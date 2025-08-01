你知道你的 IT 資產是什麼以及它們的用途嗎？在大型或複雜的 IT 環境中，很容易失去對所有資產的目的和功能的掌控，但保持對所有資產的可見性對於效率和生產力至關重要。IT 資產可見性（確切知道在你的環境中運行的設備、系統和應用程式）是一種必需品，特別是在當今的遠端和混合 IT 環境中，但往往會被忽視。
強大的 IT 資產可見性可以幫助支持安全性、IT 合規性和運營效率，確保資源得到妥善利用。使用像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的工具，監控、管理和維護所有資產變得更加容易，讓業務順利運行。
那麼，什麼是 IT 資產可見性，像 Splashtop AEM 這樣的解決方案如何提供幫助？讓我們來探索一下…
什麼是 IT 資產可見性？
IT 資產可見性是對您的業務連接裝置的認識和即時洞察，包括其健康狀況、使用情況、配置和修補狀態。這包括筆記型電腦、桌上型電腦、行動裝置、伺服器、遠端系統和任何其他用於工作的裝置。
IT 資產可見性是了解 IT 系統健康狀況和效率的關鍵。如果裝置遇到問題、需要更新遠端系統或行動裝置缺乏所需的安全修補程式，IT 團隊應能立即查看並解決這些問題。
你應該能看到什麼
IT 資產可見性旨在提供對網路和技術多個方面的清晰、即時的了解。這包括：
裝置 詳細目��錄, 包括行動裝置、桌上型電腦和筆記型電腦。
OS and app versions，以確保每個裝置使用其應用程式和作業系統的最新版本。
健康指標，包括 CPU、磁碟空間和記憶體。
修補狀態和漏洞，以確保所有裝置都有最新的修補程式並解決已知的漏洞。
系統警報和故障，以便 IT 團隊能夠快速識別和解決出現的任何問題。
為什麼 IT 資產可見性對安全性至關重要
考慮到這一切，為什麼 IT 安全中的可見性如此重要？IT 資產追蹤和監控使 IT 團隊能夠確保所有端點和系統保持最新和安全，維持強大的網路安全而不打斷工作。
有幾個原因說明為什麼端點可見性和資產監控對 IT 安全至關重要，包括：
你無法保護你看不見的東西
IT 資產監控確保您能夠看到每個端點，以便保護它們免受駭客和其他惡意行為者的侵害。當一個組織成為網路攻擊的目標時，被忽視或未管理的資產通常是攻擊者首先利用的對象，但資產監控能保護這些潛在目標。
支持漏洞管理
任何 IT 團隊最不想做的就是讓資產容易受到攻擊。IT 資產可見性有助於快速識別過時或未修補的系統，以便 IT 團隊在系統被利用之前推出更新和修補程式。
有助於執行安全政策
端點安全是大多數安全標準和法規的重要組成部分。因此，端點可見性有助於通過確保所有資產的安全來維持合規性。這有助於公司確保符合內部、政府和行業標準或框架，包括 NIST、DORA、SOC 2 和 HIPAA。
事件回應的必要性
沒有端點可見性，您將無法及�時對事件做出反應。IT 安全中的可見性幫助您的 IT 團隊注意任何潛在問題或威脅，以便快速反應，識別威脅來源和受影響的部分，並立即處理威脅。
實現資產可見性的主要挑戰
雖然資產監控至關重要，但一些挑戰可能使實施變得困難。常見的障礙包括：
分散的設備（遠端/混合工作）
在遠端和混合工作的時代，自攜設備 (BYOD) 和 物聯網 (IoT)，裝置比以往更加分散和斷開連接。監控傳統網路外的端點可能是一個挑戰，並且難以獲得完整的可見性，因此使用能夠跨分散的遠端端點運作的解決方案非常重要。
缺乏集中化工具
當你有各種各樣的端點需要管理時，資產監控可能是一個挑戰。如果沒有統一的介面，端點可見性可能會在多個平台和儀錶板上分散，使得難以正確監控所有內容。集中化平台是 IT 安全中良好可見性的關鍵。
手動追蹤是不可持續的
