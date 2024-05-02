德國的網路犯罪：您需要注意的 5 大威脅

近年來，我們看到世界各地的網路犯罪顯著增加，德國也不例外。 網路犯罪涉及針對或使用電腦、網路設備和網際網路的犯罪活動。 這些活動可能會擾亂個人生活和企業運營，導致財務和個人損失。
隨著我們越來越依賴數位技術，對強大的網路安全（防範網路威脅的措施）的需求變得更加重要。 對於允許我們遠端存取和管理電腦的工具（例如 Splashtop 提供的工具）尤其如此。 這些工具可幫助我們從任何地方工作和管理任務，但如果沒有適當的安全性，它們也可能使我們面臨未經授權的存取或資料竊取等風險。
這就是為什麼理解和實施網路安全不僅是技術專家的任務，也是技術專家的任務。這對每個人都很重要。 在這篇文章中，我們將介紹您應該注意的德國五大網路威脅，以幫助您在數位世界中保護自己和資料。
威脅#1：勒索軟體
勒索軟體是一種惡意軟體，它會阻止對電腦系統的存取或對電腦系統上的檔案進行加密，要求受害者支付贖金才能重新獲得存取權限。 它可以攻擊任何人，從家庭的單一用戶到大公司，不僅造成財務損失，還會對日常營運造成重大干擾。
在德國，勒索軟體已成為一個迫切的問題。 例如，在一次值得注意的事件中，杜塞爾多夫的一所主要大學醫院遭到勒索軟體�攻擊，導致病患照護嚴重中斷，並凸顯了這些攻擊對關鍵基礎設施的潛在危險。
為了保護您和您的組織免受勒索軟體的侵害，請考慮以下提示：
定期備份：定期備份所有重要數據，並確保這些備份與主系統分開儲存。 這樣，如果您的資料被劫持，您可以從備份中恢復它，而無需支付贖金。
更新和修補系統：確保您的所有軟體和作業系統均已安裝最新的安全性修補程式。 許多勒索軟體攻擊利用過時軟體中的漏洞。
教育和培訓員工：確保組織中的每個人都知道如何識別可疑電子郵件或鏈接，這是傳播勒索軟體的常見方法。
使用信譽良好的安全工具：安裝和維護可靠的防毒軟體和防火牆，以偵測和防止惡意軟體感染。
事件回應計畫：制定明確的計劃，說明在感染勒索軟體時如何回應，包括如何將受感染的系統與網路隔離以防止惡意軟體的傳播。
透過了解什麼是勒索軟體並採取主動措施防範勒索軟體，您可以顯著降低這些危險攻擊的風險和影響。
威脅#2：網路釣魚詐騙
網路釣魚是網路犯罪分子用來誘騙個人提供密碼、信用卡號或其他個人詳細資料等敏感資訊的欺騙性技術。 他們透過電子郵件、簡訊或社群媒體訊息偽裝成值得信賴的實體來做到這一點。
網路釣魚策略可能有所不同，但它們通常涉及看似來自知名組織或聯絡人的電子郵件。 例如，您可能會收到一封看似來自銀行的電子郵件，要求您點擊連結以更新密碼。 但是，該連結會指向一個旨在竊取您的憑證的虛假網站。為了保護自己免受網路釣魚詐騙，請採取以下�預防措施：
驗證來源：始終檢查寄件者的電子郵件地址是否有任何異常，即使該郵件似乎來自已知的聯絡人或組織。
點擊前三思：點擊連結或從未知或意外的電子郵件下載附件時要小心。
使用安全軟體：使用全面的安全軟體，包括電子郵件掃描和網路釣魚偵測功能。
隨時了解網路釣魚技術：隨時了解最新的網路釣魚策略，因為它們不斷發展。 許多安全網站和服務提供更新和警報。
教育您的團隊：如果您是組織的一員，請確保所有成員都接受有關如何識別網路釣魚嘗試的教育。 定期的培訓課程非常有幫助。
