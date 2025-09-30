減輕課堂壓力：遠端存取如何簡化教師工作

疫情肆虐已經兩年了，遠端學習的趨勢顯然仍會延續。了解遠端存取對於減輕教師負擔有何助益。
COVID-19 迫使學校對遠程學習感到舒適，快速。 雖然在線課程和選項已經存在了 30 多年，但以前從未有這麼多學校需要在虛擬學習環境中支持如此多的學生。
當學校在 2020 年 3 月實施遠距教育時，人們普遍認為遠距學習將是暫時的。 到 2022 年 2 月，很明顯遠距學習不會有任何進展，無論是由於流行病激增還是與天氣相關的事件。 許多學校和家庭引入的緊急措施也可以是有效的學習工具。
無論是作為緊急措施還是面對面教學的歡迎補充，遠程學習都可以留下來。 關於遠程學習的教育週報告顯示，隨著教師專門為在線教學計劃，他們正在通過虛擬工具提高效率。 考慮到這一點，機構必須為教師提供最佳工具，以營造有吸引力和安全的遠程或混合學習環境。
這樣的工具之一就是以教師為本而設計的遠端存取和支援解決方案。
為學生和教師遠程訪問學校電腦
在大流行期間，遠程訪問已成為許多職業生活的基石，使我們中的許多人都可以在家工作。 但是遠端存取不僅適用於遠端工作的專業人員。
學生每天在學校使用電腦。 如果他們無法存取學校電腦實驗室提供的應用程式和程式，學生在家中就不會有相同的學習體驗。 除非他們也提供對學校網絡的遠程訪問。
如果沒有遠端存取，學生就處於不利之處，這進一步加劇了教師已經面臨的問題。 除了擔心學生的行為、作弊和連線能力之外，教師還必須記住學生在家用裝置上使用和沒有哪些工具。
遠端存取使教師可以在家中工作，輕鬆掌握所有必要的資源。 成績、筆記、學生專案的下載檔案，都可以在家中存取，即使它們儲存在學校的桌面上也是如此。
促進學生-教師課堂互動
正如任何教師或家長都會告訴您的那樣，學生與教師的互動是任何課堂成功不可或缺的一部分。 在課堂上，教師可以使用 Splashtop 遠端控制課程，使用平板電腦推進幻燈片或在大螢幕上顯示示例，同時保持走過教室和與學生一對一交談的自由。
Splashtop 課堂：無論是在物理教室還是在家中學習，Splashtop 課堂都為教師和學生提供了絕佳的選擇，可以直接從老師的設備與學生共享內容。 使用 Splashtop 課堂的學生甚至可以控制課程或共享自己的筆記，從而使每個人都保持參與。
鏡像 360：鏡像 360 提供屏幕共享和鏡像技術，為任何教室帶來尖端體驗。 儘管交互式白板可能會令人高昂的成本，但 Mirroring360 提供了相同的連接性。 教師可以將他們的屏幕共享到投影儀或其他可用技術。 學生可以彼此和導師分享他們的作品。
Val Verde 統一學區擁有使用 SMART 互動式白板、互寫平板電腦甚至 Apple TV 進行螢幕共用的經驗，而學區正在尋求簡單、有效的解決方案時，沒有任何經驗。 Val Verde埃德服務部的助理監督邁克爾 ·R· 麥考密克對該地區實施的 Splashtop 工具留下了深刻的印象。 他說，
「Splashtop 創造了熱情；它進入了共同核心所要求的核心。 像這樣的技術是教育中的力量倍增器。」
隨時隨地享受校內體驗
通過通過遠端存取軟件將校內體驗帶給學生在任何地方學習的地方，學校可以減輕教師的諸多負擔之一。
學生可能沒有能夠執行實驗室專案所需強大軟體的裝置。 最重要的是，學校可能沒有資金購買學生在家用設備上安裝軟件的許可證。 Splashtop 遠端實驗室企業版同時為這兩個問題提供了強大的解決方案。
學生透過 Splashtop Enterprise for Remote Labs 在家就可以存取學校實驗室電腦。講師可以為學生安排特定時間段存取實驗室電腦，善用特定軟體和工具資產。學校機構也可以維護安全性，因為可以根據每個教室的需求授予使用者不同的權限。而您的學校 IT 團隊可以提供學生和教師按需支援，無論他們身處校園還是家中。
Asheville High School在大流行前參加計算機��動畫和遊戲課程的學生，當他們搬到遠程學習時，他們無法完全將他們的軟件帶回家。 但是使用 Splashtop，學生可以訪問學校實驗室電腦，並解決了問題。 他們的老師凱瑟琳·布拉德利對這種變化感到興奮。
「Splashtop 完美滿足我們的需求。」Bradley 表示：「我們可以採用疫情之前已經開發的課程模式，提供一套動畫和遊戲創作的完整課程。」
適合所有人的 IT 支援
最後，而且重要的是，內置 IT 支持附帶的遠端存取軟件意味著根據不可避免的技術問題，減少了對學校時間的干擾。 教師無需等待學校的 IT 技術人員上課並診斷問題，而是可以撥打支援熱線、連接到遠端會話，並在幾分鐘內恢復運作。
如果教師在家工作或資訊科技不在校園，該怎麼辦？ 支持是遠程提供的，可以在任何地方完成，因此教室不會中斷。
簡單和教育重點
隨著 COVID-19 大流行的繼續，教師正在多個方面面臨逆境。 讓他們的生活更輕鬆是非常重要的，並且像投資正確的軟件一樣簡單。 Splashtop 被評為 2021 年教育科技「十大學生參與平台」之一，是教師在混合教室中瀏覽時值得信賴的解決方案。
老師們同意，不僅僅是科技人員這麼認為。 該Val Verde區哥倫比亞小學的五年級老師克里斯·帕森斯說，
「Splashtop 是改善教學和課堂管理的出色工具... 將桌面電腦拋在後面，與學生交流，同時仍然控制內容並對其進行註釋... 然後允許學生將其屏幕鏡像到課堂上。」