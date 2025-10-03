Splashtop Business Access Pro 和 Solo — Business Access 使用者的常見問答集

2025 年起，Splashtop Business Access 已更名為 Splashtop Remote Access。
如果您是在 2018 年 8 月 20 日之前訂閱 Splashtop Business Access (或開始免費試用)，此部落格文章包含相關資訊和 FAQ。
我們宣布什麼
今天，Splashtop 宣布推出 Splashtop Business Access Solo 和 Splashtop Business Access Pro。 這些新版本取代了先前的 Splashtop Business Access 產品。 （更新：此後我們推出了另一個 Splashtop Business Access 圖層，稱為Splashtop Business Access Performance ）
作為 SplashtopBusiness Access 訂閱者，這對我有什麼影響？
如果您在 2018 年 8 月 20 日之前訂閱了 Splashtop Business Access，則有以下幾種選擇：
升級至商務存取專業版
單擊我的 .Splashtop 儀表板中的 專業版 鏈接或轉到 此處 開始使用。 您可以免費試用 Pro 功能 7 數天。 您也可以使用該頁面上的連結，以按比例計算的價格將現有的 Business Access 訂閱升級為專業版，從而為您目前的訂閱提供完整的積分。 如果您進入該頁面並看到要與銷售人員聯繫的消息，則表示您有較舊的一代產品需要在我們的 Business Access 側面升級到 Pro 時進行幾個額外的步驟。 在這種情況下，只需按照說明與我們聯繫，我們將很樂意為您提供幫助。
您將獲得新功能，包括：
多對多監視器支持（在一個或多個本地屏幕上從遠端電腦查看多台監視器 ）
在遠端存取連線之外聊天
共用我的桌面 (透過網頁連結共用您的 Windows 桌面)
在訂閱期間添加到 Pro 版本的任何未來新功能
如果您正在考慮從以前的商務訪問升級到專業版，請記住這些項目：
您可以一次從一台裝置啟動遠端存取連線（每個用戶許可證）。您可以根據需要從任意一台裝置遠端存取任意數量的電腦（每個用戶許可證最多10台電腦）。如果您購買了3個用戶的訂閱，則可以同時從3個裝置開始連線。
Business Access Pro 不支援 RDP 連線的遠端存取。Splashtop Remote Support 提供這個功能，主要用於遠端支援。
升級是不可逆轉的，因此在升級之前，請確保您了解新定價和上述限制。
留在你所擁有的
您可以繼續使用當前的 SplashtopBusiness Access 訂閱和功能集，並以當前的年度訂閱價格續訂。 只要確保您的付款信息保持有效，並保持自動續訂開啟狀態即可。 如果您有批量折扣，請確保不要將訂閱數量減少到折扣門檻以下。
如果我有舊的授權並且我的訂閱過期了怎麼辦？
如果您登入 my.splashtop.com 控制台並點擊「購買」按鈕，您將看到目前的 Business Access 授權選項。
我可以只將新功能添加到舊版本的現有訂閱中嗎？
很抱歉，該選項不可用。
如果我還有其他問題怎麼辦？
造訪 Splashtop 遠端存取 頁面，然後點擊螢幕右下角的聊天視窗，與我們的銷售團隊聊天。您也可以透過 電子郵件或電話聯繫我們。