混合工作已經改變了組織對計算存取的看法。員工不再僅從一個辦公室網路連接。他們在家工作、在路上工作，使用個人和公司設備，同時需要快速、可靠地存取支援他們工作的系統和軟體。
多年來，VPN 一直是這個問題的預設解決方案。但隨著混合環境變得越來越分散，VPN 已經難以跟上。效能瓶頸、廣泛的網路存取、複雜的設定和增加的攻擊面都使得傳統 VPN 更難於管理且風險更大，特別是在大規模使用時。
現代的遠端存取看起來不同了。企業不再將整個企業網路延伸到每個遠端使用者，而是轉向裝置層級存取，讓使用者直接連接到所需的電腦，而不暴露底層網路。此方法提升了安全性，簡化了存取，並為混合辦公的員工提供了更好的體驗。
在這個指南中，我們將探討為什麼 VPN 在混合環境中未達標準、現今安全遠端存取應該具備的特性，以及 Splashtop 如何在不依賴傳統 VPN 的情況下，啟用快速、安全的遠端存取。
VPN 在現代環境中的限制
首先，我們需要了解為什麼 VPN 已不足以應付混合工作。雖然VPN確實提供了一種安全連接公司網路的方法，但它們也有一些限制，這些限制可能會減慢工作速度或增加風險。
常見的 VPN 挑戰包括：
效能問題： VPN 經常在速度�和效能方面遇到問題，這可能會使應用程式、影片編輯工具和其他遠端解決方案變慢。
過度特權存取： 安全遠端存取通常需要對特定資源的有限網路存取，配合基於角色的存取控制和零信任安全性。另一方面，VPN 提供用戶廣泛的網路存取，因此無法限制誰可以存取哪裡。
弱驗證做法： 許多組織仍然依賴弱或管理不善的 VPN 認證，這些認證可能會丟失、重複使用或遭到入侵。
複雜的配置： VPN 可能很複雜，讓 IT 團隊在路由規則、分離隧道和容量規劃方面苦苦掙扎。
安全風險： 由於缺乏基於角色的存取控制及共用憑證，非常容易讓被破壞的VPN 認證授予攻擊者對整個企業網路的存取權限。
不幸的是，這些問題並不是可以簡單調整和修復的小問題；它們是VPN核心結構的一部分。如果你想要更快速、更安全的遠端存取，你需要超越VPN。
當今的安全遠端存取應該是什麼樣子
因此，如果 VPN 不再足以提供安全遠端存取，那麼企業應該尋找什麼呢？在評估遠端存取軟體時，IT 團隊應尋找能平衡存取方便性與網路安全的關鍵功能。
首先，存取控制是必不可少的。良好的遠端存取應為使用者提供所需裝置或資源的無縫存取，而不是整個網路。同時，解決方案應該包含與使用者和裝置綁定的強力驗證，包括多重驗證和零信任安全性，以確保只有授權且已驗證的使用者能夠連接。
此外，易��用性是至關重要的。良好的遠端存取應具備簡單的啟始過程，讓員工和承包商能快速連接，使用者友好的控制讓使用過程輕鬆無痛，以及讓IT團隊能在遠端、混合以及BYOD環境中輕鬆管理。
一旦使用者連接，卓越的效能也是必不可少的。遠端存取需要快速、無縫的連接，適合高頻寬和媒體豐富的應用程式，以確保工作順利進行。每次連接都應該完整記錄，提供清晰的稽核追蹤。
Splashtop 如何在沒有 VPN 的情況下提供安全遠端存取
當您尋找一個強大、實惠且易於使用的遠端存取解決方案時，您不需要 VPN。Splashtop 擁有您所需的一切，使員工可以輕鬆從任何地方、任何裝置，存取他們的工作電腦、專案、工具和專業軟體。
Splashtop 設計讓員工可以輕鬆且安全地從任何有網路連線的地方訪問他們的遠端裝置。它提供無縫連接，配備高畫質視訊和音訊，使遠端和混合辦公如同在辦公室中一樣高效。
Splashtop 包含：
精細存取控制： 使用者僅連接到他們被授權的特定裝置，而非整個網路。
強效驗證： Splashtop 使用單一登入 (SSO) 整合 Okta、Azure 和 Google，再加上多重驗證及基於角色的權限，確保只有經授權及驗證的使用者能夠連接。
高效能連線： Splashtop 擁有高畫質串流、低延遲和可靠的連接，以確保即使在最嚴苛的工作負載下也能順暢連接。
裝置層級存取而非網路層級： 透過直接連接到裝置而非網路，Splashtop 顯著降低了 VPN 基於存取可能引發的橫向移動風險。
