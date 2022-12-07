可供個人和小型團隊在任何地點，透過任何裝置存取其工作電腦。
可供 IT 專業人員遠端支援裝置。即時修補程式管理功能以附加元件的形式提供。提供 On-Prem 選項。
IT 專業人員可透過即時修補程式、自動化技術、完整的可見度和控制能力，遠端監控、管理和保護裝置。
適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。提供 On-Prem 選項。
讓您與遠端電腦使用者彼此傳送和接收聊天訊息
在遠端存取連線之前、期間或之後，都能向遠端電腦傳送訊息與接收訊息。
MSP、IT 團隊和服務台可以使用聊天功能，與使用者進行快速簡單的溝通，並提供按需遠端支援。
在您居家辦公或外出辦公時，聊天功能便於您使用遠端電腦與使用者溝通。
聊天連線都會記錄在 Splashtop 網路控制台中。
適合個人及團隊
安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作
可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。
臨機和主動遠端支援解決方案
適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。
遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求
滿足特殊合規需求
自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求
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