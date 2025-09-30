如何為潛在的網路攻擊做準備

全球網絡安全機構正在警告組織網絡攻擊的威脅日益增加。 瞭解如何保護您的組織。
在全球範圍內，網絡安全機構正在警告私營和公共部門組織，勒索軟件攻擊和其他針對性攻擊的威脅日益增加，源自烏克蘭的危機。 英國國家網絡安全中心（NCSC-UK）稱勒索軟件是最普遍的威脅，尤其是對教育行業而言。
為應對俄烏戰爭，澳大利亞、英國和美國發布了聯合諮詢，強調勒索軟件攻擊對關鍵基礎設施組織的全球化威脅日益嚴重。 此外，網絡安全和基礎設施安全局（CISA），聯邦調查局（FBI）和美國國家安全局（NSA）以及英國國家網絡安全中心（NCSC-UK）宣布了多個行業，包括教育，金融服務和醫療保健。
這些機構強調了通過網絡釣魚攻擊對網絡的初始訪問，以竊取憑據以及遠程桌面協議憑據盜竊和暴力攻擊以猜測憑據。
使俄羅斯-烏克蘭戰爭成為焦點的原因在於，俄羅斯黑客一直處於近年來一些最大，最臭名昭著的網絡攻擊的中心，包括 2020 年影響多個政府機構的 SolarWinds 攻擊。 實際上，兩週前，美國機構向美國主要銀行的高管發出了針對俄羅斯的警告。 在烏克蘭的最新發展之後，路透社報導稱，英國的 NCSC 指示英國組織加"強其在線防禦措施。"
您的組織真的有風險嗎？
資料來源： 威瑞森的 2021 年數據洩露調查報告
許多美國和歐洲組織（尤其是中小型企業）根據過去的警告而忽略或沒有做好準備。 Verizon 2021 數據洩露調查報告證明，如果您的組織擁有 100 名或更多員工，則您組織的員工有 100％ 的機會受到網絡攻擊的目標。
如果您的供應鏈或業務合作夥伴（甚至合作夥伴的合作夥伴）中的某個地方存在烏克蘭相關組織，您的風險甚至更大。 2022 年 2 月 22 日，S& P Global 評級的分析師標記"了對烏克蘭的網絡攻擊風險增加... 這可能會為該地區及其他地區的企業，政府和其他各方產生擊倒影響。" 分析師指出，根據 CNN 的數據，世界各地擁有「與烏克蘭系統的聯繫可能被用作其他目標的樞軸點」。
就在上週，網絡�安全公司 ESET 在推特上發布了針對烏克蘭組織的新「刮水器」惡意軟件的發現。 Wiper 試圖從任何其妥協的系統中刪除數據。
資料來源: @ESETresearch
您的保險可能會承保網絡攻擊，但它會涵蓋「戰爭行為」嗎？
當 NotPetya 惡意軟件感染全球的計算機在 2017 年，它開始感染烏克蘭組織，然後迅速傳播。 不久，丹麥的馬士基 A/S，美國默克和英國的 WPP PLC 都受到了影響。 總體而言，這次襲擊造成了近 100 億美元的損失，歸因於 GRU，俄羅斯武裝部隊的主要情報局。
其中一個最相應的 (和尚未解決) 遺產 NotPetya 中心在蒙德利茲國際. Mondelez 是一家總部位於芝加哥的跨國食品公司，生產奧利奧斯和 Triscuits 以及其他受歡迎的零食。 NotPetya 感染了 Mondelez 的計算機系統，擾亂了公司的電子郵件系��統，文件訪問和物流數週。 在塵埃因襲擊而解決之後，Mondelez 提出了賠償保險索賠，基於保險公司不承保戰爭造成的損害賠償，該索賠被立即拒絕。 蒙德利茲的案件仍未解決。
默克向法庭帶來了類似的案件並贏得了勝利。 根據彭博社法律，新澤西州最高法院裁定，他們的保險公司不能「聲稱戰爭排除，因為它的語言意味著適用於武裝衝突」。 這項裁決可能「強制保險政策更清楚地面對民族國家網絡攻擊的後果的責任。」
與此同時，Mondelez 開發了一項新的安全意識計劃，以幫助防止未來的網絡攻擊。
IT 團隊可以採取的特定動作來準備
重要的是要注意，CISA 表示：「在網絡安全和保護其最關鍵的資產方面，所有組織（無論規模大小）都應該採取更高的姿勢... 每個組織（大型和小型）都必須做好應對破壞性網絡活動的準備。」 那麼，你能做什麼？ CISA 列出了一系列建議的行動，您可以按照這些措施來提高您的網絡安全態勢。
入侵避免
答案是肯定的, CISA 首先推薦步驟，以避免網絡入侵開始. 鑑於入侵避免可以抵消所有後續網絡安全行動（包括入侵後取證，響應和遏制）的需求，這是有道理的。 考慮到這一點，以下是 CISA 說您現在應該做的五件事以「減少破壞性網絡入侵的可能性」：
驗證對組織網路的�所有遠端存取以及特權或管理存取都需要多因素驗證。
確保軟體為最新版本，以優先執行更新，進而化解 CISA 指出已知遭到惡意利用的漏洞。
確認組織的 IT 人員已停用所有商業用途並非必要的連接埠和通訊協定。
如果組織使用的是雲端服務，請確認 IT 人員已詳閱並執行 CISA 指引所列的強大控制
如果您的組織是重要的基礎設施組織（私人或公共部門）或聯邦，州，地方，部落或領土政府，則可以註冊 CISA 的免費網絡衛生服務，包括漏洞掃描，以幫助減少受到威脅的風險。
威脅偵測
CISA 的第二套建議著重於入侵威脅檢測，以防止受到破壞。 再次, 字換句 CISA 建議如下:
確保網絡安全/IT 人員專注於識別和快速評估任何意外或不尋常的網絡行為。 啟用記錄功能，以便更好地調查問題或事件。
確認組織的整個網路均受防毒/反惡意程式碼軟體保護，並且這些工具中的簽章已更新。
如果與烏克蘭組織合作，請格外小心監控、檢查和隔離這些組織的流量；請仔細檢查該流量的存取控制。
記錄對於及早調查問題和事件至關重要。 您可能會驚訝地發現許多流行的遠端存取/支持解決方案缺乏提供快速且有意義的日誌數據的能力。 指定誰實際訪問遠程訪問/支持解決方案的數據，何時，從何處，多長時間等其他形式的授權和審計之間的強大日誌記錄可以最大�限度地減少您在黑客攻擊的情況下的責任。
有關完整的 CISA 建議，包括如何準備入侵響應並適應破壞性的網絡事件，請訪問 CISA 在俄羅斯-烏克蘭危機上的 Shields Up 頁面。