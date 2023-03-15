跳至主內容
Splashtop
免費試用
公告內容客戶聚焦

節日快樂 2018 和很棒的 Splashtop 評論

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

我們最近發送了我們 2018 節日問候/回顧一年/下一封電子郵件將發生什麼（下面），並收到了我們精彩客戶的好回复。

以下是我們對假期電子郵件的一些最喜歡的回复

"真棒！ 你們搖滾 感謝您成為比 LogMeIn，GoToMyPC 等更好的產品和價值的方式"-J

"絕對喜歡您的產品！ 很高興我從 TeamViewer 改為您的公司！"-史蒂夫

"你努力工作的傢伙。 當之無愧。" -何塞

"好工作和偉大的產品！為偉大的產品開發致敬。 把 LogMeIn 感到羞恥。"-保羅

"你們是最棒的 令人遺憾的是，我們為 TeamViewer 支付了 500 美元，因為 Splashtop 效果好得多，並且是我們 99％ 的時間使用的東西。 這些新功能令人驚嘆，我迫不及待地等待新版本。 我們甚至可能會升級我們的帳戶。" -弗蘭克

這裡有一個複製假日電子郵件，如果你還沒有看到它...

Splashtop 的節日快樂，看看即將發生的事情

多麼令人興奮的一年 2018 已經!

這是一年的創新和成長，因為我們已經提供了新的產品版本，發布了包括多對多顯示器在內的頂級新功能，並在客戶滿意度和支持方面達到了新高。

看看今年增加的十大新功能

感謝您在 2018 年協助我們達成這些里程碑

85 百萬個遠端存取會話

百萬新用戶

5 星級評語

99/100 位顧客滿意度 (NPS 得分)

準備好了嗎？ 看看 2019 年即將推出的內容

包括拖放文件傳輸，會話記錄，防病毒集成等等。

來自我們所有人的歡呼聲！

嘗試使用 SplashtopBusiness Access遠端支持求救
7假期的免費遠端存取天數。

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元