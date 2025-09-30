AI 安全風險：零信任如何改變

隨著人工智慧 (AI) 和機器學習技術的快速進步，我們正在見證前所未有的創新時代。 但是，這些進步並非沒有缺點。 隨著人工智能技術變得更加複雜，與之相關的網絡安全風險也會變得更加複雜，從而創造了我們必須準備好面對的新威脅前沿。
AI 安全風險多種多樣，可能會產生深遠的後果。 它們的範圍從由於有缺陷的機器學習模型引起的數據洩露，到惡意行為者濫用 AI 進行網絡釣魚或社交工程攻擊。
為了應對這些新出現的威脅，網絡安全框架需要發展。 這就是 零信任 的概念進來的地方。 出於對威脅可能來自組織外部和組織內部的認識，零信任是一種按照“從不信任，始終驗證”原則運行的安全模型。因此，讓我們深入研究並了解零信任如何在 AI 安全風險時代發揮作用。
了解 AI 安全風險
人工智能安全風險說明
人工智能安全風險是指由於使用人工智能和機器學習技術而可能出現的潛在威脅和漏洞。 這些風險可以通過各種方式實現，包括但不限於：
數據中毒： 在這裡，惡意行為者將錯誤或惡意數據饋送到機器學習系統中，旨在破壞數據並操縱模型的預測或行為。
對抗攻擊：在這些攻擊 中，對輸入數據進行了微妙的更改，這些數據可能會欺騙 AI 系統進行不正確的決策，通常沒有人類操作員注意到。
模型盜竊和反轉： 這是指嘗試使用其輸出來重新創建專有 AI 模型，或從模型中提取敏感信息。
濫用 AI： 這涉及濫用 AI 技術進行惡意活動，例如創建深度假，自動化網絡攻擊或進行高級社交工程攻擊。
對個人和企業的影響
對於個人和企業來說，AI 安全風險的影響都是深遠的：
個人 可能會丟失個人數據，成為身份盜用的受害者，或者被個性化網絡釣魚攻擊的目標。 這可能會導致財務損失和侵犯個人隱私。
企業 面臨其專有數據和智慧財產權的威脅。 成功的 AI 相關攻擊可能會導致財務損失，聲譽損失和競爭優勢喪失。 此外，如果客戶資料因人工智慧漏洞而遭到破壞，企業也可能面臨法律和合規性問題。
因此，很明顯，了解和減輕 AI 安全風險不僅僅是技術上的必要性，而且是企業和社會的必要性。 這就是零信任起著關鍵作用的地方。
實作人工智慧安全零信任
在組織內實施零信任的關鍵步驟
實施零信任模型可能是一個複雜的過程，但可以通過遵循這些關鍵步驟進行管理。
識別敏感資料和資產： 瞭解您寶貴資產的位置和位置。 其中可能包括資料庫、伺服器或專屬 AI 模型。
映射交易流程：映射數據在您的網絡中 移動的方式。 這將幫助您了解 AI 系統如何與網絡中的其他元素進行交互。
架構零信任網路： 實作微分段，在您的網路中建立安全區域。 使用 AI 驅動的分析來建立正常行為並突出異常。
加密資料： 使用強大的加密演算法和安全的金鑰管理方法來保護敏感資料至關重要，無論資料處於靜態狀態或正在傳輸。 在通訊途徑中應用端到端加密同樣重要，確保與外部系統共用的資料在整個過程中受到保護。
防止資料遺失 (DLP)： 此方法需要使用 DLP 策略，以監督並避免可能的資料外洩。 這些策略採用內容審查和情境分析來精確找出並停止未經授權的資料移動。 建立 DLP 準則對於偵測和停止敏感資料傳送至外部系統 (包括 AI 模型) 也很重要。
創建零信任原則： 定義組織的零信任原則，其中包括訪問控制、驗證協議和其他安全程序。
監控和維護：持 續監控網絡並定期更新和維護系統。 請記住，零信任不是一次性的解決方案，而是一個持續的過程。
