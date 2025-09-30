確保遠端存取時代的資料保護

減輕網路安全攻擊變得越來越具挑戰性，而遠端工作的增加了安全性的複雜性。 中間攻擊和跳躍網絡釣魚活動正在增加，因此，每個人都要保持警覺並了解如何採取的正確步驟，以確保個人和專業的資料保護非常重要。
安全地使用遠端存取軟體
如果使用正確，透過遠端存取軟體將資料從一台電腦共享到另一台電腦與親自使用一台電腦一樣安全。將遠端存取軟體視為現有設備的擴展 - 使用遠端存取軟體時遵循網路安全最佳實踐有助於保護您的團隊免受大多數網路安全威脅。
選擇遠端存取軟體時，請考慮那些符合主要安全法規和合規性的軟體。GDPR和SOC2 合規性等法律法規要求軟體公司在個人資料以及資訊儲存和保護方式方面遵守一組特定準則。確保您選擇的軟體符合這些要求以維護安全。
遠端存取時代如何保護數據
引進工作空間的遠端存取技術，不應對團隊日常工作的安全性產生重大影響。您可以落實以下三項措施來保障資料安全。
建立基礎的遠端存取原則
首次實施遠端存取原則時，必須為員工奠定基礎，了解遠距工作時哪些行為可以接受，哪些行為不能接受。例如，您可能想要限制您的員工可以連接的網路類型。在咖啡店或公共網路上工作可能會引起一些安全問題，這就是為什麼在遠端存取原則中規定此類資訊很重要。
當讓您的員工使用新的遠端存取軟體時，請務必提供清晰的逐步說明，說明您正在使用的軟體、它的外觀以及它的工作原理。如果您的 IT 團隊使用不同的軟體進行端點訪問，請確保員工知道流程是什麼樣的。這可以幫助減少任何潛在的魚叉式網路釣魚嘗試以及可能影響資料安全的其他可疑軟體的下載。
維護定期安全的資料流程，即使是非遠端存取
建立一般、一致的資料政策將有助於加強遠端工作時的安全性做法。 儘管專門關注遠端存取很重要，但從整體上採用通用安全策略將有助於減輕潛在威脅。
例如，根據需要知道的基礎將重要公司數據分類可以最大限度地減少網絡犯罪犯攻擊的機會。 當您減少可以訪問某些信息的員工數量時，這將犯罪犯可以瞄準目標的目標數量降到最低。
制定定期安全性更新（例如一致的密碼變更和要求多因素身份驗證）可確保正確的人員存取正確的資料。您甚至可以更進一步，需要外部 USB 安全裝置（例如 Yubi 金鑰），以確保存取特定資料需要多層驗證。
當您在遠端存取裝置時套用此等級的安全性時，您將建立一個完整的安全基礎設施，如果未經驗證，則很難通過該基礎設施。親身應用這些最佳做法並確保員工定期遵守這些規則有助於建立良好的安全習慣。 您的員工的安全習慣越好，無論您是面對面工作還是遠端工作，您的數據就越安全。
使用簡單且安全的端點存取工具
使用遠端存取軟體時，了解兩個裝置之間傳輸的資料是否在傳輸過程中和靜態時都經過加密非常重要。正確的遠端存取軟體必須易於所有相關人員使用—從 IT 領導者一直到遠端工作的員工。
遠端存取工具的簡單性很重要；您不希望您的員工存取他們所需的內容變得過於複雜。過於複雜的產品可能會導致挫折感、IT 請求增加以及軟體的意外誤用。當您的員工不知道如何正確使用遠端存取軟體時，這可能會在您的流程中造成漏洞。
使用 Splashtop Enterprise 確保資料安全
制定遠端存取原則時，請務必將 Splashtop Enterprise 納入考量選項。Splashtop Enterprise 為員工提供遠端存取，同時提供專門維繫和增進 IT 團隊效率的遠端支援關鍵功能。此外，Splashtop Enterprise 符合 SOC2、ISO/IEC 27001 等主流法規，保有易於使用的介面，也能避免 IT 團隊使用不必要的複雜技術堆疊。
有興趣了解 Splashtop Enterprise 如何幫助您的團隊嗎？與我們的銷售代表交談，了解 Splashtop Enterprise 如何幫助您的團隊提供端點訪問，同時確保您的資料保護。