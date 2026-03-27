修補是維持安全性和保持系統更新的關鍵，但時機不當或管理不佳的更新可能會干擾員工，並在企業中造成挫折感。
幸運地，這些中斷問題是可以減輕的。用戶干擾不僅僅是由補丁引起的，更是由缺乏計劃的部署引起的。透過明確的推出階段、排程、裝置分段和可見性，可以在不影響工作的情況下在整個組織中部署更新。
考慮到這一點，讓我們來看看如何在不干擾工作的情況下，以能夠保持端點安全和更新的方式來部署補丁，以及 Splashtop AEM 如何幫助團隊在大規模上更有效地管理補丁。
為什麼補丁部署會變得中斷
中斷並非源自於修補過程本身，而是來自於規劃和執行不周。當補丁在未考量對員工影響的情況下推出時，可能會導致一些中斷，包括：
更新通常在不合時宜的時候推送，例如會議期間、工作活躍時段或其他關鍵業務時間。
重新啟動會在使用者儲存工作或完成手邊的事情之前強制進行，導致他們失去寶貴的進度。
在不考慮工作負荷的情況下安排補丁，使設備在安裝期間變慢。
失敗或部分安裝會產生後續問題，這些問題需要 IT 來修正（或更糟的是，被忽視）。
遠端和不在網絡上的設備錯過了部署窗口，導致補丁級別不一致和清理工作，同時使其處於易受攻擊的狀態。
低干擾修補的核心��原則
低中斷性的修補從正確的心態開始。在進入推行過程之前，了解能讓修補程式部署對 IT 團隊和使用者更順暢的基本原則是有幫助的。從高層次來看，成功的修補不僅僅是快速發送更新。這是關於以減少不必要中斷的方式來部署它們，同時保持系統安全和最新。
1. 修補應根據對使用者的影響進行規劃
修補程式部署決策應考慮到人們實際工作的方式、時間和地點。在工作繁忙時間、重要會議或其他關鍵業務期間推送更新，更可能中斷生產力並令員工感到沮喪。為了減少中斷，IT 團隊需要不僅考量技術上的緊急性，還需考慮部署時間對使用這些裝置的人們所產生的實際影響。
2. 部署應該是受控的，而不是一刀切
並非每個端點都應以相同的方式或在相同的排程下進行修補。不同的使用者、裝置和修補程式類型會帶來不同程度的業務影響和緊迫性。控制的推展讓 IT 團隊能夠針對每個群組的正確時機、順序和原則進行套用，而不是一次性將每個更新推送到每個端點。這種方法降低了大範圍中斷的風險，並使補丁管理變得更可預測和容易。
3. 能見度和修復與部署同樣重要
部署補丁只是工作的一部分。IT 團隊還需要知道哪些更新已成功安裝，哪些設備被忽略，以及哪些端點仍需後續跟進。即使是適時的布署，如果欠缺明確的能見度和快速的補救措施，仍可能在部署後產生問題。快速識別問題並在其擴散之前解決，是保持修補作業高效且造成最小干擾的關鍵一環。
如何部署更新而不打擾使用者
秉持著這些核心原則，是時候在您的端點上部署補丁了。如果您想在不干擾使用者的情況下有��效地推出更新，遵循這七個步驟將確保順利的部署：
步驟1：在部署之前分段端點
修補始於根據干擾容忍度、商業影響和修補緊急性將端點分組。首先，找出一個包含多種裝置類型的試用群組，然後建立更廣泛的組別，例如共用工作站、標準員工筆記型電腦、高階主管裝置和高敏感度機器。這些群組幫助 IT 團隊優先考慮更新，套用合適的發布速度，並在對每種類型的端點設備影響最小的時間排程補丁。
步驟 2：從試點小組開始
首要接收更新的應是試驗組。這應該是一個小規模的裝置選擇，代表各種端點類型、作業系統和部門，以提高早期發現問題的可能性。確保測試此群組中的裝置以檢查相容性問題、重啟行為、效能影響以及任何意外的副作用，這樣才能在擴大部署到更多裝置群組之前解決這些問題。
步驟 3：請圍繞使用者影響安排部署時間窗口
時機就是一切。確保您根據裝置使用情況、地點和工作時間來排程部署，以盡量減少干擾。例如，你會想在下班後為辦公室的端點排程更新，或者對分散的組織交錯部署。這將幫助我們在有效推行更新的同時，將影響降至最低。
步驟4：定義重新啟動規則與使用者體驗期望
設備通常需要重新啟動才能完全安裝更新，因此應提前計劃重啟處理。這包括定義何時應通知使用者、何時可以延遲、何時需要硬性截止日期，以及如何處理待處理的更新。明確的重啟政策有助於防止用戶無限期地推遲更新，同時減少工作日中不必要的中斷。
步驟 5：自動化部署過程
修補不需要成為手動流程。使用像 Splashtop AEM 這樣的修補程式管理解決方案，IT 團隊可以自動化修補程式的檢測、排程、部署和持續監控，讓更新能夠更輕鬆地大規模推出至各終端。透過使用基於原則的修補管理工具，團隊可以減少人工操作的工作量，並且能在不需要逐個處理每次部署的情況下，更一致地管理更新。
步驟 6：在發布期間監控修補狀態
IT 團隊需要知道修補程序是否已正確安裝，並查看是否存在任何故障或問題。這需要對端點及其修補狀態有可見性，以便他們可以發現和解決故障、待定安裝和其他問題。目標是獲得實時洞察和可視化，這樣他們可以在更新推出時處理補丁，而不是事後才發現補丁失敗。
