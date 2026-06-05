遠程訪問用戶如何保護自己免受魚叉式釣魚和其他網絡釣魚攻擊

在當今連接日益緊密的世界中，遠端存取已成為許多組織允許員工隨時隨地工作的必要條件。 雖然這可能有其好處，但它也帶來了重大的安全風險。 網絡犯罪分子一直在尋找利用遠程訪問系統中的漏洞的方法，並使用它們發起魚叉網絡釣魚和其他網絡釣魚攻擊。 這些攻擊可能具有毀滅性，導致憑據被盜，數據洩露，財務損失和聲譽損失。
在本文中，我們將探討 遠程訪問用戶 如何保護自己免受這些攻擊，並降低成為網絡犯罪分子的獵物的風險。 我們將討論保護的最佳實踐，提高安全意識的步驟以及採取積極措施保護遠端存取系統的重要性。
什麼是魚叉式網絡釣魚？
魚叉式網絡釣魚是一種有針對性的網絡釣魚攻擊，針對特定個人或群體，例如特定組織的員工。與傳統的網絡釣魚攻擊不同，這些攻擊是批量發送給大量人的，魚叉式網絡釣魚攻擊是高度定制和個性化的。 攻擊者收集有關其目標的信息，例如姓名，電子郵件地址，職稱和公司，並使用此信息來製作令人信服的消息，該消息似乎來自合法來源（例如同事，老闆或業務合作夥伴）。
該消息通常包括號召性用語，例如單擊鏈接或打開附件，這可能導致敏感信息被盜或在受害者的計算機上安裝惡意軟件。 魚叉式網絡釣魚攻擊通常是成功的，因為它們利用了寄件者和收件者之間存在的信任，並且比傳統的網絡釣魚攻擊更難以檢測和防禦。
還有哪些其他類型的網絡釣魚？
除了魚叉式網絡釣魚之外，網絡犯罪分子還使用其他幾種類型的網絡釣魚攻擊來定位個人和組織。 以下是您應注意的一些常見類型的網絡釣魚攻擊：
克隆網絡釣魚： 克隆網絡釣魚涉及創建合法電子郵件或網站的偽造副本並將其發送給受害者。 攻擊者創建看似來自合法來源的電子郵件或網站，例如銀行或社交媒體平台，並誘使受害者提供敏感信息。
捕鯨：捕 鯨是一種網絡釣魚攻擊，針對知名人士，例如高管，首席執行官或其他高級官員。 攻擊者創建一條看似來自可信任來源（例如同事或業務夥伴）的消息，並使用社交工程策略誘騙受害者洩露敏感信息或轉移資金。
網址嫁接： 網址嫁接涉及將用戶重定向到設計為看起來像合法網站的假網站。 攻擊者使用 DNS 緩存中毒或惡意軟件等技術將用戶重定向到偽造網站，在該網站中可能會提示他們輸入敏感信息。
Vishing： Vishing（即語音網絡釣魚）是一種使用語音消息或電話來誘騙受害者提供敏感信息的攻擊類型。 攻擊者可以扮演合法組織（例如銀行或政府機構）的代表，並使用社交工程策略說服受害者洩露其個人或財務信息。
短信詐騙： 短信詐騙或短信網絡釣魚涉及發送看似來自合法來源（例如銀行或零售商）的短信，並引誘受害者提供敏感信息或單擊鏈接。
對於遠程訪問用戶而言，重要的是要注意這些不同類型的網絡釣魚攻擊，並遵循最佳實踐進行保護，以減少成為他們的獵物的風險。
了解遠端存取的潛在風險
遠��端存取已成為許多組織使其員工能夠遠端或在家工作的基本要求。 但是，遠端存取也會增加網路釣魚攻擊的風險。 這裡是如何：
攻擊面增加： 通過端點訪問，網絡犯罪分子可以瞄準的端點數量顯著增加。這使得他們更容易利用漏洞並獲得敏感信息的訪問權限。
降低能見度： 遠端工作人員對裝置和網路的可見度和控制權可能不會像在辦公室一樣。 這使網絡犯罪分子更容易發起網絡釣魚攻擊並入侵設備和網絡。
不同類型的遠端存取: 有幾種遠端存取方法，包括虛擬私人網路 (VPNs)、遠端桌面協定 (RDPs), 和雲端服務。每一種方法都有其弱點，可能會被網路犯罪者利用。
以下是與不同類型的終端訪問方法相關的漏洞的一些示例：
VPN： 如果未正確配置或使用過時的加密方法，VPN 可能容易受到網絡攻擊。 此外，如果攻擊者獲得了用戶 VPN 憑據的訪問權限，他們就有可能利用這些憑據發起魚叉式網絡釣魚攻擊。
