2025 年的 12 大網路安全趨勢和預測

網路安全正在迅速發展，隨著我們接近2025年，企業面臨著充滿威脅和挑戰的數位環境。從現在使用「雙重勒索」策略的勒索軟體攻擊到能夠適應並繞過傳統防禦的 AI 驅動網路攻擊的興起，風險從未如此之高。
對第三方供應商的依賴增加，使供應鏈成為駭客的主要目標，而向遠端工作的轉變則使企業面臨釣魚、不安全的網路和薄弱的端點等風險。同時，物聯網裝置的激增擴大了攻擊面，許多這些裝置缺乏足夠的安全功能。
在 2025 年保持安全需要的不僅僅是基本防禦。企業必須採取主動策略，利用先進工具，並在整個組織中培養網路安全意識。讓我們來探索 2025 年的網路安全趨勢和預期。
趨勢 1：利用 AI 進行先進威脅情報
到2025年，人工智慧將在轉變網路安全方面發揮關鍵作用，增強檢測和緩解工作。AI 驅動的系統可以即時處理大量數據，使用預測分析來識別潛在威脅，防患於未然。這種能力在網路攻擊變得更加複雜且難以檢測的環境中將至關重要。
AI 將使企業能夠持續監控其網絡，標記可疑的登入嘗試或意外的檔案傳輸等異常模式。此外，它將自動化對事件的回應，無需人工干預即可中和威脅，例如惡意軟體或網路釣魚攻擊。到2025年，能夠有效將AI整合到其網路安全策略中的組織將在應對新興風險方面具有顯著優勢。
趨勢 2：採用零信任架構以實現強大的安全性
隨著網路威脅變得越來越複雜，零信任安全模型將在2025年的網路安全策略中發揮核心作用。與傳統方法不同的是，零信任假設無論是內部還是外部的實體都不應該被預設信任。相反地，它強調持續驗證和強大的存取控制。
到2025年，採用零信任架構的企業將實施最低權限存取政策，確保使用者僅能存取其角色所需的資料和系統。他們還將利用微分段來遏制潛在的漏洞，隔離受損區域，並防止橫向移動穿越網路。隨著遠端工作和混合環境不斷擴大攻擊面，這種方法尤其重要，使零信任成為保護敏感系統和資料的基本策略。
趨勢 3：為未來連接保護 5G 網路
到了2025年，5G網路的持續推廣將徹底改變連接方式，但也帶來新的網路安全挑戰。隨著速度更快和延遲更低，5G讓更多裝置和系統能夠連接，擴大了網路犯罪的攻擊面。這些網路面臨的風險包括數據攔截、未經授權的存取以及基礎設施本身的漏洞。
為了保護 5G 網路，企業必須優先考慮強大的加密來保護數據傳輸，並實施強大的驗證協議來驗證用戶和裝置。網路監控工具將是即時識別和緩解潛在威脅的必要工具。通過主動解決這些漏洞，組織可以確保其 5G 啟用的操作在 2025 年保持安全可靠。
趨勢 4：建立抵禦供應鏈攻擊的韌性
供應鏈網路��攻擊將在 2025 年繼續成為主要關注點，威脅行為者將針對供應商和第三方供應商以滲透更大的組織。這些攻擊利用互聯系統中的漏洞，使駭客能夠入侵敏感數據或破壞多個實體的運作。
為了應對這個日益增長的風險，企業應專注於加強供應鏈安全。這包括徹底審查第三方供應商、實施定期風險評估以及加強對供應鏈活動的監控。制定應急計劃和多樣化供應商也可以幫助減輕潛在影響。建立抵禦供應鏈攻擊的韌性，使組織能夠在2025年更好地保護其生態系統。
趨勢5：擁抱網路安全即服務（CaaS）以獲得全面保護
在2025年，更多企業將轉向使用 Cybersecurity-as-a-Service (CaaS) 來處理日益複雜的內部安全管理。這一趨勢突顯了需要可擴展的按需解決方案，以應對不斷演變的威脅，而不需要大量的內部資源。
CaaS 供應商提供廣泛的服務，包括威脅檢測、漏洞評估和合規監控，通常由 AI 和先進分析技術驅動。這些解決方案專為滿足每個組織的獨特需求而量身定制，提供實時威脅管理和專家指導。對於沒有專門 IT 安全團隊的小型企業，CaaS 以較低的成本提供企業級保護。
像 Splashtop 這樣的解決方案透過提供安全遠端存取，無縫整合到現有的安全框架中，來補充 CaaS 服務。Splashtop 提供端到端加密、多重驗證和集中管理工具，確保遠端團隊的連接安全可靠，使其成為企業利用 CaaS 的必備工具。
將 CaaS 與強大的工具如 Splashtop結合，讓企業能夠保持敏捷、安全，並專注於其核心業務，同時維持對攻擊的全面保護。
趨勢 6：加強 IoT 裝置安全性