步驟7：修復異常並避免引發二次干擾
幾乎所有的補丁部署都會涉及例外或其他問題。IT 團隊需要重試失敗的安裝，提示重啟並排除故障，以確保補丁在各端點上正常運行且不會造成新的中斷。團隊能夠更快地解決問題，特別是通過背景工具或在多個端點上的操作，越能減少修補造成的二次中斷的可能性。只有在每次更新完成並驗證後，工作才算結束。
常見的補丁部署錯誤會打斷使用者
補丁部署需要計劃和準備。當公司將修補視為事後念頭時，他們可能會犯一些常見錯誤，這會中斷使用者並減慢工作速度。然而，只要稍微想一下，就很容易避免這些錯誤。
常見的錯誤包括：
將相同的更新同時推送到每個端點，而不是使用分階段部署進行測試。
將所有裝置視為擁有相同的風險概況和業務影響，而不是優先考慮高風險和業務關鍵端點。
忽視重新啟動計劃直到補丁部署後，會導致公司內的中斷性重新啟動。
由於時間壓力而跳過試點驗證，這可能導致錯過錯誤和技術問題。
等待太久才確認哪些成功、哪些失敗，導致更多問題和匆忙處理失敗的情況。
使用導致可見性延遲、緩慢修復或需要過多手動後續處理的工具或工作流程。
IT 團隊在修補期間需要哪些工具和功能才能將用戶中斷降到最低
為有效減少中斷，IT 團隊需要一些工具和控制項，這些工具和控制項可以提供所需的排程、可見性和後續跟進能力，以便在不影響工作的情況下部署修補程式。這些包括：
1. 靈活的排程和基於原則的發布控制
IT 團隊應能夠控制修補程式的發布時間、哪些群組首先接收，以及如何在各端點之間處理時間安排。以政策為基礎的控制幫助根據公司政策為每個修補程式設置優先級，而靈活的排程確保在方便的時間推行。
2. 即時查看補丁狀態
如果在部署補丁時發生問題，IT 團隊需要立即知曉。延遲可見性會使中斷情況惡化，因為問題通常是在使用者已經受到影響後才被發現。即時的補丁狀態能幫助IT早期識別失敗的安裝、遺漏的裝置以及待處理的動作，從而在問題擴大造成更大中斷前予以處理。
3. 用於故障和遺漏裝置的快速修復工具
當修補失敗或裝置遺漏時，IT 團隊需要迅速解決。這包括重新嘗試安裝、觸發重新啟動和採取其他糾正措施，而無需依賴冗長的手動過程。團隊越快解決例外情況，這些問題就越不可能對員工造成長期的中斷。
4. 一對多動作和腳本用於後續工作
IT 團隊需要管理大量設備，因此能夠在多個端點上採取行動是很有價值的。一對多動作和腳本使組織能夠在不需手動�管理每個裝置的情況下，管理清理、修復、重新啟動及其他基本任務。
5. 背景故障排除功能
有時候，IT 團隊需要在裝置仍在使用時進行故障排除和管理。這在遠端和混合環境中特別常見，因為員工可能在不同地點工作，無法親自將裝置交給 IT 人員。在這些情況下，能夠在背景中診斷和修復與修補相關的問題是非常有價值的，因為它有助於 IT 支援端點而不會對使用者造成另一個中斷。
Splashtop AEM 如何幫助在補丁部署期間減少用戶中斷
低干擾補丁管理需要合適的工具。這就是Splashtop AEM（自主端點管理）如何協助團隊以更一致、更快速和更可控的方式推送補丁，同時減少對員工不必要的干擾。
Splashtop AEM 提供實時修補程式管理和基於原則的自動化，幫助 IT 團隊檢測、排程、部署和監控符合公司政策的端點修補程式。同時，它讓團隊對各裝置的修補狀態有集中可視性，能快速識別出成功的、失敗的以及仍需採取行動的部份。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以自動化修補程式，清楚了解修補狀態，並結合背景工具和一對多動作快速應對問題。
對於已經使用 Microsoft Intune 的團隊，Splashtop AEM 可以補強和加強 Intune 的功能，提供更即時的修補、更快速的後續作業，以及對作業系統和第三方應用程式更廣泛的修補支援。
對於使用傳統 RMM 的團隊，Splashtop AEM 也能在需要較輕量的工作流程時，提供更簡化的修補和端點操作方法。
因此，IT 团队可以在减少员工中断、减少支援工单、加快补丁完成速度，并降��低延误或错过更新风险的情况下，保持设备的最新状态。
更快部署，無需中斷工作
你不用延遲修補程式以避免中斷。只需進行正確的分段、智能化的時機掌握，如果出現問題快速跟進即可高效地推出補丁，而不會打斷工作。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以更高效地管理分散端點環境中的修補作業。Splashtop AEM 幫助自動化修補部署跨操作系統和第三方應用程式，使得保持端點的更新變得更容易，而不增加不必要的人工工作。
這意味著員工可以專注於他們的工作，而 IT 可以在不干擾的情況下持續更新裝置。
想看看Splashtop AEM的實際應用嗎？今天就免費試用，體驗自動化修補管理帶來的不同。