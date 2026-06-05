使用Splashtop在家進行有效的入職和培訓

教育機構，氣象學家，新聞廣播員，遊戲開發商，建築師，零售商，政府機構等等，已經迅速適應了在家工作的需要。他們都是引領潮流的人，因為以前從未如此大規模地做到這一點–氣象學家還沒有遠端運行天氣報告，工作室還沒有在家中製作視頻，建築師也沒有從他們的iPad創建3D模型。
諸如Splashtop之類的遠端桌面解決方案使他們能夠遠端存取其專用工作站並訪問其許可的“重型”軟體，就好像它們就在其前面一樣。 Splashtop具有高效能，高安全性，低延遲和市場上最低的價格，是居家辦公解決方案首選。
隨著組織在家工作，出現了一種新的遠端需求 - 新員工的入職。
遠端培訓和入職 - 居家辦公時代日益嚴峻的挑戰
直到最近，當我們開始一項新工作時，我們都會與我們的團隊見面，在會議室參加實踐培訓，影子團隊成員並從他們那裡接受在職培訓。即使新員工在另一個城市，他/她也將按照需要空降，與專家見面並向他們學習。所有這些事情現在似乎遙不可及。根據角色，有時可以通過協作和通信進行培訓，尤其是在所使用的應用程式全部基於雲的情況下。但是，上述專業人員需要經過培訓才能使用位於遠端無人值守工作站上的應用程式？在這種情況下，如何有效地培訓和培訓員工？
那麼基本上接受全日制培訓的學生呢？老師如何繼續向學生教授這種資源密集型應用程式？
同時遠端存取電腦是最有效的解決方案
遠端上機和進行培訓的解決方案確實非常簡單–如果您不能物理坐在電腦旁，則只需遠端存取它，就像坐在電腦前一樣。只需3個簡單步驟：
在工作站上安裝 Splashtop Streamer
在您的筆記本電腦或行動裝置上下載Splashtop Business應用程式
通過在需要訪問工作站上的應用程式和數據時啟動應用程式來立即進行遠端存取
你知道最好的部分嗎？
兩個用戶可以遠端存取同一台電腦，並且可以看到彼此的鼠標光標。
這使培訓人員和受訓人員可以同時訪問同一應用程式，因此可以無縫地傳輸知識。新員工可以掩蓋團隊成員在某個項目上的工作，而老師可以為他們的項目提供培訓和幫助。
另外，如果您使用iPad，Surface Pro或您可以在其上進行註釋的任何行動裝置遠端存取電腦，則可以使培訓/教學更具交互性和效果。 Splashtop提供了廣泛的設備支持 –您可以從任何電腦或行動裝置遠端存取任何PC，Mac或Linux電腦。
Splashtop的高效能和低延遲使您可以即時存取遠端應用程式。您可以遠端進行有效的培訓，而不會因連接延遲而感到沮喪。
氣象學家如何遠端培訓新的團隊成員
Marquee Broadcasting擁有的ABC子公司WMDT的首席氣象學家Daniel Johnson使用Splashtop遠端培訓了新聘的氣象學家。 Daniel在新員工首先遮蔽他，然後進行遠端練習時，使用Splashtop遠端存取其天氣圖形電腦並構建圖形。培訓還涉及一些任務，例如遠端剪切天氣影片，以及在使用遠端圖形電腦時在家中顯示天氣報告。總體而言，培訓�在兩個星期內完成，然後是新員工播出。 在這裡閱讀整個故事 。
免費試用遠端存取
借助Splashtop Remote Access ，使用者不僅可以安全地遠端進入他們的工作站，還可以在家中有效地教導學生、培訓和幫助新員工入職。
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