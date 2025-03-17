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IT 及服務台遠端支援海洋空間規劃

如何在 Splashtop Remote Support 和 SRS Premium 之間進行選擇？

通過 Splashtop Team
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SRS PremiumSplashtop 遠端支援 都是很棒的遠端存取 / 遠端支援解決方案。他們都提供遠端存取和支援臨機和主動電腦的選項，但在用戶授權和支援行動裝置用戶方面有一些關鍵差異。

以下是考慮每個選項的一些主要原因

Splashtop Remote Support如果您想要結合Windows 、Mac、iOS 和Android 的快速支援工具；加上可選的無人隨時存取Windows 和 Mac 電腦，請考慮 ：

  • 當用戶在場時訪問視窗，Mac，iOS 和安卓設備的快速支持工具

  • 即時查看iOS螢幕。查看Android裝置螢幕並遠端控制某些Android裝置。

  • 通過SOS + 10或SOS Unlimited中的SplashtopStreamer可以無人值守隨時訪問Windows和Mac電腦

  • 根據技術人員人數的年度訂閱

  • IT、支援、服務台的熱門選擇

如果您想隨時隨地訪問Windows和Mac電腦，請考慮使用Splashtop Remote Support。以及可選的監視和管理功能：

  • 隨時通過SplashtopStreamer訪問Windows和Mac電腦

  • 高級版中的監視和管理功能包括警報，管理Windows更新，一對多部署，無人值守的Android訪問，端點安全監視，遠端命令提示符，清單報告等。

  • 年度訂閱（基於託管電腦的數量）。對技術人員的數量沒有限制。

  • MSP 的熱門選擇

如果需要，請考慮兩者的組合：

  • 遠端支援的好處+額外的有人參與的支持訪問以及對移動設備螢幕的遠端存取/查看

並列比較遠端支援和 SRS Premium 的授權選項

Splashtop SOS (遠端支援)

SRS Premium

定價標準

# of concurrent user

可主動存取的電腦數量

每位技術人員的費用

每位技術人員 NT$6,200/年 (SOS+10)，或 NT$9,900/年 (SOS Unlimited)

涵蓋的技術人員數量不限。按電腦數量計費

參加了快速支援

連線數量不限 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook

隨附允許 1 個同時連接連線的 SOS Lite 免費授權，僅適用於 Windows 和 Mac，行動裝置不適用。

可主動存取的電腦

每個技術人員授權 10 台 (SOS+10)

購買 5 個授權，可主動存取 5×10 = 50 台電腦。

或者不限數量的端點 (SOS Unlimited)

NT$1,250/月，25 台電腦

NT$1,875/每月 50 台電腦

NT$2,500/每月 100 台電腦

NT$5,000/每月 250 台電腦

NT$8,133/每月 500 台電腦

NT$10,667/每月 750 台電腦

NT$12,500/月，1,000 台電腦

所有方案均採年繳制，亦提供適用於更多台電腦的套件。

深入了解 about and buy 遠端支援

深入了解並購買 SRS Premium

有關版本之間功能的更多信息，請參閱上面的「了解更多」鏈接中的產品頁面。

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