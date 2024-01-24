免費廣場提供安全無線網絡連接？ 這是一個更好的替代方案

網路管理員逐漸認識到在 Wi-Fi 網路上放棄使用 WPA2/WPA3 預共享金鑰 (PSK) 並採用 802.1X 身份驗證的重要性。攻擊者可以輕鬆獲得共用 Wi-Fi 密碼，使他們能夠對您的 IT 系統發動攻擊，並通過無線竊取憑證或其他有價值的信息。
精明的管理員知道802.1X需要 RADIUS 伺服器，該伺服器通常與 Microsoft Azure AD/Entra ID、Google Workspace 或 Okta 等cloud身分提供者整合。經驗豐富的管理員會熟悉古老的 FreeRADIUS，這是一個已經存在了數十年的免費開源 RADIUS 伺服器。
人們很容易開始使用 FreeRADIUS 或其他開源軟體來安裝、設定和維護自己的 RADIUS 伺服器的專案。不幸的是，正如許多 Foxpass 客戶所了解的那樣，免費軟體並不意味著沒有成本或成本低廉。
免費廣場並不意味著免費或低成本
與設定 Linux 發行版或為流行軟體包之一發出軟體包安裝命令不同，部署和配置 FreeRADIUS 是一項複雜的操作。有許多旋鈕需要調整，設定檔需要調整。FreeRadius 的力量在於它累積了數十年來的豐富功能，以及它可以支持的多種情境和神秘設置。 但是，熟悉 FreeRadius 的專家數量有限。 對於電信營運商、ISP 或財富 50 強組織所需的高階部署，FreeRADIUS 背後的團隊提供自訂諮詢。
然而，對於大多數客戶來說，啟動 RADIUS 伺服器可能需要比預期更長的時間，而不正��確的設定可能會使您的網路容易受到攻擊。對於這些組織，我們建議考慮使用 Foxpass RADIUS 等雲端託管替代方案。Foxpass 利用經過驗證且值得信賴的 FreeRADIUS 引擎，但提供了完全管理、專業維護和密切監控的安全的基於雲端的 DIY 替代方案。
DIY RADIUS 的真正成本
我們與許多客戶的經驗表明，對於具有強大目錄背景的熟練系統管理員和網路工程師來說，採購底層平台（本地或cloud ）、安裝和配置您自己的 RADIUS 伺服器需要 2-4 週的時間熟悉Wi -Fi和切換。初始設定後，每月需要持續半天到一天的時間來維護底層伺服器、作業系統、支援庫和 RADIUS 伺服器本身。
讓我們加入基礎成本：
總部位於美國的系統管理員和網絡工程師每小時為 75-100 美元，設置的費用為 12,000 美元至 16,000 美元（假設低端為兩週）。
在設置後再一週訓練備份系統管理員（在指派的管理員無法使用時進行），費用 3,000 美元至 4,000 美元。
假設系統管理員和網路工程師每月各花費半天時間管理、修補和更新 RADIUS 服務和平台，每年的持續維護成本為 7,200 至 9,600 美元。
cloud基礎設施即服務 (IaaS) 平台上的cloud伺服器成本（用於實現高可用性的兩台伺服器和一個負載平衡服務）每年在1,600 美元到3,200 美元之間，包括運算、資料庫、儲存、負載平衡器、託管DNS 、預留IP位址、監控軟體費用。
上述估算不包括任何額外的軟體授權、憑證成本（或託管 PKI 服務的成本），或在主要新軟體或作業系統版本可用時執行定期系統升級的工作。假設這些每年發生，並且需要系統管理員和網絡工程師一周的努力，每個人每年都會額外增加 6,000 美元到 8,000 美元。
�如果客戶選擇執行並託管自己的自託管 PKI，則每年可能會額外增加 1,600 至 3,200 美元來託管 PKI 基礎設施，而不考慮設置和維護成本。同樣，如果需要，可將 RADIUS 和 PKI 基礎架構與現有的 MDM 解決方案整合了額外的開發費用。
維持合規性、提供安全審查和提供全年無休的服務監控還需要額外的費用。 即使忽略這些並不考慮 PKI 或 MDM 組件，我們已經有以下成本：
設置時間為 15 萬美元至 20 萬美元。
每年維護用於 14.8 萬美元至 20.8 萬美元（不包括 PKI 和 MDM 元件）。
從根本上來說，免費軟體並不意味著低成本或無成本的設定、部署和維護。
Foxpass 省下時間、金錢，讓您高枕無憂
我們建議訂閱基於雲端的RADIUS 服務（例如 Foxpass） ，而不是採取不確定的方式來設定 DIY RADIUS 伺服器並讓內部團隊承擔學習他們不熟悉的深奧系統的負擔。
Foxpass RADIUS 提案
隨插即用：我們處理繁重的工作，使您可以快速實現價值的時間，並在幾分鐘內保護您的網絡安全，而不是數週或數月。
包羅萬象：我們的服務包括高可用性伺服器基礎架構、安全更新、監控和使用者管理，消除您的年度維護費用。
無縫整合：我們與您現有的目錄服務無縫集成，包括 G Suite、O365、Okta 和 OneLogin。另外，您最喜歡的 MDM 系統，如 Microsoft Intune、Kandji、Mosyle 或 JAMF。
安全性至上：我們在飛行和靜止時使用同級最佳的加密保護您的數據，並定期執行安全審核。
穩健性和信心：我們設計的 Foxpass RADIUS 沒有單點故障。我們專門的 RADIUS 專家團隊確保全球 24 小時全天候不間斷的服務。 我們為客戶提供 99.99% 的正常運行時間保證。
Foxpass 客戶喜歡我們的產品和我們屢獲殊榮的客戶服務：
在 G2 Crowd 中的 #1：我們不是說我們有多麼優秀；看看客戶的說法：我們在每個 PAM 子類別中都獲得 #1 的評分，包括客戶服務。
24/7 支持：專家幫助只需單擊或撥打電話即可。 在需要幫助時，不再需要緊張腦力。