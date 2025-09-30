如何利用 Splashtop 平衡成本削減和 IT 效率

隨著團隊準備為新財政年度做好準備，外部壓力正在進入主要決策過程中。 一般經濟環境導致許多重要業務決策的減少，包括人員考量和預算削減。
由於這些限制對 IT 領導人造成壓力，他們如何建立流程來幫助團隊儘管資源缺乏，保持高效率？ 做到這一點的一種方法是整合主要工具和功能，以幫助降低成本並維持 IT 團隊效率。
IT 的當前狀態：需求增加，預算減少
所有團隊，而不僅僅是 IT，都看到節省成本措施的增加，並且需要以更少的方式做更多的壓力。 團隊更專注於尋找自動化常規任務、整合主要工具並降低支出的方法。
儘管這些限制給球隊帶來了壓力，但預計情況仍將保持如常，甚至超過前幾年。用更少的資源實現高效能的壓力越來越大，這可能會給 IT 領導者帶來巨大的壓力。
推動 IT 團隊過度減輕可能會增加員工疲勞、缺勤，甚至員工流失的機會。 儘管資源減少，但領導者需要找到合適的平衡來維持 IT 效率。 尋找高成本效益的方法來維持生產力，例如自動化和工具整合，是確保精簡團隊順利運行的最佳方法之一。
使用 Splashtop Enterprise 平衡規模
Splashtop Enterprise是幫助維持成本效率和團隊生產力的完美平衡。Splashtop Enterprise 是一款滿足您的遠端存取、遠端支援和裝置管理需求的一體化解決方案。
Splashtop 不僅可以幫助整��合主要 IT 功能，而且還具有成本效益。採用 Splashtop Enterprise 可以幫助最大限度地減少您購買的工具數量，並透過其靈活的授權模式降低整體成本。
Splashtop 如何協助克服削減成本的挑戰
Splashtop Enterprise 的優點在於彈性。企業是獨一無二的，組織有不同的需求，這就是為什麼Splashtop Enterprise 靈活的授權模式適用於各種規模的企業。
Splashtop Enterprise 的靈活授權模式包含用於遠端支援和端點管理的技術人員授權機制 (按同時連接使用者數量授權)，以及用於遠距工作的使用者授權機制 (按使用者數量計價)。
Splashtop 客戶可以根據自己的獨特需求挑選所需的授權數量。
技術人員授權是按同時連接使用者的數量計算。這種模式允許每份技術人員授權存取多達 300 個託管端點。Splashtop Enterprise 的一大優點是只按同時連接使用者數量計價，您不必為了沒有使用的項目付費。其他類似的供應商則要求按技術人員數收取授權費，這可能為某些 IT 團隊帶來過大的負擔。
同樣地，如果您的 IT 團隊負責讓使用者遠端存取其工作站進行遠端工作，則使用最終使用者授權選項可讓您執行此操作。 最終用戶將能夠利用 Splashtop 高效能終端連接以及檔案傳輸、多顯示器支援等所有頂級功能來遠端工作。
透過讓您可以靈活地選擇所需的每種授權類型的數量，Splashtop Enterprise 確保您只需為所需的內容付費，與其他用於遠端支援、最終用戶遠端存取和授權的產品相比，可以節省數百甚至數千美元。端點管理。
除了靈活的定價之外，Splashtop 還可以透過其他方式幫助降低成本。以下是如何：
最小化實體基礎架構：當您的整個團隊具有彈性遠端工作時，IT 可以實際整合裝置在一個地方。 這可以節省辦公空間或存儲空間的形式的費用。
減少對現場 IT 支援的需求：透過遠端支援為團隊成員提供協助，減少了技術人員在現場的需求。技術人員只能在需要時前往現場來節省時間，從而節省公司的旅行費用，並通過縮短解決時間來提高 IT 團隊的效率。
整合 IT 技術堆疊：軟體授權價格昂貴，而且為不同軟體購買多個授權會增加費用。Splashtop透過將主要 IT 功能整合到具有靈活授權模式的工具中來提供協助，您只需為使用的內容付費。
Splashtop Enterprise 如何提升 IT 效率
Splashtop Enterprise 具有管理各種變更需求的多功能性，並且在設計時就考慮到了 IT 使用者。這裡的目標是讓 IT 團隊在需要時提高效率並簡化流程。 以下是一些表現出來的方式。
透過整合自訂工作流程： Splashtop 平台與其他流行軟體集成，例如 Datto、Jira 和 ServiceNow。自訂工作流程可以幫助團隊制定適合其特定團隊結構和工作流程的流程。
自動化事件和可配置警示：自動化是快速發展和高效的 IT 團隊的關鍵。 手動、重複的任務浪費了技術人員的時間，如果它們可以自動化，那就應該自動化。自動化事件和可配置警報可以幫助快速管理一組設備，而無需技術人員付出太多努力。
刀具整合：經常在工具之間切換可能會降低生產力並將工作的動力降到最低。 整合工具有助於最大程度地減少不同應用程序之間必須進行的來回工作量，這可以提高生產力和專注力。
以效率為先，採用像 Splashtop Enterprise 這樣的遠端支援工具可以幫助您的團隊開發高效的實踐，並在適當的時候進行擴展。
Splashtop Enterprise 入門
如果您的 IT 團隊的任務是事半功倍，那麼現在是時候考慮遠端支援軟體了，它可以為每個團隊提供他們所需的功能。Splashtop Enterprise 為任何裝置提供高效能功能，並提供靈活的定價模式，因此團隊只需為他們使用的內容付費。
親自免費試用 Splashtop Enterprise，親眼看看它是如何運作的。