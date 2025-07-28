Karthik 是 Splashtop 的 Sr Staff Engineer。Karthik 熱衷於解決複雜的擴展性挑戰，並且在將原型轉化為可擴展的生產系統方面擁有豐富的經驗，這些系統能夠帶來顯著的商業價值。在空閒時間，他喜歡打 pickleball，享受沒有特定目的地的風景駕駛，並熱愛徒步旅行和探索新的地方、美食和文化。