的修復流程自動化

自動化是讓裝置維持安全、又不必仰賴手動作業的強大工具。透過良好的自動化功能，您可以自動執行常見工作，包括觸發更新、重新啟動服務或裝置、執行指令碼、套用變更等等，進而在維持安全性的同時釋放代理人力。

7. 當自動化還不夠時，使用遠端支援

如果單靠自動化仍不足以處理某些端點或問題，遠端支援軟體可協助技術人員從任何地方調查問題、排除裝置故障，並套用修復措施。這讓遠端支援更快速、更容易取得，不論技術人員身在何處。

8. 保留稽核與審查記錄

強制執行應包含可支援稽核、審查與合規報告的證據。這可能包括記錄檔、修補程式狀態報告、詳細目錄報告和原則結果，這些都有助於 IT 團隊說明已檢查哪些項目、已變更哪些內容，以及哪些事項需要注意，並展現對安全性的重視。

MDM、UEM、Intune 與端點管理的定位

現在來看看一些常用來強化裝置安全性的工具。IT 團隊可透過多種方式遠端管理裝置安全性，包括：

MDM 與 UEM 工具

行動裝置管理和統一端點管理（UEM）工具常用於註冊裝置、套用設定原則、管理行動裝置，以及強制執行存取要求。這讓它們成為管理詳細目錄與執行安全防護的實用工具，因此也是建立遠端安全防護基準的良好起點。

Microsoft Intune

對於以 Microsoft 為主的環境，Microsoft Intune 是廣泛使用的端點管理工具。它可協助套用安全性原則、管理裝置合規性，並支援條件式存取，但團隊可能仍需要額外工具，才能更快完成修補、取得更深入的端點可視性，以及進行遠端修復。

端點管理與遠端支援工具

透過端點管理和遠端支援工具，IT 團隊可隨時隨地維持可視性、修補裝置，並疑難排解端點。使用 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）等軟體，IT 團隊可在各端點上定義並強制執行原則，透過自動詳細目錄、修補程式管理和警示來維持網路安全

Splashtop AEM 如何協助落實端點安全原則

當員工裝置分散在各地時，Splashtop AEM 可協助 IT 團隊集中掌握整體可視性、自動化修補程式管理，並從單一平台執行遠端修復動作。這有助於讓原則執行在分散式端點環境中更一致。

使用 Splashtop AEM，您可以：

1. 在單一處查看端點狀態

Splashtop AEM 讓 IT 團隊能從單一控制台監控其端點和詳細目錄，包括端點健康狀態、詳細目錄、修補程式狀態和安全態勢。這可提供 IT 團隊所需的可視性，以管理裝置並在各端點強制執行安全性。

2. 即時修補裝置

Splashtop AEM 的自動化修補程式管理可協助 IT 團隊跨裝置更新作業系統與第三方應用程式，無需使用者手動安裝。有了它，IT 團隊即可讓端點維持在已修補且最新的狀態，進而在遵循修補排程的同時，於各裝置間落實原則。

3. 識別並排定弱點優先順序

透過 Splashtop AEM 以 CVE 為基礎的洞察，IT 團隊能更清楚了解影響其環境的弱點，並優先決定應先修補哪些弱點。這有助於組織更有效地排定修補工作的優先順序，並以更清晰的弱點情境支援安全性與合規工作流程。

4. 自動化修復工作流程

Splashtop AEM 將自動化的強大能力帶給 IT 團隊，讓工作流程更快、更有效率。這包括以原則為基礎的自動化、警示、指令碼和補救動作，旨在修正常見的端點問題。這可減少重複性的手動作業，並協助在分散式環境中落實原則與設定。

5. 當問題需要進一步調查時，遠端支援裝置

當自動化還不太夠用時，Splashtop 也提供遠端存取與支援，讓 IT 代理人員可從任何地方直接疑難排解裝置。有了 Splashtop，即可輕鬆跨裝置存取並管理遠端端點，提升疑難排解效率與 IT 工作流程。

建立可重複執行的原則強制執行工作流程最佳實務

雖然有多項因素與變數需要納入考量，我們仍整理出一份網路安全落實的最佳實務清單。最佳做法包括：

  • 先從管理最大風險的原則著手。

  • 使用裝置群組，依角色、部門或風險層級套用原則。

  • 持續監控原則結果，而非依賴定期檢查。

  • 在修復路徑明確的情況下，自動處理常見問題。

  • 盡可能讓使用者不必參與例行性執行作業，好讓 IT 團隊能處理。

  • 檢視失敗的動作與反覆發生的問題，找出錯誤原因並改善工作流程。

  • 維護記錄檔和報表，以證明 IT 合規性並隨時做好稽核準備。

  • 隨著裝置、應用程式和工作模式改變，請重新檢視原則。

透過 Splashtop AEM 在遠端裝置上強制執行安全原則

如果沒有合適的工具，遠端安全性原則的強制執行會很有挑戰，而書面原則也只有在能一致套用到各端點時才真正有用。這需要可視性、強大的自動化、修補程式管理、報告功能等。

有了 Splashtop AEM，IT 團隊可透過即時修補、以 CVE 為基礎的安全性洞察、端點詳細目錄、警示和遠端修復，簡化端點管理。這可協助團隊更一致地管理遠端裝置、減少手動落實政策的工作，並強化端點安全性與稽核準備度。

準備好透過自動化、洞察分析與遠端修復，在所有端點上落實裝置安全了嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM。

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常見問題

什麼是遠端安全原則強制執行？
IT 應該在員工裝置上強制執行哪些安全原則？
是否可以在辦公室外的裝置上強制執行安全原則？
IT 團隊如何知道遠端裝置是否符合規範？
為什麼修補程式更新對於遠端原則執行很重要？
Splashtop AEM 如何協助遠端原則強制執行？

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