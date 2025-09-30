慢速VPN是否會影響在家工作時的工作效率？

由於 COVID-19 爆發，許多公司不得不在一夜之間進行虛擬化，員工開始在家工作。 公司已經動員了他們的業務連續性計劃，災難恢復計劃或大流行政策，並正在趕緊建立基礎設施以支持在家工作計劃。
該基礎設施的一個重要組成部分是 VPN，公司歷史上一直使用 VPN 來遠程連接到辦公室網絡和計算機。使用此傳統解決方案的公司非常了解隨之而來的問題。 進一步閱讀以了解這些問題是什麼以及最終訪問軟體如何幫助您克服這些問題。
VPN –傳統解決方案及其問題
使用 VPN 是公司遠端存取辦公網路和工作電腦的傳統方法。現在，隨著公司瘋狂地嘗試虛擬化並為所有員工提供居家辦公環境，VPN 問題變得更加嚴重，並阻礙了正常業務。
1：在這個 BYOD 世界中，員工被迫使用辦公電腦
VPN 的設置方式，來自受感染設備的連接可能會感染整個辦公室計算機和資產的網絡。 這就是為什麼雇主堅持通過公司發行的設備進行連接，並需要確保所有設備免受惡意軟件的侵害，以最大程度地減少風險暴露 這很難執行和維護，因為越來越多的員工喜歡使用個人設備工作（自帶設備）。
2：當多個員工連接時，情況會惡化
如果 VPN 閘道上有很高的負載，即許多員工透過 VPN 同時連線，效能會下降並造成延遲。 然後，公司必須尋找替代方法來卸載 VPN，以便員工能夠在不中斷的情況下工作。
3：這是一個安全風險
即使公司要求使用公司發行和受保護的設備，他們也無法確保受感染的設備沒有訪問其網絡。 如果發生這種情況，受感染的設備可能會感染整個公司網絡和其中的資產。
4：不易於設置和使用
在這種情況下，當員工在家工作並通過 VPN 進行連接時出現異常激增時，公司需要隨時隨地部署基礎設施以適應增加的連接數量。 這表示購買、設定和設定其他 VPN 閘道。 這變成乏味和昂貴的速度非常快。
此外，讓員工使用VPN也不容易。它涉及多個步驟，並記住不同應用程序的多個登錄名。再加上連接速度慢，延遲長和效能低下，您的員工會感到不高興和低產。
5：不適合在家中長期工作
VPN 對於員工快速連接到辦公室電腦並完成任務可能是有效的。 但它可能無法正常工作，以及從家庭解決方案的長期工作，就像這個小時的需要一樣。 當員工完全在家工作時，即使他們執行個人任務，他們也始終保持與 VPN 的連接。 這會使 VPN 更加重載量，並且不能有效地利用公司帶寬。
6：需要額外的應用程序來實現端點控制
使用 VPN 訪問辦公室網絡時，員工需要連接到 RDP 等其他應用程序才能遠程訪問他們的計算機。 這使得公司維護以及員工連接變得複雜。
Splashtop –出色的VPN替代方案
如上所述，VPN 是用於遠端連接到辦公室網路的傳統解決方案，且無法滿��足當今員工的技術趨勢和遠端存取需求。 Splashtop 這類新型態的遠端存取工具更加符合現代需求。為什麼呢？
Splashtop 使用者可以透過任何個人 Windows 或 Mac 電腦甚至 iOS 或 Android 攜帶型裝置存取工作電腦。IT
支持自攜裝置的增長趨勢。
Splashtop使用快速的高效能技術 ，可讓您像坐在遠端電腦前一樣存取遠端電腦，而不會出現滯後或連接問題。
透過帶有 AES 256 位加密 TLS 1.2、裝置身份驗證、兩階段身份驗證、多層級密碼安全性及其他安全功能，Splashtop 提供了安全的遠端連接。此外，員工無需存取整個網路即可存取其辦公電腦，因此消除了其他辦公資產承受的風險 。
與 VPN 不同，在家工作的員工很容易擴大規模，突然增加。 在工作電腦上大規模部署 Splashtop 代理很容易，然後員工只需單擊一下即可從任何設備通過 Splashtop 應用程式訪問它們。 此外，透過與 Active Directory 或單一登入的整合，員工可以透過單一密碼進行連線。 它是
非常容易設置和使用，並且更具成本效益。
Splashtop 是 長期在家工作以及臨時遠程處理需求的絕佳解決方案 。員工可以保持與工作計算機的遠程連接，也可以使用個人設備進行個人工作，而無需像通過 VPN 連接時那樣加載公司網絡帶寬。
您不僅可以使用Splashtop完全控制您的遠端桌面電腦，而且還可以獲得其他功能，例如連線記錄，遠端列印，分享桌面，維護審核跟踪等。
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