不同利益相關者在實施零信任中的作用
在實施零信任方面，每個利益相關者都扮演著角色：
管理： 高層管理人員為零信任實施奠定了基調。 他們應該贊同邁向零信任的過程，並為其實施分配足夠的資源。
IT 團隊： IT 團隊主要負責執行零信任策略。 他們應該在 Zero Trust 的技術方面工作，例如微分段、存取控制和持續監控。
員工： 所有員工，而不僅僅是 IT 人員，都應該意識到零信任的原則。 他們應該了解自己在確保安全方面的作用，例如遵循訪問協議和報告可疑活動。
實施過程中可能遇到的挑戰和解決方案
在實施零信任的同時，組織可能會面臨幾個挑戰：
抵抗變化： 轉向零信任通常意味著運營的重大變化，這可能會遇到阻力。 這可以通過有效的變更管理，培訓和關於零信任的好處的持續溝通來克服這一點。
複雜性： 零信�任實施可能很複雜且資源密集型。 與經驗豐富的合作夥伴合作並使用自動化工具可以幫助簡化轉換。
持續監測： 持續監控的需求可能很苛刻。 但是，借助先進的 AI 驅動的分析和威脅檢測工具，可以有效地管理此任務。
透過了解並解決這些挑戰，組織可以成功實施零信任模型，並增強對 AI 安全風險的防禦能力。
零信任和 Splashtop
從成立之初，Splashtop 就將安全放在首位。我們的 終端訪問 和 終端支持 軟件贏得了廣泛的個人、企業和教育機構的信任。鑑於如此 龐大的客戶群，我們的用戶必須依賴 Splashtop 保護其敏感數據和隱私的能力。
這就是為什麼我們致力於 優先考慮安全性，進行大量投資以改善我們的基礎設施，並持續強化我們的保護措施。 我們還組建了一支由網絡安全和合規方面的知名專家組成的團隊，以進一步強化我們平台的防禦能力。
儘管有先進的端點訪問解決方案，但許多組織仍在使用 VPN 等過時的技術。不幸的是，VPN 可以通過直接將遠程設備連接到公司網絡來使公司網絡受到網絡威脅。 此外，它們可能難以設定、擴展和維護，並且可能無法使用重要的安全性修補程式自動更新，從而導致組織容易受到攻擊。
但是，存在一個更安全的替代方案：零信任網絡訪問平台。 Splashtop 的平台為託管設備提供安全遠端訪問，避免了通常與 VPN 相關的安全漏洞。該解決方案允許用戶訪問他們的工作機器，同時仍然保持嚴格的安全措施。
在 Splashtop，我們採用零信任安全方法，假設所有設備、用戶和網絡流量都可能不可信。我們持續驗證並授權敏感資源的存取權，阻止未經授權的存取嘗試，並將資料外洩的風險降到最低。
我們的零信任模型包括多因素驗證、裝置驗證和詳細訪問控制等高級功能。這些措施共同確保只有經過身份驗證的用戶和設備才能訪問敏感系統，從而大大降低潛在的威脅風險。
通過集成零信任安全性，我們為用戶提供安全可靠的端點訪問和支持解決方案。我們堅定不移的安全承諾確保我們的用戶可以放心地訪問他們的數據和系統，而不必擔心網絡威脅。
結論
零信任不僅是安全性解決方案，也是我們處理網路安全方式的根本轉變。 隨著人工智能在我們的系統和流程中不斷發展並變得更加根深蒂固，我們的安全方法相應的演進至關重要。
前面的路很清楚。 對於要抵禦複雜的 AI 安全威脅的組織而言，採用零信任模型不僅是一種選擇，而且是必要的。 在技術快速進步的時代，保持網絡威脅的領先地位需要持續的警惕，適應性和對安全性的堅定承諾。 零信任模型體現了這些原則，證明自己是對抗 AI 安全風險中不可或缺的盟友。
在我們展望未來時，Zero Trust 將繼續在我們的網路安全策略中扮演重要角色，保護我們的數位環境免受不斷演變的 AI 威脅世界的影響。如果您正在尋找可靠的零信任安全模型，請立即免費試用 Splashtop 並體驗我們高級安全功能的好處。