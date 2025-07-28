RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) 傳統上作為一種基於 UDP 的協議運作，通過屬性-值對 (AVPs) 以純文字形式在客戶端和伺服器之間進行通信。RADIUS 支援多種驗證機制，包括 PAP、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2、EAP-MD5 和其他一些機制。
使用 RADIUS PAP 協議透過 UDP 特別容易受到攻擊，因為 User-Password AVP 僅使用共享密鑰加密。如果竊聽者獲得共享密鑰的存取權，或能夠猜測或暴力破解它，他們可以用來解密 User-Password AVP，從而獲得對受保護裝置或網路的非法存取。
使用像 PEAP、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2 和 EAP-MD5 這樣的協議，憑證或挑戰會在 EAP 協議中使用 EAP-Message AVP 傳輸。雖然某些 EAP 協定需要透過 TLS 進行資料加密（其中一個 伺服器 憑證 驗證 伺服器 以進行加密資料 傳輸），但在 EAP-Message AVP 中的 伺服器 憑證 詳細資料、User-Name 屬性和其他 AVP 仍然以純文字形式交換，如下所示。這意味著攻擊者可以獲取 伺服器 憑證 詳細資料 (C=AU, ST=Some-State, O=Internet Widgits Pty Ltd) 和其他 用戶端 資訊，即使安全性保持不變，隱私仍可能受到威脅。
基於 UDP 的 RADIUS 可以承載 EAP-TLS，一種非常安全的、基於 憑證 的協議（用戶端和 伺服器 通過 憑證 交換相互驗證），但該協議在 EAP-Message AVP 中的明文傳輸仍然使重要的 伺服器 和 用戶端 憑證 詳細資料（通常包括用戶的電子郵件地址）對竊聽者可見，從而危害隱私。
最近發現的非 EAP 基於協議（PAP、CHAP）的漏洞進一步顯�示了基於 UDP 的 RADIUS 協議的缺陷，因為攻擊者可能在不知道共享密鑰的情況下獲得網路訪問，詳情請參見 https://blastradius.fail/attack-details。
在此情境中，重要的是要區分隱私洩露和安全洩露。當交易中的用戶 詳細資料 對竊聽者可見時，就會發生隱私洩露，而安全洩露則涉及攻擊者成功獲得未經授權的網路存取——這是一個嚴重得多的情況。
雖然最安全的基於 UDP 的 EAP-TLS 協議仍然存在隱私問題，但 RadSec 提供了對隱私和安全漏洞的全面保護。
RadSec 通過在通過雙向 TLS 建立的安全 TCP 隧道中封裝整個 RADIUS 協議交換，代表了一個顯著的安全改進。這種方法：
在交換任何資料之前，通過基於憑證的雙向驗證建立一個安全、加密的通道，確保用戶端和伺服器互相驗證對方的身份。
提供持久的基於相互 TLS 的 TCP 連接在用戶端和伺服器之間，提供對 UDP 常見的封包遺失的抵抗力。
即使網路流量被攔截，也能防止竊聽，因為沒有加密憑證的訪問，數據無法解密。
消除了對單一共享密鑰的依賴以進行傳輸安全。
通過為整個協議交換提供增強的保護，RadSec 不僅全面解決了安全問題，還解決了傳統基於 UDP 的 RADIUS 實作中存在的傳輸層隱私問題，使其成為更安全的協議。
UDP RADIUS Illustration
下面的 Wireshark 捕獲清楚地展示了基於 UDP 的 EAP-TLS RADIUS 如何顯示其固有的隱私漏洞。封包擷取顯示�用戶端與 RADIUS 伺服器之間的多次 RADIUS 交換，展示了完整的 Access-Request 和 Access-Challenge 訊息序列及其對應的封包識別碼。
檢查捕獲的底部部分顯示了 RADIUS 負載，其中顯示了包含敏感驗證資訊的屬性值對 (AVPs)。這包括值為 "random@foxpass.com" 的 User-Name 屬性以及其他屬性如 NAS-Identifier 和 Called-Station-Id。右側的詳細十六進位轉儲顯示了使用 AVPs 傳輸的原始封包內容，清楚地暴露了 username 詳細資料、伺服器 和 用戶端 憑證 詳細資料（憑證 subject: CN=Test 用戶端, O=Test Organization, C=US）—這是一個重大的隱私問題。
除了上面討論的安全問題外，這個隱私問題正是 RadSec 設計用來解決的。通過在透過相互憑證驗證創建的安全 TLS 隧道中封裝這些交換，RadSec 防止將此類敏感詳細資料暴露給潛在的竊聽者。即使是 RADIUS 最不安全的驗證機制，PAP，在 RadSec 中也非常安全。
How RadSec Works
RadSec 通過在安全的 TLS 隧道中封裝傳統的 RADIUS 協議交換來增強安全性，確保所有客戶端-伺服器數據傳輸保持加密。與其基於 UDP 的前身不同，RadSec 建立了一個持久的 TCP 連接，雙方在相互 TLS 握手期間通過 X.509 憑證進行身份驗證。這種強大的雙向驗證在任何 RADIUS 數據傳輸發生之前創建了一個加密隧道。
一旦建立了這個安全通道，標準的 RADIUS 封包（Access-Request、Access-Challenge 等）就在這個加密層中傳輸，有效地保護它們免受竊聽和篡改嘗試。持續連接在整個連線中保持，與容易發生封包遺失的 UDP RADIUS 方法相比，提供了在效率和安全性上的顯著提升。
通過憑證基於信任模型�，RadSec 消除了傳統 RADIUS 的主要安全弱點，即隱私和安全。通常在 TCP 連接埠 2083 上運行（雖然這是可配置的），RadSec 為整個通訊通道提供全面保護。這種全面的方法使 RadSec 對封包嗅探、重播攻擊和中間人攻擊具有高度抵抗力。
RadSec at Foxpass: Global, Scalable, and Low Latency Authentication Infrastructure
我們創建了 RADIUS 驗證，具有先進的 RadSec 實施，性能卓越、可靠且全球可訪問。
我們的 RadSec 服務旨在滿足全球多樣化環境中最苛刻的連接需求。我們創建了一個水平可擴展的多租戶架構，客戶連接到我們的伺服器時總是連接到最近的可用伺服器。
Global Proximity, Instant Connectivity, Effortless Management
我們的全球部署確保每位客戶都能連接到最近的 RadSec 伺服器，大大降低延遲並改善響應時間。只提供一個 DNS 主機名稱給客戶，但用戶端會根據地理位置自動連接到最優化的伺服器。
Foxpass 的 RadSec 支援兩種選項來管理用戶端憑證。Foxpass 可以從我們的共享 CA 發行憑證，或者客戶可以通過我們直觀的控制台輕鬆上傳他們的 CA 憑證，這些憑證會迅速傳播到我們整個全球伺服器網路，確保只有經過驗證的客戶端才能訪問。
前所未有的規模和效能
我們的每個 RadSec 伺服器實例都設計為能夠處理超過 15,000 個同時連接，提供強大、可靠的驗證，滿足企業級需求。
Key Highlights
水平可擴展和多租戶的 RadSec 實施
具有智能路由的全球伺服器網路
大量連接容量（每個實例 15,000+ 連接）
無縫、低延遲的驗證體驗
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Acknowledgments:
我們要感謝整個團隊，使這項服務能夠提供給全球的客戶。