節日快樂 2018 和很棒的 Splashtop 評論

我們最近發送了我們 2018 節日問候/回顧一年/下一封電子郵件將發生什麼（下面），並收到了我們精彩客戶的好回复。
以下是我們對假期電子郵件的一些最喜歡的回复
"真棒！ 你們搖滾 感謝您成為比 LogMeIn，GoToMyPC 等更好的產品和價值的方式"-J
"絕對喜歡您的產品！ 很高興我從 TeamViewer 改為您的公司！"-史蒂夫
"你努力工作的傢伙。 當之無愧。" -何塞
"好工作和偉大的產品！為偉大的產品開發致敬。 把 LogMeIn 感到羞恥。"-保羅
"你們是最棒的 令人遺憾的是，我們為 TeamViewer 支付了 500 美元，因為 Splashtop 效果好得多，並且是我們 99％ 的時間使用的東西。 這些新功能令人驚嘆，我迫不及待地等待新版本。 我們甚至可能會升級我們的帳戶。" -弗蘭克
這裡有一個複製假日電子郵件，如果你還沒有看到它...
Splashtop 的節日快樂，看看即將發生的事情
多麼令人興奮的一年 2018 已經!
這是一年的創新和成長，因為我們已經提供了新的產品版本，發布了包括多對多顯示器在內的頂級新功能，並在客戶滿意度和支持方面達到了新高。
看看今年增加的十大新功能
感謝您在 2018 年協助我們達成這些里程碑
8,500 萬次遠端存取連線
100 萬名新使用者
2,000 條 5 星評論
客戶滿意度 99/100 分 (nps 分數)
包括拖放文件傳輸，會話記錄，防病毒集成等等。
來自我們所有人的歡呼聲！
立即試用 Splashtop！
無需信用卡。
7 假期的免費遠端存取天數。
現在就開始吧！
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