在2025年，IoT 裝置在企業和家庭中的爆炸性增長將帶來前所未有的便利，但也會帶來重大的安全挑戰。許多 IoT 裝置缺乏強大的內建安全性，使其容易被網路犯罪分子利用。這些端點可能成為攻擊的入口，可能會危及整個網路。
為了應對這些風險，組織必須專注於透過強大的驗證措施來保護 IoT 端點，例如獨特的裝置認證和多重驗證。定期更新和修補程式對於解決漏洞和防止未經授權的存取至關重要。通過優先考慮 IoT 裝置安全，企業可以降低風險，確保 IoT 採用的好處不會被潛在威脅所掩蓋。
趨勢 7：使用生物識別加密增強驗證
隨著 2025 年網路威脅變得更加複雜，傳統的密碼驗證將不再適用於許多企業。生物識別加密正在成為一種強大的替代方案，通過使用指紋、面部識別或虹膜掃描等獨特的生理特徵提供增強的安全性。這項技術不僅加強了使用者驗證，還降低了身份盜竊和未經授權存取的風險。
生物識別加密的工作原理是將生物識別數據轉換為加密密鑰，這些密鑰不易被複製或竊取。企業可以將這些系統整合到其存取控制中，確保只有授權用戶才能訪問敏感數據或系統。通過採用生物識別加密，組織可以增強其安全姿態，並適應2025年不斷增長的網絡安全需求。
趨勢 8：檢測和緩解深偽技術以維護信任
預計到2025年，隨著人工智慧的進步，Deepfakes將構成更大的威脅，因為它們更難被檢測且更具說服力。這些偽造的影像、影片或音訊記錄可以��用於誤導、詐騙或名譽損害，削弱對數位內容的信任。
企業可以利用使用AI分析內容不一致或不自然模式的深偽檢測技術來對抗這一威脅。定期培訓員工識別潛在的深偽和驗證內容真實性的協議也至關重要。通過主動解決深偽風險，組織可以保護其數位資產並在 2025 年保持信譽。
趨勢 9：防範國家支持的網路戰爭
國家支持的網路攻擊在 2025 年仍將是一個重大關注點，因為國家仍然會針對關鍵基礎設施、私人組織和政府系統進行攻擊。這些攻擊通常非常複雜，涉及設計用來竊取敏感數據、破壞運營或實現地緣政治目標的高級工具和方法。
為了防禦此類威脅，企業必須優先考慮強大的網絡安全措施，包括戰略性威脅情報，以監控新興風險。對員工進行網路戰爭意識培訓以及與行業和政府合作夥伴的協調努力對於建立韌性至關重要。在2025年，主動應對國家支持的網絡威脅將是保護敏感系統和確保運營連續性的關鍵。
趨勢 10：優先考慮雲端安全
隨著企業在2025年越來越依賴雲端服務，保護雲端環境將比以往任何時候都更為重要。雲端系統容易受到各種風險的影響，包括數據洩露、配置錯誤和未經授權的存取。雲端提供商和用戶的共享責任模型進一步複雜化了確保強大安全性的工作。
為了減輕這些風險，組織應採用多雲策略，將工作負載分佈在多個供應商之間，以減少對單一系統的依賴。為傳輸中和靜止的數據實施強加密是防止未經授權存取的關鍵。此外，遵守行業法規和定期的安全審核有助於維持雲環境的完整性。通過優先考慮雲安全，企業可以在2025�年利用雲的優勢，同時將漏洞降到最低。
趨勢11：為AI驅動的網絡攻擊做好準備
到 2025 年，AI 驅動的網路攻擊 預計將變得越來越複雜，對傳統安全措施構成重大挑戰。這些攻擊利用機器學習來適應、自動化並超越防禦，使其難以檢測和緩解。例子包括 AI 生成的網路釣魚電子郵件和能夠繞過標準保護的自適應惡意軟體。
為了應對這些威脅，企業需要整合能夠即時識別和中和惡意活動的AI驅動防禦。威脅狩獵團隊應積極搜尋系統中的潛在漏洞和異常。進階分析工具可以提供對模式和行為的更深入見解，使組織能夠預測和防止攻擊。為AI驅動的網絡攻擊做好準備將是2025年保持對抗不斷演變的威脅的關鍵優先事項。
趨勢12：保護遠端工作：應對新興漏洞
到了2025年，遠端工作將仍然是現代商業的重要組成部分，但也帶來了獨特的網路安全挑戰。隨著員工從各種裝置和地點訪問企業網路，端點漏洞和網路釣魚攻擊仍然是重大風險。網路犯罪分子經常通過不安全的連接或利用個人裝置安全性薄弱來攻擊遠端工作者。
為了解決這些漏洞，企業必須採取強大的安全措施。加密確保遠端工作者與公司系統之間傳輸的數據保持安全，而多重驗證 (MFA) 通過要求多種形式的驗證提供額外的保護層。定期對員工進行識別網絡釣魚攻擊的培訓也是減少人為錯誤的關鍵。
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