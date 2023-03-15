開始使用 SOS（按需支持）

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借助Splashtop SOS，您可以使用電腦或移動裝置來遠端存取和控制遠端電腦和Android裝置。

以下是我們將在本文中介紹的內容，以幫助您開始

安裝和設置用於進行遠端存取的應用程式

使用SOS，您可以從電腦（Windows或Mac）或移動裝置或平板電腦（iOS或Android）運行遠端存取連線。

首先下載並安裝Splashtop Business應用程式

訪問 https://www.splashtop.com/sos/downloads 左欄中的所有下載內容

啟動Splashtop Business應用程式時，請確保使用設置SOS帳戶時使用的電子郵件地址和密碼登錄。

使用Splashtop SOS啟動遠端存取連線

準備好 Splashtop Business 應用程式並開始連線

運行上面安裝的Splashtop Business應用（在Windows，Mac電腦或iOS或Android裝置上）。

導航到應用程式的SOS區域

點擊" + S" OS 圖標或從菜單中選擇「SOS | 連接到用戶的計算機」

您將看到“連接到用戶的電腦”對話框，在其中輸入用戶提供的9位代碼（在以下步驟中）

要求您的用戶下載並運行 SOS 訪問應用程序

引導您的遠端使用者移置 Splashtop 應用程式中的 SOS 下載連結，(連結網址會因為您的帳戶所在地點而不同，可能是 sos.splashtop.com 或 sos.splashtop.eu)，下載並執行這個小程式或應用程式之後，您將取得一組 9 位數字代碼。

請注意，該頁面將自動檢測其操作系統，如果它們在電腦上，則為他們提供Windows或Mac下載；如果在移動裝置或平板電腦上，則為他們提供移動應用程式下載。

用戶運行該應用程式（在Windows和Mac上）

用戶轉到網頁並下載並運行該應用程式。

用戶只需要運行該應用程式，就沒有安裝過程。

顯示 9 位數字的代碼。

他們為您提供代碼，然後您將其輸入Splashtop應用程式中（單擊SOS +圖標後），然後開始連線。

「設置」菜單下還有一些其他選項。

聲音–選擇僅通過遠端連接，僅在此電腦上或在這兩個電腦上輸出聲音

安全性 — 選擇當有人嘗試連線時是否要求使用者的權限。 選項包括請求到期後拒絕，請求過期後允許或關閉。

高級-具有代理設置選項（無代理，自動，手動），並設置服務器，用戶名和密碼

用戶運行安卓應用

如果用戶從Android設備存取SOS應用程式下載頁面，則會提示他們從Google Play商店下載SOS Android應用程式。可能還會提示他們根據其電話製造商下載加載項，以添加對該類型電話或平板電腦的遠端控制。

他們安裝並運行該應用程式後，體驗是一樣的。他們為您提供應用程式中顯示的代碼，然後您在Splashtop應用程式中使用該代碼來遠端存取和控制其Android設備。

連接為管理員選項

當您開始存取Windows電腦的連線時，會出現一個複選框，您可以在其中選擇“以管理員身份連接”。系統將提示您使用Windows電腦上的管理員帳戶登錄，然後便可以執行需要管理員權限的活動。

在您的Splashtop應用程式的SOS屏幕中輸入9位代碼後，單擊箭頭進行連接，遠端存取連線將開始。

以下是遠端用戶的電腦螢幕，顯示在技術人員電腦螢幕上的SOS窗口中。

開始連線時，遠端電腦螢幕將在電腦的窗口中打開。在該窗口中，您可以像坐在前面一樣用鼠標和鍵盤控制他們的電腦。

下拉菜單（屏幕頂部的藍色向下箭頭V）使您可以存取其他控制選項。

完成後，您可以關閉窗口以結束連線，或者遠端用戶可以單擊存取應用程式上的“斷開連接”按鈕以結束連線。

如何從移動裝置導航和控制電腦螢幕

從移動裝置啟動連線與從電腦啟動連線非常相似。點擊以在您的裝置（在本例中為iPad）上運行Splashtop Business應用程式。

啟動應用程序時查找" +" SOS 圖標，然後點擊它。 您將看到一個看起來像這樣的屏幕，您可以在其中輸入用戶的 9 位數代碼。

在移動裝置上，控制遠端電腦的體驗與在電腦上工作時的體驗略有不同，因為您沒有鼠標。

在初始螢幕上（請注意背景中的遠端PC螢幕），您將看到一個覆蓋層，該覆蓋層解釋了一些手指手勢，您可以用這些手勢來代替鼠標來瀏覽電腦螢幕。

按一下繼續以隱藏提示並查看遠端電腦螢幕。

屏幕的右下角是用於打開工具欄和存取屏幕鍵盤的控件。

如果單擊以打開工具欄，將有許多選項可供您使用。

結束階段

顯示手指手勢的提醒

鎖定/解鎖屏幕旋轉

虛擬觸控板和滑鼠設定

切換監視器

FPS 畫質設定

螢幕上的控件

右側的向下箭頭按鈕隱藏工具欄。

完成連線後，只需單擊頁腳工具欄左側的“結束連線”按鈕。

就是這樣。您的遠端存取連線已完成！

如何從電腦導航和控制Android裝置

按此處以取得關於使用 SOS 遠端存取和控制 Android 裝置的部落格文章

在線管理您的 SOS 帳戶

轉到您的 Splashtop 網絡控制台以管理您的帳戶。

在右上角，您可以存取您的帳戶信息和訂閱。

使用「邀請技術人員」按鈕邀請其他技術人員加入您的帳戶。 請記住，每個 SOS 許可證一次允許 1 名技術人員使用 SOS。 如果您有五個許可證，則技術人員列表中的任何五個人都可以同時使用 SOS。

“當前連線”列表顯示您的帳戶下當前正在運行的連線。

“連線代碼”字段和“連接”按鈕允許您輸入要訪問的用戶電腦或設備中的9位數字代碼。單擊“連接”按鈕將在電腦或移動設備上打開加載了連線代碼的本機Splashtop應用程序，您可以從該應用程序啟動連線。不支持從Web瀏覽器運行遠端支援連線。

在本文中，我們已經看到瞭如何使用 Splashtop SOS 進行設置。

您安裝了技術人員使用的Splashtop Business應用程式，然後單擊+ SOS圖標以啟動SOS連線

我們為遠端用戶提供了下載和運行SOS應用程式的說明，並為技術人員提供了9位數字

接下來，我們看到了技術人員如何在他們的應用程序中輸入該號碼，並可以遠程訪問和控制用戶的設備

最後，我們看到瞭如何在線管理您的 SOS 帳戶，包括在一個帳戶下管理多名技術人員

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如果您還沒有Splashtop SOS，請嘗試一下！