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Splashtop Business Access Pro 和 Solo — Business Access 使用者的常見問答集

通過 Splashtop Team
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如果您是在 2018 年 8 月 20 日之前訂閱 Splashtop Business Access (或開始免費試用)，此部落格文章包含相關資訊和 FAQ。

我們宣布什麼

今天，Splashtop 宣佈推出 Splashtop Business Access Solo 版和 Splashtop Business Access Pro版。這些新版本取代了先前的 Splashtop Business Access 產品。

作為 SplashtopBusiness Access 訂閱者，這對我有什麼影響？

如果您在 2018 年 8 月 20 日之前訂閱了 Splashtop Business Access，則有以下幾種選擇：

升級至商務存取專業版

單擊我的儀表板中的專業版鏈接，或轉到 https://redirect.splashtop.com/pro 以開始使用。 您可以免費試用 Pro 功能7數天。 您也可以使用該頁面上的連結，以按比例計算的價格將現有的 Business Access 訂閱升級為專業版，從而為您目前的訂閱提供完整的積分。 如果您進入該頁面並看到要與銷售人員聯繫的消息，則表示您擁有舊一代的商務訪問權限，該訪問需要在我們的側面升級到 Pro 時進行幾個額外步驟。 在這種情況下，只需按照說明與我們聯繫，我們將很樂意為您提供幫助。

您將獲得新功能，包括：

  • 多對多監視器支持（在一個或多個本地屏幕上從遠端電腦查看多台監視器

  • 在遠端存取連線之外聊天

  • 共用我的桌面 (透過網頁連結共用您的 Windows 桌面)

  • 在訂閱期間添加到 Pro 版本的任何未來新功能

如果您正在考慮從以前的商務訪問升級到專業版，請記住這些項目：

  • 您可以一次從一台裝置啟動遠端存取連線（每個用戶許可證）。您可以根據需要從任意一台裝置遠端存取任意數量的電腦（每個用戶許可證最多10台電腦）。如果您購買了3個用戶的訂閱，則可以同時從3個裝置開始連線。

  • Business Access Pro 不支援 RDP 連線的遠端存取。Splashtop Remote Support 提供這個功能，主要用於遠端支援。

  • 升級是不可逆轉的，因此在升級之前，請確保您了解新定價和上述限制。

留在你所擁有的

您可以繼續使用當前的 SplashtopBusiness Access 訂閱和功能集，並以當前的年度訂閱價格續訂。 只要確保您的付款信息保持有效，並保持自動續訂開啟狀態即可。 如果您有批量折扣，請確保不要將訂閱數量減少到折扣門檻以下。

不要降級為Business Access獨奏

我們不建議降級為商務訪問單人，至少不要在這一點上。 與原始訂閱相比，Solo 版的功能較少，計算機數量較少（限制 2）。

如果我使用的是舊版本，但我的訂閱過期怎麼辦？

如果您的訂閱已到期，而您想要繼續使用舊的商務存取權，請務必盡快重新啟用您的訂閱。 在 30 天之後，將無法再重新激活舊計劃上的失效訂閱，並且您必須選擇新的訂閱選項之一。

我可以只將新功能添加到舊版本的現有訂閱中嗎？

很抱歉，該選項不可用。

如果我最近開始試用舊版本並希望使用該功能集怎麼辦？

如果您在 30 天試用期內登入到 my.splashtop.com 控制台，然後按一下「購買」按鈕，即可購買 Splashtop Business Access。之後，您也可以按比例支付金額，選擇升級到 Business Access Pro (如果您想要其他功能，例如多對多螢幕、兩位使用者遠連接至同一台電腦等)。

如果我嘗試Business Access超過 30 天，我有什麼選擇？

您可以開始新的Business Access Pro 7 天試用版以體驗所有最新功能，然後根據需求選擇購買Business Access Pro 或Business Access Solo。

如果我還有其他問題怎麼辦？

瀏覽 Splashtop Business Access 網頁，然後按一下螢幕右下角的聊天視窗，即可與我們的銷售團隊聯繫。您也可以透過電子郵件或電話與我們聯繫

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