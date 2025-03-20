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IT professional utilizing Splashtop Business Access Pro, an excellent alternative to TeamViewer

Splashtop Remote Access Pro – TeamViewer 替代品

比 TeamViewer 便宜最多 50%

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透過 Splashtop 取得快速簡單又安全的遠端存取功能

您或您的小團隊是否需要遠端桌面存取？想要一個低成本的解決方案來從任何設備遠端存取您的電腦嗎？ 如果您在家工作、在旅途中或需要存取共享計算機， Splashtop Remote Access Pro是最有價值的遠端存取解決方案和 TeamViewer 的最佳替代品。

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提供 1 個授權使用者

Remote Access Solo

最多可存取 2 台電腦

NT$95/月

按年收費 NT$1,140

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適合個人和小型團隊

Remote Access Pro

每份授權最多可以遠端存取 10 台電腦

最低 NT$258 起/月

按年收費 NT$3,090

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適合企業和進階使用者

Enterprise

享受進階功能，例如單一登入、精細控制功能、USB 裝置和觸控筆重新導向等！

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選擇 Splashtop Remote Access Pro 取代 TeamViewer 可節省 75% 以上

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Splashtop Remote Access Pro 具有遠端存取解決方案所需的主要功能，包括：

  • 訪問您的Windows和Mac電腦
  • 可從任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置進行遠端控制
  • 拖放式檔案傳輸
  • 遠端列印
  • 多螢幕支援
  • 分享您的桌面
  • 遠端喚醒
  • 遠端重新開機
  • 還有更多意想不到的功能！
Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

了解為什麼成千上萬的人從 TeamViewer 切換到 Splashtop

Splashtop 成立於 2006 年，為超過 3000 萬用戶提供服務，並且超過 8 億次會話並在不斷增加。

看到差異

來自我們滿意的客戶

「Splashtop 比 TeamViewer 好用多了。由衷感謝貴公司提供這麼出色的產品，收費也十分合理！」

Brian Davids

來自我們滿意的客戶

哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

選擇 Splashtop 的原因

  • 功能齊全的遠端存取，適合家庭和企業使用
  • 沒有工作階段時間限制
  • 靈活輕鬆的部署
  • 豐富的安全功能，包括設備身份驗證、雙重驗證、存取日誌/警報和完全加密的管道
  • 透過電話 + 聊天 + 電子郵件的優先支援（24小時）
  • 管理訂閱毫不繁瑣，讓您輕鬆變更或取消訂閱
  • 輕鬆移轉

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