期望 IT 代理手動即時追蹤和監控每個端點是不合理的，試算表和過時的系統無法快速擴展或更新。手動追蹤根本不夠，因此您需要具有 IT 資產追蹤的端點管理工具來監控您的端點並發送自動警報。
Splashtop AEM 如何提供端點可見性
如果您正在尋找一個強大、靈活且負擔得起的解決方案，提供 IT 資產可見性和監控，Splashtop 可以滿足您的需求。Splashtop AEM 讓您監控和管理整個網路中的每個端點，包括主動警報和修復、自動修補更新、一對多動作等。
Splashtop AEM 包括：
即時��健康和效能監控
您可以自動化資產監控，以便在發生可疑活動時接收即時警報。Splashtop AEM 讓您追蹤並即時存取 CPU 使用率、磁碟空間、崩潰日誌等，以便隨時檢查端點的效能。
統一的端點儀錶板
當你擁有一個大型、分散的環境時，監控一切可能很困難。Splashtop AEM 使你組織中的所有設備在單一儀錶板上可見，讓 IT 團隊能夠輕鬆監控和管理每個端點。
作業系統和應用程式修補狀態
保持軟體和作業系統的更新是必須的，但端點越多，這個過程可能需要的時間越長。Splashtop AEM 可以自動化修補程式部署，使 IT 團隊能夠快速識別需要更新或不合規的系統，並在修補程式可用時（或在他們選擇的更方便的時間）立即推送修補程式。
自訂警報和腳本
當問題出現時，快速解決至關重要。Splashtop AEM 讓你可以設置自訂警報，以及基於腳本的解決方案和智能操作來自動解決問題。你可以設置閾值並在可見性標記問題時自動修復，確保在出現問題時快速響應。
輕量化部署
Splashtop AEM 易於部署，並且可以快速在端點上設置。不需要完整的 RMM，因為 Splashtop AEM 為你提供 IT 安全中所需的基本可見性，而不會有大型繁瑣系統的臃腫。
資產可見性的實際應用
話雖如此，IT 資產可見性的好處仍然可能感覺更像是理論上的而非實際的。然而，在許多現實世界的使用案例中，資產監控可能是至關重要的。
例如，一個 Managed Service Provider (MSP) 可能在多個地區擁有數百個��用戶端端點。像 Splashtop AEM 這樣的解決方案為每個客戶提供即時的端點可見性，使 MSP 能夠從任何地方提供更新、維護和其他關鍵服務。
同樣，擁有遠端和混合工作團隊的公司可以監控所有端點和使用者的修補合規性。這有助於 IT 主管在審核前確保安全合規性，並維持整個網路的安全。
即使在企業之外，端點可見性也能帶來很大不同。例如，擁有多個實驗室的大學可以確保其所有裝置的安全並順利運行。醫療提供者同樣可以使用端點管理和可見性來維持安全更新、端到端加密和HIPAA 合規性。
基本上，任何擁有多個 IT 資產的組織都可以從 IT 安全中的資產監控和可見性中受益。它有助於確保所有裝置和修補程式都是最新的（無論是出於安全還是合規目的），提高 IT 團隊和組織的效率，並推動運營成功。
使用 Splashtop AEM 為您的 IT 資產帶來可見性
IT 資產可見性是安全性、效率和運營成功的關鍵組成部分。沒有對資產和端點的可見性，組織可能會讓裝置處於易受攻擊的狀態，未能滿足其合規性規定，並且降低其反應速度。
當你需要一個能夠提供所有端點的可見性、洞察力和管理的解決方案時，Splashtop AEM 擁有你所需的一切。它為你的團隊帶來端點的即時可見性，沒有增加複雜性，有助於確保整個業務的效率和生產力。
Splashtop AEM 包括：
系統、硬體和軟體的詳細目錄報告。
可自訂的原則框架，讓您可以在所有端點上強制執行原則。
主動警報和修復，以便在問題出現時立即識別和解決。
作業系統和第三方修補管理，讓你可以保持所�有設備和應用程式的最新狀態。
基於 CVE 的漏洞洞察，以實時識別和優先處理威脅。
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