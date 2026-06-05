開始使用 SOS（按需支持）

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An IT tech smiling while providing remote support thanks to Splashtop SOS.

Splashtop 中的按需支援（SOS）入門

Splashtop Team
閱讀時間：6 分鐘
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歡迎來到快速求救。 讓我們取得您的設定。

需要支援使用行動裝置的員工或客戶嗎？使用 Splashtop，您可以使用 SOS 功能快速為任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置提供有人值守的遠端協助。這使 IT 技術人員能夠即時查看（並在許多情況下控制）用戶的屏幕，非常適合在旅途中進行故障排除。

在本指南中，我們將向您展示如何使用免費的Splashtop SOS應用程式啟動終端支援連線，該應用程式可從App Store和 Google Play 下載。 用戶只需啟動應用程式並共享一條連線程式碼，即可讓技術人員安全連接並開始提供協助。

注意： Splashtop Remote SupportSplashtop Enterprise中提供有人值守的行動裝置支援。Android上的終端控制功能因裝置製造商而異。 iOS 支持允許帶導引幫助的實時屏幕查看。

以下是我們將在本文中介紹的內容，以幫助您開始

  1. 安裝和設置用於進行遠端存取的Splashtop應用程式

  2. 啟動遠端存取連線並控制遠端電腦

  3. 使用移動裝置導航和控制遠端電腦

  4. 遠端存取和控制Android裝置

  5. 在線上管理您的 Splashtop 帳戶（管理團隊中的使用者和帳戶設定）

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安裝和設置用於進行遠端存取的應用程式

使用 Splashtop，您可以從電腦（Windows 或 Mac）或行動裝置或平板電腦（iOS 或 Android）執行遠端存取工作階段。

首先下載並安裝Splashtop Business應用程式

造訪所有Splashtop Remote Support 下載

啟動 Splashtop Business 應用程式時，請務必使用設定 Splashtop 帳戶時所使用的電子郵件地址和密碼登入。

SOS Get Started Business App

使用Splashtop SOS啟動遠端存取連線

準備好 Splashtop Business 應用程式並開始連線

運行上面安裝的Splashtop Business應用（在Windows，Mac電腦或iOS或Android裝置上）。

導航到應用程式的SOS區域

  • 點擊" + S" OS 圖標或從菜單中選擇「SOS | 連接到用戶的計算機」

您將看到“連接到用戶的電腦”對話框，在其中輸入用戶提供的9位代碼（在以下步驟中）

要求您的用戶下載並運行 SOS 訪問應用程序

引導您的遠端使用者移置 Splashtop 應用程式中的 SOS 下載連結，(連結網址會因為您的帳戶所在地點而不同，可能是 sos.splashtop.com 或 sos.splashtop.eu)，下載並執行這個小程式或應用程式之後，您將取得一組 9 位數代碼。

請注意，該頁面將自動檢測其操作系統，如果它們在電腦上，則為他們提供Windows或Mac下載；如果在移動裝置或平板電腦上，則為他們提供移動應用程式下載。

用戶運行該應用程式（在Windows和Mac上）

用戶轉到網頁並下載並運行該應用程式。

用戶只需要運行該應用程式，就沒有安裝過程。

顯示 9 位數字的代碼。

SOS Get Started Windows

他們為您提供代碼，然後您將其輸入Splashtop應用程式中（單擊SOS +圖標後），然後開始連線。

「設置」菜單下還有一些其他選項。

  • 聲音–選擇僅通過遠端連接，僅在此電腦上或在這兩個電腦上輸出聲音

  • 安全性 — 選擇當有人嘗試連線時是否要求使用者的權限。 選項包括請求到期後拒絕，請求過期後允許或關閉。

  • 高級-具有代理設置選項（無代理，自動，手動），並設置服務器，用戶名和密碼

用戶運行安卓應用

如果用戶從Android設備存取SOS應用程式下載頁面，則會提示他們從Google Play商店下載SOS Android應用程式。可能還會提示他們根據其電話製造商下載加載項，以添加對該類型電話或平板電腦的遠端控制。

他們安裝並運行該應用程式後，體驗是一樣的。他們為您提供應用程式中顯示的代碼，然後您在Splashtop應用程式中使用該代碼來遠端存取和控制其Android設備。

Get Started SOS Android App

連接為管理員選項

當您開始存取Windows電腦的連線時，會出現一個複選框，您可以在其中選擇“以管理員身份連接”。系統將提示您使用Windows電腦上的管理員帳戶登錄，然後便可以執行需要管理員權限的活動。