RDP： RDP 經常成為網絡犯罪分子的目標，因為它們為整個網絡提供端點訪問。如果用戶的 RDP 憑據遭到洩露，攻擊者就有可能獲得對敏感數據和系統的訪問權限。
基於雲的服務： 基於雲的服務在端點訪問中變得越來越流行。但是，這些服務也容易受到網絡釣魚攻擊，特別是如果用戶沒有接受如何識別和避免網絡釣魚電子郵件的適當培訓。
在下一節中，我們將討論保護遠程訪問用戶免受網絡釣魚攻擊的最佳實踐。
防止魚叉式網絡釣魚和其他網絡釣魚攻擊的最佳實踐
遠程訪問用戶��可以遵循幾種最佳實踐來保護自己免受網絡釣魚攻擊。 這些做法包括：
使用強式和唯一密碼： 使用強式和唯一密碼可大幅降低成功網路釣魚攻擊的風險。 密碼長度至少應為 12 個字元，並包含大小寫字母、數字和特殊字元的混合字元。 此外，用戶應避免在多個帳戶中使用相同的密碼。
雙重驗證 (雙重驗證) 和多重驗證 (MFA)： 雙重驗證和 MFA 要求用戶提供第二種形式的身份驗證，例如發送到手機的代碼或生物識別信息，從而提供密碼之外的額外安全層標識符。即使網絡犯罪分子擁有用戶密碼，這也可以防止他們獲得訪問權限。
員工教育和培訓： 打擊各種形式的網絡釣魚的最有效方法是通過教育。 指示員工不要點擊鏈接或從電子郵件或短信下載文件至關重要。 在社交網絡上分享可能被魚叉式網絡釣魚活動利用的個人詳細信息時應小心謹慎。同樣重要的是要記住，包括 Splashtop 在內的合法服務提供商絕不會通過電子郵件索取密碼或個人識別信息。
安全軟件和防火牆的實施： 安裝安全軟件和防火牆可以幫助檢測和防止網絡釣魚攻擊。這些工具可以掃描電子郵件和其他郵件是否存在網絡釣魚跡象，並阻止惡意網站和下載。
避免使用公共 Wi-Fi 和其他不安全的網絡： 公共 Wi-Fi 和其他不安全的網絡可能很容易成為網絡犯罪分子的目標。 用戶應避免將這些網絡用於敏感任務，例如訪問銀行帳戶或公司資源。
點擊鏈接或打開附件時要小心： 用戶點擊鏈接或打開附件時應謹慎，尤其是當電子郵件來自未知的發件人或看起來可疑時。 他們應該將鼠標懸停在鏈接上，檢查它們是否指向合法網站，並在打開任何附件之前驗證發件人的電子郵件地址。
透過遵循這些最佳做法，遠端存取使用者可以大幅降低成為魚叉式網路釣魚和其他網路釣魚攻擊的犧牲品的風險。 在下一節中，我們將討論提高安全意識的步驟。
Splashtop 如何保護用戶免受魚叉式釣魚和其他網絡釣魚攻擊
安全是Splashtop的首要任務。我们的產品設計包含綜合安全功能，確保使用者的安全。這包括裝置驗證，雙重驗證、單一登入、連線錄製和記錄，以及 IP 白名單。為了防止未經授權的存取，每個連線和使用者資料皆已加密。Splashtop 產品還包含基於角色的存取控制、定期帳號審查和記錄，以維持合規性和安全標準。
為了進一步加強我們的安全性產品，我們 與 Bitdefender 託管電腦合作提供領先業界的端點安全技術。
此外，我們的定制 SOS 應 用程序還包括一個彈出警告，以幫助用戶確保他們正在與受信任的來源開始會話。 為了維持安全標準，我們的團隊會仔細審核每個自定義 SOS 帳戶，任何不規則的帳戶都會立即被拒絕。 例如，我們會監控嘗試存取比預期或從不同地理位置存取更多電腦數目的帳戶。
結論
在 Splashtop，我們了解保護用戶免受網絡釣魚攻擊的重要性。 網絡犯罪分子一直在尋找方法來利用遠程訪問系統中的漏洞，使用戶採取主動措施來保護其遠程訪問會話至關重要。
我們提供一組安全功能來保護使用者，包括雙重驗證、多層級密碼安全性、空白螢幕、螢幕自動鎖定等等。 進一步瞭解我們的安全性功能。
我們還鼓勵用戶隨時了解最新的網絡釣魚策略，並定期檢查和更新他們的安全措施。 透過遵循最佳實務，例如使用強式密碼和唯一密碼、啟用雙因素驗證，以及在點選連結或開啟附件時保持謹慎，使用者可以大幅降低成為獵物釣魚和其他網路釣魚攻擊的風險。
通過採取這些主動步驟，我們的用戶可以使用 Splashtop 享受安全可靠的遠端存取體驗。