跨平台支援：Splashtop 可於 Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook 和 Linux，以及虛擬桌面上運行。
稽核追蹤和記錄： 保留每次遠端存取連線的清晰記錄以進行審核，這對於維持 SOC 2、ISO 27001 或 HIPAA 合規性 的公司是必要的
簡化上線流程：Splashtop 的快速設置和直觀管理非常適合經常新增使用者或承包商的混合型員工隊伍。
逐步指南：如何以 Splashtop 取代 VPN 存取
如果您想使用 Splashtop 讓員工和 IT 團隊遠端存取裝置，這比 VPN 更容易。您可以透過幾個快速步驟設定並管理遠端存取：
在任何應該可遠端存取的端點上部署 Splashtop agents。
在 Splashtop 中，配置您的存取群組、權限和驗證原則。
將 Splashtop 與您的 SSO 整合，以便集中管理使用者。
設定您的多重驗證和裝置驗證原則。
用 Splashtop 登入工作流程取代基於 VPN 的存取工作流程。
從那裡，您的員工可以使用 Splashtop 登入，從任何地方連接到他們的工作電腦。透過 Splashtop 的連線記錄檔，您可以監控使用情況和審核記錄，確保只有授權的使用者進行連接。
遠離 VPN 的安全效益
網路安全是任何企業在尋找遠端和混合工作方案時不可或缺的因素。雖然 VPN 確實提供相對安全的存取，但它們仍然存在風險和漏洞。
另一方面，Splashtop 致力於安全性�設計，符合眾多業界和政府的法規要求，包括 SOC 2、GDPR、CCPA、ISO/IEC 27001 等。
雖然 VPN 提供對公司網路的廣泛存取，但 Splashtop 讓使用者可以直接存取他們的裝置。一旦連接，零信任安全功能確保使用者只能訪問他們被授權的區域。這降低了來自受損賬戶或內部破壞者的橫向移動風險。
此外，Splashtop 使連接既安全又簡單，具有強大的多重驗證和 SSO 執行，減少對共享密碼或靜態憑證的依賴。存取記錄與用戶身分綁定，因此安全和 IT 團隊始終能夠確認誰連接了什麼。
與 VPN 相比，Splashtop 提供更佳的安全性，同時不影響訪問的便利性或連接的無縫性。
操作和生產力優勢
當然，安全性並不是 Splashtop 相較於傳統 VPN 的唯一優勢。使用 Splashtop，你可以提高遠端員工的效率和生產力，降低成本，並改善用戶體驗。
Splashtop 的操作與生產力優勢包括：
更快取得遠端員工存取，因為他們可以從任何地方快速且無縫地連接到工作裝置。
更好的效能，適用於高解析度工作負載，因為 Splashtop 提供高畫質視頻和音訊串流。
降低IT開支，消除VPN頻寬和維護成本，此外，Splashtop還提供適合各種規模企業的經濟方案。
輕鬆擴充，讓新進員工和承包商的帳戶和裝置在幾分鐘內即可新增。
更好的使用者體驗，歸功於 Splashtop 的易用性和效率。
減少 IT 工作負擔 和較少的支援票務，因為 Splashtop 直觀且擁有一支隨時待命的客戶支援團隊。
更好的安全遠端存取方式
當你需要安全、穩固且無縫的遠端存取時，VPN 已經不再足夠。使用 Splashtop，您可以在不暴露網路的情況下獲得安全、高效能的遠端存取。
雖然 VPN 允許使用者在遠端工作時存取企業網路，但它們提供的廣泛網路存取可能造成網路安全風險，尤其是在與弱驗證以及密碼共享的風險結合時。除此之外，VPN 缺乏員工在任何地方高效工作所需的速度和效能。
另一方面，Splashtop 是一種安全、可擴展且現代化的解決方案，適合混合式員工和團隊。使用 Splashtop，用戶能夠快速、輕鬆且安全地從任何地方和任何裝置存取工作設備，使遠端和混合工作快捷方便。在此同時，Splashtop 的進階安全功能確保每次遠端連線均維持安全，並協助公司滿足其IT 合規要求。
準備好超越 VPN？立即試用 Splashtop 的免費試用版，看看 遠端存取 可以有多麼簡單: