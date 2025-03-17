如何在 Splashtop Remote Support 和 SRS Premium 之間進行選擇？

SRS Premium 和 Splashtop 遠端支援 都是很棒的遠端存取 / 遠端支援解決方案。他們都提供遠端存取和支援臨機和主動電腦的選項，但在用戶授權和支援行動裝置用戶方面有一些關鍵差異。
以下是考慮每個選項的一些主要原因
Splashtop Remote Support如果您想要結合Windows 、Mac、iOS 和Android 的快速支援工具；加上可選的無人隨時存取Windows 和 Mac 電腦，請考慮 ：
當用戶在場時訪問視窗，Mac，iOS 和安卓設備的快速支持工具
即時查看iOS螢幕。查看Android裝置螢幕並遠端控制某些Android裝置。
通過SOS + 10或SOS Unlimited中的SplashtopStreamer可以無人值守隨時訪問Windows和Mac電腦
根據技術人員人數的年度訂閱
IT、支援、服務台的熱門選擇
如果您想隨時隨地訪問Windows和Mac電腦，請考慮使用Splashtop Remote Support。以及可選的監視和管理功能：
隨時通過SplashtopStreamer訪問Windows和Mac電腦
高級版中的監視和管理功能包括警報，管理Windows更新，一對多部署，無人值守的Android訪問，端點安全監視，遠端命令提示符，清單報告等。
年度訂閱（基於託管電腦的數量）。對技術人員的數量沒有限制。
MSP 的熱門選擇
如果需要，請考慮兩者的組合：
遠端支援的好處+額外的有人參與的支持訪問以及對移動設備螢幕的遠端存取/查看
並列比較遠端支援和 SRS Premium 的授權選項
Splashtop SOS (遠端支援)
SRS Premium
定價標準
# of concurrent user
可主動存取的電腦數量
每位技術人員的費用
每位技術人員 NT$6,200/年 (SOS+10)，或 NT$9,900/年 (SOS Unlimited)
涵蓋的技術人員數量不限。按電腦數量計費
參��加了快速支援
連線數量不限 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook
隨附允許 1 個同時連接連線的 SOS Lite 免費授權，僅適用於 Windows 和 Mac，行動裝置不適用。
可主動存取的電腦
每個技術人員授權 10 台 (SOS+10)
購買 5 個授權，可主動存取 5×10 = 50 台電腦。
或者不限數量的端點 (SOS Unlimited)
NT$1,250/月，25 台電腦
NT$1,875/每月 50 台電腦
NT$2,500/每月 100 台電腦
NT$5,000/每月 250 台電腦
NT$8,133/每月 500 台電腦
NT$10,667/每月 750 台電腦
NT$12,500/月，1,000 台電腦
所有方案均採年繳制，亦提供適用於更多台電腦的套件。
有關版本之間功能的更多信息，請參閱上面的「了解更多」鏈接中的產品頁面。
準備好開始了嗎？點選下方並選取SRS Premium和 Splashtop Remote Support開始免費試用。
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