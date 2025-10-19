Splashtop 祝您佳節愉快 – 2020 年回顧與展望

我們很高興Splashtop的遠端存取解決方案能夠在這個充滿挑戰的時期為全球的組織和教育機構提供幫助。
事實上， Splashtop 的日常使用量在 400 年增加了 2020% ！ 不僅如此， 我們還增加了數百萬新用戶，他們今年又將 數百萬台新設備連接到Splashtop ！
對於我們所有的客戶，我們希望Splashtop今年對您的生活產生積極影響。 我們非常感謝您與我們一起踏上這段旅程，因為我們繼續成長和改進。
Splashtop 的 2020 年回顧
擴展到歐洲、中東和亞洲
2020 年， Splashtop擴大了在歐盟和亞洲的業務，在阿姆斯特丹和新加坡設立了新辦事處，並在 EMEA、南美和亞洲建立了新的合作夥伴關係。Splashtop 現在支援更多語言，提供多語言銷售和客戶支援，並在歐盟地區提供更好的性能。
幫助成千上萬的企業轉向遠端工作
數以千計的企業來到Splashtop，需要一種快速，簡便的解決方案，以使員工在這種突然的大流行中可以從家裡的個人設備遠端存取其工作電腦。
沒有什麼可以讓我們為突然增加的需求做好準備，Splashtop團隊努力工作以快速提供所需的遠端存取解決方案，以使員工在家里工作時可以使許多行業的廣播電台，建築師和企業正常�運轉。
為成千上萬的學生提供了電腦存取權限
當世界各地的學校因為 COVID-19 而關閉時，他們迫切需要我們提供遠端存取解決方案，以便協助學生存取學校電腦 (甚至包括一些只有低階家用電腦和平板電腦可用的學生們)。我們的團隊日以繼夜地研發新功能，例如在排程內安排實驗室電腦排程連線。數百所學校現已採用 Splashtop 遠端存取，造福了無數的學生及教職員工。
新 Splashtop 企業
2020年，我們很高興地宣布推出新的Splashtop Enterprise ，該產品可為大型企業提供全面的，多合一的遠端存取與遠端支援解決方案。我們還發布了新的Splashtop On-Prem產品，為企業提供了一個自載的本地多合一解決方案。
如果您有興趣試用我們的新產品之一，請 立即與我們的團隊聯繫！ 我們隨時為您提供説明！
令人興奮的新功能
Splashtop在2020年發布了一些新功能，包括計劃的遠端存取和基於組的存取權限。 Splashtop還擴展了對所有運行Android 8.0及更高版本的設備的遠端控制支持，以及對Chromebook的遠端存取。
我們還與多個 SSO 身份供應商和 PSA/RMM 系統合作，為您提供更多整合選項。
安全是重中之重
我們不斷掃描和驗證我們的產品，以確保其完整性，並與一流的安全公司合作，每年進行幾次審核。 今年，我們將基礎架構部署到多個雲供應商，以降低服務可用性依賴單個供應商的風險。 我們今年還獲得了SOC 2 Type 2認證，並大大提高了雲基礎架構的安全狀況。
Splashtop 每年投資數百萬美元來確保其基礎設施 的�安全性、可靠性和合規性 。 這將繼續是來年的主要重點領域。
2021年的下一步是什麼
我們期待 2021 年有更多！ 我們正在開發新的產品功能和增強功能，這要歸功於我們從用戶那裡收到的有用反饋。 我們也在尋求擴展到世界更多地區！
查看 我們正在開發的令人興奮的新功能。
謝謝你，節日快樂
再次感謝您成為 Splashtop 最好的部分。 我們祝您節日快樂，我們迫不及待地想看看 2021 年會把我們帶到哪裡！
願你安好
Mark Lee，首席執行官兼 Splashtop 團隊