威脅#3：資料外洩
當未經授權存取、揭露或竊取敏感、受保護或機密資料時，就會發生資料外洩。 這可能包括姓名、地址、社會安全號碼和財務記錄等個人信息，以及商業機密和智慧財產權。
資料外洩對公司的影響可能很嚴重，從罰款和法律費用造成的財務損失到長期聲譽損害。 受資料外洩影響的消費者面臨身分盜竊和財務詐欺的風險，通常會遭受長期信用和隱私問題的困擾。
在德國，重大資料外洩事件成為頭條新聞，影響公共部門和私人公司。 例如，德國一家大型軟體公司遭遇了一次洩露，導致數百萬用戶的個人詳細資料洩露。 此類事件凸顯了即使是最複雜的系統也容易出現安全漏洞。為了防止資料洩露，請考慮以下最佳實踐：
使用強而獨特的密碼：確保所有帳戶都有強而獨特的密碼。 考慮使用密碼管理器來追蹤它們。
實施多重身份驗證 (MFA)： MFA 透過要求使用者提供�兩個或多個驗證因素來獲取對資源的存取權限，從而增加了額外的安全層，從而降低了未經授權存取的可能性。
定期更新和修補系統：使用最新的安全修補程式和更新使所有系統和軟體保持最新狀態。 許多漏洞利用了本來可以修補的軟體漏洞。
加密敏感資料：使用加密來保護傳輸中和靜態的數據，使未經授權的使用者更難存取可讀資訊。
教育員工：定期進行安全最佳實踐培訓和識別網路釣魚嘗試可以降低人為錯誤造成的違規風險。
制定事件回應計畫：制定有關如何應對資料外洩的詳細計劃，包括如何識別外洩、控制損害以及通知受影響的個人和當局。
威脅#4：內部威脅
與通常來自組織外部的其他網路威脅不同，內部威脅源自於內部—通常由有權存取敏感資訊和系統的員工、前員工、承包商或業務夥伴發起。 這些威脅可能是惡意的，例如員工故意竊取機密數據，也可能是無意的，例如員工意外地將資訊洩露給未經授權的人員。
內部威脅尤其具有挑戰性，因為它們來自合法有權存取公司資料的人。 這些威脅可以採取多種形式，從破壞和資料竊取到沒有惡意的簡單錯誤處理或濫用資料。
隨著遠距工作的興起，保護工作環境免受內部威脅已成為一項獨特的挑戰。 遠端工作可能會模糊辦公室環境的傳統安全邊界，使監控和控制對敏感資訊的存取變得更加困難。 然而，它也提供了實施針對數位環境的強大安全措施的機會：
安全端點存取解決方案 ：利用 等安全 端點存取工具 Splashtop，該工具提供 連線錄製 和 多因素驗證 等功能。這些工具確保對敏感資料的存取既安全又可追蹤。
定期審核和監控：對您的系統和使用者活動進行定期審核。 定期檢查可以幫助您偵測異常存取模式或未經授權的資料存取嘗試，這可能表示存在內部威脅。 記錄和監視用戶活動的工具可以提供審核跟踪，這對於調查和回應事件非常有價值。
最小權限原則 (PoLP)：套用最小權限原則，確保員工僅擁有執行其工作職能所需的存取權限。 這可以最大限度地降低意外或惡意共享資訊的風險。
持續培訓和意識：教育您的員工了解內部威脅的風險以及遵守與資料安全相關的公司政策的重要性。 培訓應強調每位員工在保護組織資產方面的責任，尤其是在遠距環境中。
事件回應策略：制定明確的事件回應策略，其中包括發生可疑內部威脅時的溝通計畫和角色。 快速有效的行動可以減輕此類威脅造成的傷害。
威脅 #5：進階持續性威脅 (APT)
進階持續性威脅 (APT) 是一種複雜形式的網路攻擊，由高技能且通常由國家支持的團體執行，其目的是長時間竊取資訊或監視目標。 與其他尋求快速經濟利益的網路威脅不同，APT 專注於長期滲透，在網路中不被發現，從而持續收集有價值的資訊。
