跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Using the chat feature in Splashtop

在Splashtop遠端存取軟體中聊天

讓您與遠端電腦使用者彼此傳送和接收聊天訊息

連線前、中、後，溝通免等候。

在遠端存取連線之前、期間或之後，都能向遠端電腦傳送訊息與接收訊息。

MSP、IT 團隊和服務台可以使用聊天功能，與使用者進行快速簡單的溝通，並提供按需遠端支援。

在您居家辦公或外出辦公時，聊天功能便於您使用遠端電腦與使用者溝通。

聊天連線都會記錄在 Splashtop 網路控制台中。

適用產品

探索所有產品

適合個人及團隊

Remote Access Pro

安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作

深入了解免費試用

可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。

Splashtop Remote Support

臨機和主動遠端支援解決方案

深入了解免費試用

適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。

Splashtop Enterprise

遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求

深入了解與我們聯繫

滿足特殊合規需求

Splashtop On-Prem

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求

深入了解

資源

Splashtop Business 聊天支援文章 →

Splashtop On-Prem 聊天支援文章 →