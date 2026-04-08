為什麼Splashtop是最好的遠端工作軟件

遠端辦公專家說，Splashtop遠端存取是他們首選的遠端辦公軟體。找出為什麼Splashtop是最好的在家工作的遠端桌面軟體。
更多的業務專業人員正在在家中或旅途中工作。雖然遠端工作可以增加靈活性並為您帶來巨大好處，但是在離開辦公室工作時保持高效率也很困難。
如果您是遠端工作（也稱為遠端辦公或遠端辦公），那麼無論您身在何處或在使用哪種設備，都需要使用正確的工具來幫助您盡可能地提高工作效率。
為此，您需要一種可以使您的工作電腦在任何時候都完全可訪問的解決方案。這樣，您就可以在需要處理應用程式和文件時訪問它們。
話雖如此， Splashtop Remote Access是最好的遠端工作軟體。事實上，超過 2000 萬人使用 Splashtop 進行遠端存取。
為什麼 Splashtop Remote Access 是遠端辦公的最佳遠端桌面工具
您可以從任何其他裝置遠端存取任何電腦
不要強調擁有正確的裝置或操作系統。 Splashtop可在多個平台上運行，因此您可以從任何個人裝置訪問所有電腦。
您可以從 Windows、Mac、iOS、Android 和Chromebook 裝置遠端控制 Windows、Mac 和 Linux電腦。
您可以跨遠端連接無縫工作
沒有什麼比緩慢，滯後的遠端連接更令人沮喪的了。 Splashtop具有高清質量（和聲音）的快速連接，意味著您可以即時控制遠端電腦，就好像您坐在電腦前一樣。
借助Splashtop，您將始終可以訪問您的工作電腦及其上的文件和應用程式。
您可以獲得保持生產力所需的所有遠端桌面功能
Splashtop Remote Access 配備了遠距工作的商業專業人士最需要的工具。
拖放檔案傳輸，遠端列印，遠端重啟，遠端喚醒，聊天和多對多顯示器支援只是您可以用來成為更有效的遠端工作人員的一些功能。
您將節省大量成本
您不需要花費大筆金錢就能獲得專為商務用途設計的最佳遠端存取軟體。像是 AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn Pro 和 GoToMyPC 這樣的��產品每年要花好幾百美元——這是為了遠端工作要付出的高昂代價。
另一方面，Splashtop Remote Access 可以為您節省高達 80%（或更多！）的年度成本。這是數百，甚至數千美元的年度節省。
Splashtop Remote Access起價僅為每月NT$192 。 與 TeamViewer 的商業計劃相比，後者起價為每月NT$1,490 。
您將確保安全性和標準合規性
貴公司是否遵循嚴格的行業法規，如 HIPAA？ 您是否必須遵守公司的資料安全規則？
您不必擔心使用 Splashtop 會違反這些規則。Splashtop 具有領先業界的安全功能和措施，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密技術、裝置身份驗證、雙重身份驗證和多種二級密碼選項。所有的連接、檔案傳輸和管理操作都會記錄下來。
遠端辦公專業人士對Splashtop的評價
多虧了Splashtop，SJ Pockmire大大減少了她上班的時間。現在，她可以在家中舒適地完成大部分任務。在以下案例研究中，了解她關於使用Splashtop遠端存取進行遠端工作的故事：
“我一直在使用TeamViewer和Google [Chrome Remote Desktop]，直到我的軟體開始遇到一些問題。 然後我發現了Splashtop。 我研究了市場上的所有軟體，Splashtop 是最容易安裝並立即開始使用的。 它很棒，對Mac非常友好。
- S.J.波克邁爾
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