幫助朋友和家人的最佳遠端存取程序

Sophia Gibson 是一位熱情的客戶成功代表，對創新技術充滿熱情。 身為客戶成功團隊的客戶專家，她運用自己的專業知識確保使用者充分利用 Splashtop 產品。 與客戶建立牢固的關係並提供卓越的價值是她最喜歡的工作部分。 工作之餘，索菲亞喜歡閱讀並與她的茶杯約克犬尼娜共度時光。