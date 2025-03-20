Splashtop Remote Access Pro – TeamViewer 替代品

透過 Splashtop 取得快速簡單又安全的遠端存取功能
您或您的小團隊是否需要遠端桌面存取？想要一個低成本的解決方案來從任何設備遠端存取您的電腦嗎？ 如果您在家工作、在旅途中或需要存取共享計算機， Splashtop Remote Access Pro是最有價值的遠端存取解決方案和 TeamViewer 的最佳替代品。
Splashtop Remote Access Pro 具有遠端存取解決方案所需的主要功能，包括：
- 訪問您的Windows和Mac電腦
- 可從任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置進行遠端控制
- 拖放式檔案傳輸
- 遠端列印
- 多螢幕支援
- 分享您的桌面
- 遠端喚醒
- 遠端重新開機
- 還有更多意想不到的功能！
來自我們滿意的客戶
「Splashtop 比 TeamViewer 好用多了。由衷感謝貴公司提供這麼出色的產品，收費也十分合理！」
Brian Davids
來自我們滿意的客戶
哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
選擇 Splashtop 的原因
- 功能齊全的遠端存取，適合家庭和企業使用
- 沒有工作階段時間限制
- 靈活輕鬆的部署
- 豐富的安全功能，包括設備身份驗證、雙重驗證、存取日誌/警報和完全加密的管道
- 透過電話 + 聊天 + 電子郵件的優先支援（24小時）
- 管理訂閱毫不繁瑣，讓您輕鬆變更或取消訂閱
- 輕鬆移轉