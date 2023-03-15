節日快樂 2018 和很棒的 Splashtop 評論

我們最近發送了我們 2018 節日問候/回顧一年/下一封電子郵件將發生什麼（下面），並收到了我們精彩客戶的好回复。

以下是我們對假期電子郵件的一些最喜歡的回复

"真棒！ 你們搖滾 感謝您成為比 LogMeIn，GoToMyPC 等更好的產品和價值的方式"-J

"絕對喜歡您的產品！ 很高興我從 TeamViewer 改為您的公司！"-史蒂夫

"你努力工作的傢伙。 當之無愧。" -何塞

"好工作和偉大的產品！為偉大的產品開發致敬。 把 LogMeIn 感到羞恥。"-保羅

"你們是最棒的 令人遺憾的是，我們為 TeamViewer 支付了 500 美元，因為 Splashtop 效果好得多，並且是我們 99％ 的時間使用的東西。 這些新功能令人驚嘆，我迫不及待地等待新版本。 我們甚至可能會升級我們的帳戶。" -弗蘭克

這裡有一個複製假日電子郵件，如果你還沒有看到它...

Splashtop 的節日快樂，看看即將發生的事情

多麼令人興奮的一年 2018 已經!

這是一年的創新和成長，因為我們已經提供了新的產品版本，發布了包括多對多顯示器在內的頂級新功能，並在客戶滿意度和支持方面達到了新高。

看看今年增加的十大新功能

感謝您在 2018 年協助我們達成這些里程碑

85 百萬個遠端存取會話

一百萬新用戶

5 星級評語

99/100 位顧客滿意度 (NPS 得分)

準備好了嗎？ 看看 2019 年即將推出的內容

包括拖放文件傳輸，會話記錄，防病毒集成等等。

來自我們所有人的歡呼聲！

嘗試使用 SplashtopBusiness Access，遠端支持或求救。

7 假期的免費遠端存取天數。