APT 是經過精心策劃和執行的，出於戰略原因（例如間諜活動或政治利益）而針對特定組織。 在德國，已經記錄了幾個著名的 APT：
代筆活動：該活動涉及針對德國實體的虛假資訊和認證盜竊，據信是影響政治情緒和公眾看法的一部分。
Winnti 群體：該群體以主要針對遊戲產業的攻擊而聞名，它也針對德國科技公司，旨在竊取智慧財產權。
為了防禦 APT，組織需要實施超越傳統保護的多層安全措施。 以下是一些需要考慮的策略：
網路分段：將您的網路劃分為多個分段，以限制攻擊者在獲得對某個分段的存取權限時在您的系統內橫向移動的能力。
進階威脅偵測系統：使用採用機器學習和行為分析的解決方案來偵測網路流量和端點操作中的異常行為模式，這些模式表明 APT 活動。
定期安全評估：定期進行安全審核和滲透測試，以識別和糾正可能被攻擊者利用的漏洞。
全面監控和日誌記錄：維護網路活動的詳細日誌，並定期監控這些日誌以查找可疑活動的跡象。 這對於追蹤攻擊者的步驟並了解其入口點至關重要。
事件回應和取證能力：制定強大的事件回應計劃，其中包括調查任何違規或入侵、收集證據並了解攻擊者使用的策略、技術和程序 (TTP) 的取證功能。
員工培訓和意識：定期對員工進行有關最新網路威脅和網路釣魚技術的培訓，因為人為錯誤通常可以為 APT 提供初始切入點。
Splashtop 如何降低網路安全風險
Splashtop 具有獨特的能力來應對本部落格中強調的不斷演變的網路威脅，使其成為增強網路安全同時在遠端工作環境中實施無縫遠端存取和遠端支援技術的理想解決方案。
以下是 Splashtop 保護組織免受上述威脅的幾種方法：
防範勒索軟體和網路釣魚詐騙：
多重驗證 (MFA)： Splashtop整合了 MFA，增加了一個重要的安全層，有助於防止未經授權的訪問，這對於防止網路釣魚和認證盜竊至關重要。
裝置驗證：裝置必須經過驗證才能存取 Splashtop，確保只有經過批准的裝置才能連接到您的網絡，從而降低勒索軟體透過未經授權的裝置傳播的風險。
防止資料外洩：
連線加密： Splashtop確保所有遠端會話均使用 TLS 和 256 位元 AES 加密，保護傳輸中的資料免於攔截或竊取。
精細的權限設定：使用者僅被授予對其角色所需的特定係統和資料的存取權限，從而最大限度地減少資料外洩的潛在影響。
減輕內部威脅：
連線記錄：此功能記錄所有端點存取會話，提供審核跟踪，這對於檢測和調查內部威脅非常寶貴。
活動日誌：全面記錄使用者活動有助於組織監控和分析遠端會話期間採取的操作，這對於及早發現潛在惡意行為至關重要。
防禦進階持續性威脅 (APT)：
定期安全性更新： Splashtop 定期更新其平台，以解決新漏洞並增強安全功能，協助防範 APT 等複雜的網路攻擊。
端點保護：與端點保護平台整合可確保所有連接設備符合組織的安全標準，從而增強安全性。
免費試用 Splashtop
在這篇文章中，我們研究了德國的主要網路威脅，包括勒索軟體、網路釣魚、資料外洩、內部威脅和進階持續性威脅。 應對這些挑戰需要採取積極主動的網路安全方法。
採用與不斷變化的威脅保持同步的全面安全解決方案至關重要。 Splashtop的工具套件透過安全外部存取和嚴格的存取控制提供強大的保護。
隨時了解情況並保護您的數位環境。 深入了解Splashtop的產品、安全功能並註冊免費試用！