在您的Splashtop應用程式的SOS屏幕中輸入9位代碼後，單擊箭頭進行連接，遠端存取連線將開始。

以下是遠端用戶的電腦螢幕，顯示在技術人員電腦螢幕上的SOS窗口中。

Get Started SOS Remote Screen

開始連線時，遠端電腦螢幕將在電腦的窗口中打開。在該窗口中，您可以像坐在前面一樣用鼠標和鍵盤控制他們的電腦。

下拉菜單（屏幕頂部的藍色向下箭頭V）使您可以存取其他控制選項。

完成後，您可以關閉窗口以結束連線，或者遠端用戶可以單擊存取應用程式上的“斷開連接”按鈕以結束連線。

如何使用 SOS 從行動裝置存取和控制遠端電腦螢幕

從移動裝置啟動連線與從電腦啟動連線非常相似。點擊以在您的裝置（在本例中為iPad）上運行Splashtop Business應用程式。

啟動應用程序時查找" +" SOS 圖標，然後點擊它。 您將看到一個看起來像這樣的屏幕，您可以在其中輸入用戶的 9 位數代碼。

Get Started SOS ipad Screen

在移動裝置上，控制遠端電腦的體驗與在電腦上工作時的體驗略有不同，因為您沒有鼠標。

在初始螢幕上（請注意背景中的遠端PC螢幕），您將看到一個覆蓋層，該覆蓋層解釋了一些手指手勢，您可以用這些手勢來代替鼠標來瀏覽電腦螢幕。

SOS Get Started Gestures

按一下繼續以隱藏提示並查看遠端電腦螢幕。

屏幕的右下角是用於打開工具欄和存取屏幕鍵盤的控件。

SOS Get Started Connect iOS Controls

如果單擊以打開工具欄，將有許多選項可供您使用。

  • 結束階段

  • 顯示手指手勢的提醒

  • 鎖定/解鎖屏幕旋轉

  • 虛擬觸控板和滑鼠設定

  • 切換監視器

  • FPS 畫質設定

  • 螢幕上的控件

右側的向下箭頭按鈕隱藏工具欄。

Get Started SOS toolbar

完成連線後，只需單擊頁腳工具欄左側的“結束連線”按鈕。

就是這樣。您的遠端存取連線已完成！

如何從電腦存取和控制 Android 裝置

按此處以取得關於使用 SOS 遠端存取和控制 Android 裝置的部落格文章

在線上管理您的 Splashtop 帳戶

轉到您的 Splashtop 網絡控制台以管理您的帳戶。

在右上角，您可以存取您的帳戶信息和訂閱。

使用「邀請技術人員」按鈕來邀請其他技術人員進入您的帳戶。請記住，每個終端支援授權一次允許 1 名技術人員使用SOS 。 如果您有五個許可證，那麼您的技術人員名單中的任何五個人都可以同時使用SOS 。

“當前連線”列表顯示您的帳戶下當前正在運行的連線。

“連線代碼”字段和“連接”按鈕允許您輸入要訪問的用戶電腦或設備中的9位數字代碼。單擊“連接”按鈕將在電腦或移動設備上打開加載了連線代碼的本機Splashtop應用程序，您可以從該應用程序啟動連線。不支持從Web瀏覽器運行遠端支援連線。

SOS Get Started Console

在本文中，我們已經看到瞭如何使用 Splashtop SOS 進行設置。

  • 您安裝了技術人員使用的Splashtop Business應用程式，然後單擊+ SOS圖標以啟動SOS連線

  • 我們為遠端用戶提供了下載和運行SOS應用程式的說明，並為技術人員提供了9位數字

  • 接下來，我們看到了技術人員如何在他們的應用程序中輸入該號碼，並可以遠程訪問和控制用戶的設備

  • 最後，我們看到瞭如何在線管理您的 SOS 帳戶，包括在一個帳戶下管理多名技術人員

需要更多資訊？

如果您還沒有Splashtop SOS，請嘗試一下！

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使用 Splashtop SOS 有哪些主要好處？
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我可以使用 Splashtop SOS 同時支援多個使用者嗎？

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