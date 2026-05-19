如何為 Spiceworks 説明台安裝 Splashtop SOS 外掛程式

如果您想要輕鬆直接從 Spiceworks Help Desk 提供按需支援，使用 Splashtop Remote Support 搭配適用於 Spiceworks 的 Splashtop 外掛程式就是絕佳的辦法。
Splashtop Remote Support 是什麼？
有了 Splashtop Remote Support，您就可以透過電腦 (Windows 或 Mac) 或行動裝置 (iOS 或 Android) 為使用者提供快速的臨機支援。使用者需要下載並執行一款簡易應用程式，並將螢幕上顯示的 9 位數代碼提供給您。您只要將代碼輸入 Splashtop 應用程式，就能遠端存取和檢視他們的裝置。您還可以遠端控制他們的 Windows 或 Mac 電腦，以及多款 Android 裝置。
您可以執行以下所有步驟，利用 Splashtop 的免費試用版或已購買的授權試試看。將 SOS 與競爭產品進行比較，您會發現 SOS 才能以最符合成本效益的方式，為電腦和行動裝置提供遠端支援。
如何為 Spiceworks Help Desk 安裝 Splashtop 外掛程式？
首先，確保您有 Spiceworks説明台。 如果你不這樣做，��你可以免費獲得它。
然後搜尋 Splashtop 外掛程式。
按兩下安裝按鈕進行安裝。
如果我收到錯誤怎麼辦？
如果您看到錯誤“我們看不到您的Spiceworks桌面，這將阻止您安裝此外掛程式。 登錄到您的 Spiceworks 桌面應用程式並轉到應用程式>應用程式中心進行連接，然後立即返回以獲取此外掛程式。 您可以嘗試解決幾件事。
如果您使用的是 Chrome 瀏覽器，請嘗試其他瀏覽器，例如 Internet Explorer
聯繫 Spiceworks 支援，他們可以引導您完成一些其他故障排除步驟，以幫助確保您可以安裝外掛程式
如果您最終使用其他瀏覽器安裝外掛程式，請不要擔心。 安裝后，該外掛程式將顯示並在 Chrome 中正常工作。
我如何知道 Spiceworks 的 SOS 外掛程式是否已成功安裝？
Spiceworks 的「管理應用程式」畫面會出現 Splashtop 的清單。
您將在門票頂部看到這兩個專案（下面用紅色圈出）。
我們的下一篇文章將詳細介紹啟動遠端支援會議。
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