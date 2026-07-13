醫療保健 IT 團隊必須管理分布於臨床場域、行政辦公室、遠端員工，以及第三方應用程式的端點。這讓修補程式管理變得困難，尤其是在系統可能建立、接收、維護或傳輸電子受保護健康資訊的情況下。
修補程式管理之所以重要，是因為未修補的軟體會提高安全風險、造成稽核缺口，並讓醫療機構暴露於原可避免的弱點之中。雖然 HIPAA 並未規定特定的修補程式管理工具或統一的修補期限，但 HIPAA Security Rule 要求受規範實體與商業夥伴識別並降低 ePHI 的風險。
有鑑於此，讓我們來看看醫療機構的修補程式管理、它如何支援 HIPAA Security Rule 的要求，以及在選擇符合 HIPAA 的修補程式管理軟體時應注意哪些重點
修補程式管理：當今醫療保健業最大的安全挑戰
雖然修補程式管理看起來像是相對次要的工作，但實際上它是網路安全中最大的挑戰之一。隨著威脅不斷演變、新漏洞持續出現，IT 團隊必須迅速行動，確保每個端點都已妥善修補與更新，以防禦這些威脅；而組織規模越大、分布越廣，這件事就越困難。
此外，IT 團隊還必須考量其他更屬於醫療保健業特有的挑戰。許多組織依賴較難更新的舊型系統，還有修補週期長且複雜度更高的醫療裝置。同時，他們還需要確保符合 HIPAA 合規 的嚴格標準。
總的來說，這為醫療 IT 團隊帶來了獨特的挑戰，但只要使用合適的工具，這些挑戰��都能克服。
修補程式管理如何支援 HIPAA Security Rule 的要求
HIPAA Security Rule 要求受規範實體與商業夥伴評估 ePHI 在機密性、完整性與可用性方面的潛在風險與弱點，並採取合理且適當的措施來降低這些風險。
未修補的軟體可能成為該風險分析的一部分。當已知漏洞影響到處理 ePHI 的系統時，醫療 IT 團隊需要有一套文件化流程，用於評估風險、排定修補優先順序、部署可用的修補程式、驗證是否完成，以及記錄任何例外情況或補償性控制措施。
這使得修補程式管理成為符合 HIPAA 的安全營運中重要的一環，儘管 HIPAA 並未規定特定的修補工具、工作流程或期限。
為什麼 OCR 指引特別聚焦於未修補的軟體
OCR 一再強調，未修補的軟體、過時的系統、預設認證，以及不良的設定管理，都會帶來安全風險。對醫療機構而言，這些風險之所以重要，是因為它們可能影響儲存、處理或提供 ePHI 存取權的系統。
事實上，未修補的端點已成為嚴重威脅，甚至讓 OCR 必須為此發布公告。在 OCR 的2026 年 1 月資安電子報中，OCR 指出未修補系統、預設認證，以及不良的設定管理，是導致 HIPAA 執法行動的主要原因。
未修補的端點可能在工作站、伺服器、遠端裝置和應用程式之間造成風險暴露。如果漏洞遭到利用，組織可能需要調查事件、判定 ePHI 是否受到影響、記錄其回應，並處理審查過程中發現的任何安全缺口。
修補程式管理可協助降低這類風險，為醫療 IT 團隊提供可重複執行的��流程，以找出脆弱系統、套用可用更新、記錄修復措施，並識別需要額外防護的例外情況。
修補程式管理如何支援 HIPAA Security Rule 的防護措施
HIPAA 包含管理性、實體性與技術性的防護措施。修補程式管理最直接支援管理性與技術性防護措施，協助醫療機構識別安全風險、記錄修補活動，並維持可保護 ePHI 的系統。
管理防護措施包括原則、程序、風險分析與風險管理活動。一套有文件記錄的修補程式管理流程，有助於說明漏洞如何被識別、排定優先順序、修復，以及如何隨時間進行檢視。
技術性防護措施 包含有助於保護 ePHI 存取並維持系統完整性的控制機制。修補程式管理可透過降低已知軟體漏洞帶來的暴露風險來支援這些防護措施，因為這些漏洞可能削弱端點、應用程式或系統安全性。
實體防護措施與軟體修補程式管理的直接關聯較低，但醫療保健組織仍應考量任何可能影響存取或維護 ePHI 環境安全性的連接系統或裝置。
符合 HIPAA 的修補程式管理流程 6 個步驟
