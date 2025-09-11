如果你無法看到和管理你的端點，你就無法確保你的網路安全或你的團隊能夠成功。端點可見性已成為企業的關鍵優先事項，特別是在遠端工作、BYOD 政策和物聯網 (IoT) 裝置興起的情況下。
隨著網路威脅不斷增加，傳統的可見性方法已經不夠。組織和 IT 團隊需要對每個端點有強大且詳細的可見性和管理能力，包括能夠執行安全原則、安裝修補程式以及從任何地方偵測威脅。
考慮到這一點，讓我們來探討端點可見性的重要性，實時監控工具如何幫助組織監控其端點和應用程式，以及 Splashtop AEM 如何讓端點管理變得簡單。
什麼是端點可見性？
端點可見性是指監控和管理所有連接到你的網路和 IT 環境的端點的能力。良好的端點可見性還包括有關這些端點上的應用程式和其他軟體的信息，以及在它們之間確保安全、更新和執行政策的能力。
端點可見性通常依賴於端點管理軟體，例如 Splashtop AEM（自主端點管理），可以提供端點環境的即時洞察、警報和詳細目錄管理。
端點可見性在主動安全和風險降低中的角色
那麼，端點可見性的好處到底是什麼？端點可見性使得主動監控、修補和合規執行成為可能，同時降低風險並識別漏洞。這使其成為正確端點管理的重��要組成部分。
適當的端點管理包括：監控連接的裝置及其應用程式，確保所有內容都已完全修補和更新，識別潛在威脅或漏洞，執行安全原則，並處理任何出現的威脅。
如果沒有適當的端點和IT 資產可見性，IT 團隊將難以做到這些，管理工具也無法最佳運行。這可能導致安全漏洞和網路攻擊者可以利用的弱點。
端點可見性差距：公司在哪些方面不足
如果沒有合適的工具和準備，維持端點可見性可能比說起來容易。有幾個障礙可能使組織難以獲得完整的端點可見性和控制，包括：
影子 IT：影子 IT（未經 IT 批准使用未授權的裝置、應用程式和服務）可能會增加企業的費用和風險。當員工在 IT 部門不知情的情況下使用裝置和應用程式時，這些裝置有很大風險被遺忘和未修補，從而為攻擊者創造進入點。
數據孤島：當資訊被孤立並分開保存時，IT 團隊就很難監控它並檢測潛在威脅。這可能會使威脅響應變得複雜，並給予攻擊更多時間造成損害。
缺乏整合：適當整合的環境是完整和高效端點管理的關鍵。如果你的工具和解決方案未能正確整合，將更難以讓你的端點管理解決方案監控和管理一切，從而產生盲點和潛在漏洞。
過時的工具：同樣地，舊的和過時的工具可能會帶來複雜性。舊有解決方案並不總是能接收到修補程式和更新，這使得安全漏洞更難以解決。此外，它們可能無法與端點管理解決方案良好介接。
這些都可能造成盲點，使 IT 團隊難以監控和管理每個端點。這可能會造成安全風險並降低運營效率，因此企業必須意識到這些問題並採取行動��來解決這些障礙。
增強端點可見性的 8 種有效方法
幸運的是，儘管有許多障礙可能遮蔽端點可見性，但也有端點可見性的最佳實踐。記住這些提示，即使在遠端環境中，也能更輕鬆地監控和管理每個端點：
1. 即時發現和分類所有端點
當新的端點加入您的網路時，您的 IT 團隊應該知道。使用具有即時端點檢測和監控的平台，確保您的詳細目錄保持準確和最新，因為它會在新裝置連接時自動添加。
2. 建立並維護準確的端點詳細目錄
建立和維護準確且最新的詳細目錄對於確保您的 IT 團隊知道哪些裝置連接到您的網路至關重要，並有助於避免影子 IT 裝置未被注意到和未修補。如果您沒有準確的詳細目錄，未經授權的裝置更有可能不被注意，從而使網路面臨風險。
3. 利用端點管理工具
像 Splashtop AEM 這樣的端點管理解決方案非常有幫助，因為它們提供對連接裝置的洞察和控制。這減少了 IT 團隊的工作量，簡化了端點管理，提供對端點的可見性和洞察，並使團隊能夠在連接裝置上部署更新。
4. 使用 EDR/EPP 解決方案獲取完整的端點洞察
使用端點偵測與回應 (EDR) 和端點保護平台 (EPP) 的端點安全解決方案可以提供有價值的安全見解。這包括識別可疑行為、監控威脅、分析日誌，以及提供有關整體安全健康狀況的信息，這可以提供有關你的端點和需要解決的任何風險的重要信息。
5. 優化監控和警報以獲得可行的信號
獲得端點的可見性是一回事，但正確監控它們則是另一回事。確保您的端點監控解決方案能夠收集對您的業務最重要的信息，包括特定的威脅和��漏洞。這些信息應該可以從單一螢幕上獲得，以便所有相關信息一目了然。
6. 整合端點數據到您的技術堆疊中
如果所有數據都保持孤立和鎖定，您就是在破壞自己的安全努力。整合端點數據以便安全和 IT 團隊可以存取和監控，這使得偵測和回應可疑活動更容易，提升了反應能力和整體網路安全。
7. 保留和搜索日誌以進行更深入的調查
正如俗話所說，數據為王，因此保留歷史數據至關重要。識別數據中的模式和警示信號可以幫助安全團隊找到自己的弱點和改進空間，而維持數據可以幫助團隊分析過去行為以更好地識別可疑活動。
8. 持續改進流程以獲得長期可見性
科技不斷變化，這意味著網路威脅也在增長。經常評估和更新您的端點可見性流程和策略將幫助您的團隊保持在威脅之前，並在您的端點和應用程式變化時維持適當的安全性。
Splashtop AEM：賦予 IT 團隊即時端點洞察力
在您的端點上實現即時可見性對於適當的端點管理和安全至關重要，但這需要一個能夠在分散的工作團隊中運作的強大解決方案。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 正是這樣的解決方案。
Splashtop AEM 提供跨端點的集中可見性，將資產追蹤、端點健康監控、原則執行和補丁管理整合到單一儀錶板中。Splashtop AEM 不僅幫助您管理連接裝置和自動化更新，其安全功能還幫助公司滿足 SOC 2、ISO/IEC 27001 和 HIPAA 合規性等要求。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了他們所需的工具來監控端點、解決潛在問題並減少工作量。這包括：
自動化、即時的硬體和軟體��詳細目錄追蹤和遠端管理。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可在整個網路中執行。
自動修補作業系統和第三方/自訂應用程式。
警報和補救措施，自動解決問題，防止問題發生。
背景動作以訪問任務管理員和裝置管理員等工具而不打擾使用者。
準備好親自體驗 Splashtop 並獲得前所未有的端點可見性嗎？立即開始免費試用：