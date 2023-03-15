如何為 Spiceworks 説明台安裝 Splashtop SOS 外掛程式

如果您正在尋找一種從 Spiceworks 説明台提供按需支援的簡單方法，Splashtop SOS 和 Splashtop SOS 外掛程式適用於 Spiceworks 是一個很好的方法。

什麼是 Splashtop SOS？

借助Splashtop SOS ，您可以為最終用戶在其電腦（Windows或Mac）或行動裝置（iOS或Android）上提供快速的支持。最終用戶下載並運行一個簡單的應用程序，並從螢幕上為您提供9位代碼。您在Splashtop應用程序中輸入它，就可以遠端存取和查看他們的設備。您還可以遠端控制他們的Windows或Mac電腦以及許多Android設備。

您可以執行以下所有步驟，並免費試用Splashtop SOS或使用購買的許可證進行試用。將SOS與競爭對手進行比較，您會發現這是為電腦和行動裝置提供遠端支援的最經濟有效的方法。

如何安裝 Splashtop SOS 外掛程式用於 Spiceworks 説明台？

首先，確保您有 Spiceworks説明台。 如果你不這樣做，你可以免費獲得它。

安裝並運行后，按兩下此處直接轉到外掛程式頁面： https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

或者，當您登錄到 Spiceworks 説明台時，從主下拉功能表中選擇“App Center”。

然後搜索 Splashtop SOS 外掛程式。

按兩下安裝按鈕進行安裝。

如果我收到錯誤怎麼辦？

如果您看到錯誤“我們看不到您的Spiceworks桌面，這將阻止您安裝此外掛程式。 登錄到您的 Spiceworks 桌面應用程式並轉到應用程式>應用程式中心進行連接，然後立即返回以獲取此外掛程式。 您可以嘗試解決幾件事。

如果您使用的是 Chrome 瀏覽器，請嘗試其他瀏覽器，例如 Internet Explorer 聯繫 Spiceworks 支援，他們可以引導您完成一些其他故障排除步驟，以幫助確保您可以安裝外掛程式

如果您最終使用其他瀏覽器安裝外掛程式，請不要擔心。 安裝后，該外掛程式將顯示並在 Chrome 中正常工作。

我如何知道 Spiceworks 的 SOS 外掛程式是否已成功安裝？

您將在Spiceworks的「管理應用程式」螢幕中看到Splashtop SOS的清單。

您將在門票頂部看到這兩個專案（下面用紅色圈出）。

我們的下一篇文章將詳細介紹啟動遠端支援會議。

即刻開始

如果您正在尋求服務台系統和遠端支援解決方案的完美結合，那麼只需簡單的下載和本頁上的說明，即可免費開始使用所有功能。

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