符合 HIPAA 的修補程式管理流程應具備文件化、可重複執行，並以風險為基礎。以下步驟可協助醫療 IT 團隊更一致地管理端點更新：
資產清查：第一步是了解需要管理哪些裝置、其上的軟體，以及裝置中安裝的任何應用程式。完整且最新的詳細目錄是不可或缺的起點，讓您能有效追蹤並管理所有端點。
漏洞掃描：接下來，需要一套適合的工具來掃描每個端點並監控漏洞。這有助於找出任何需要修補的問題，無需 IT 人員持續手動檢查端點。
修補程式優先順序：並非所有修補程式都同等重要；有些可能是重大漏洞修補，另一些則只是基本的效能改善。因此，能夠妥善排定修補程式的優先順序，讓最關鍵的修補程式優先部署，至關重要。
測試與核准：在大型環境中部署修補程式之前，務必要先進行測試。請先從一小組但具代表性的裝置開始，才能在問題或錯誤大規模擴散前及早發現。
部署與驗證：在修補程式完成測試與驗證後，需要有可靠的方法，將其部署到整個環境中，並驗證每個修補程式都已正確安裝。使用修補程式管理軟體，即可輕鬆在大型端點環境中自動部署修補程式，並自動驗證修補程式是否已正確安裝，或是否需要重新嘗試部署。
例外情況文件記錄：有些系統可能無法立即套用修補程式，尤其是舊版應用程式、專用醫療系統，或由製造商控制更新週期的連網裝置。當無法部署修補程式時，請記錄原因、評估風險，並在可進行補救前採取適當的補償控制措施。
HIPAA 文件保存要求最長可延伸至六年，因此醫療機構應依其法規遵循與記錄保存要求，保留修補原則、修復記錄、例外情況文件及相關稽核證據。
HIPAA 修補程式管理軟體：6 項必備功能
市面上有許多修補程式管理解決方案，因此可能不容易找出最適合貴公司的選項。不過，有幾項功能對修補程式管理至關重要，因此在評估各種選項時，請務必尋找包含以下功能的解決方案：
作業系統與第三方應用程式的自動修補：修補自動化是確保更新能有效部署到各端點的最佳方式之一。優質的修補自動化解決方案可以在新修補程式發布時立即偵測，接著在各端點上進行優先排序、測試、部署與驗證，全程無需人工介入。這有助於讓裝置保持最新狀態，同時釋放 IT 人員的時間。然而，同樣重要的是找到同時涵蓋作業系統與第三方應用程式修補的解決方案，才能確保裝置與軟體都獲得完整涵蓋。
資產詳細目錄與未經授權軟體偵測：維持最新的詳細目錄，對於妥善監控與管理端點至關重要。端點管理軟體應包含自動化資產詳細目錄，以及可偵測可能構成安全威脅之未經授權軟體的工具。
以原則為基礎的排程：修補自動化應遵循公司原則，優先處理最關鍵的端點，並將更新排定在干擾最小的時段。這不僅可確保最重要的裝置能迅速收到更新，也能減少中斷，在不犧牲生產力的情況下維持安全性。
即時警示：當新威脅出現時，IT 團隊需要立即得知。即時警示可在潛在問題一出現時就加以偵測，並通知 IT 團隊，以便有效率地進行調查與處理。
合規報告：稽核是網路安全與IT 合規的關鍵，因此事先做好準備非常重要。良好的合規報告可自動追蹤更新並驗證端點是否安全，讓組織更容易證明合規並通過稽核。
跨平台支援：如今幾乎沒有公司只使用單一裝置類型或作業系統，因此找到具備跨平台支援的解決方案至關重要。優秀的修補程式管理解決方案可支援各式各樣的裝置，避免留下任何盲點或暴露的端點。
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當醫療保健 IT 團隊需要更有效率的方式來管理端點更新時，Splashtop AEM 可協助支援有文件可循、可重複執行的修補程式管理流程。
Splashtop AEM 可協助 IT 團隊透過集中式儀錶板監控端點、找出遺漏的更新、自動化作業系統與第三方應用程式修補，以及查看修補狀態。這讓醫療機構能更清楚掌握端點風險，並有助於減少維持系統最新狀態所需的人工作業。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可使用以原則為基礎的修補、即時警示、詳細目錄報告、CVE 洞察與修復工具，支援修補程式的優先排序與後續落實。這些功能可協助團隊記錄修補活動、驗證更新狀態，並保留可支援稽核準備的證據。
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