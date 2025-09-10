遠端存取是一個強大的工具，可以支援遠端和混合員工以及 IT 團隊，讓他們能夠從任何地方、使用任何裝置連接到工作裝置。然而，遠端存取裝置有不同的方法，每種方法都有其優點和缺點。
因此，讓我們來看看無代理與有代理的遠端存取，比較它們的差異，看看每種方法在安全性、靈活性和控制方面為企業和 IT 團隊帶來了什麼。
理解無代理和代理型遠端存取
首先，我們需要了解什麼是無代理和有代理的遠端存取。雖然它們都是為了讓使用者能夠從任何地方連接到他們的遠端裝置而設計的，但它們在連接方式上有顯著的不同。
什麼是 Agentless 遠端存取？
Agentless 遠端存取是指在不需要在每個端點上安裝軟體代理的情況下，能夠遠端連接和控制裝置的能力。這通常使用 RDP、VNC 或 SSH 等協議進行連接，儘管基於瀏覽器的連接也是可能的。
無代理遠端存取建立了政策控制的連接，無需終端代理。根據組織的政策，這些連接可以為臨機或主動使用進行配置。雖然這是一種快速且方便的方法，但它通常提供的控制和功能比有代理的遠端存取少。因此，IT 團隊經常使用它來在需要時為終端使用者提供遠端支援。
什麼是有代理的遠端存取？
Agent-based 遠端存取則使用安裝在端點上的軟體代理來啟用遠端連接。當使用者需要連接到他們的遠端裝置時，他們會存取軟體，透過代理獲得完整的存取權。
雖然這需要在每個目標端點上安裝軟體，但它提供了更深入的控制、持續的連接性和進階管理功能，適用於主動裝置。無代理連接也可以啟用主動伺服器存取，但功能集較有限。因此，代理型遠端存取通常受到需要經常遠端存取裝置以便在外工作之使用者的青睞。
遠端桌面代理的功能是什麼？
遠端桌面代理是一個安裝在終端裝置上的軟體元件，用於啟用遠端存取。當使用者想要存取他們的遠端裝置時，軟體代理會建立一個安全的連接，允許使用者從他們的電腦或行動裝置控制連接的裝置。
除了遠端連接和連線管理外，遠端桌面代理還可以執行檔案傳輸、剪貼簿同步和多螢幕支援等功能，使其成為安全遠端工作的有用工具。
比較 Agentless 和 Agent-Based 遠端存取解決方案
那麼，讓我們來分析一下 agentless 和 agent-based 遠端存取之間的差異。每種都有其獨特的優勢和缺點，應在為您的組織選擇遠端存取解決方案時加以考慮。
安全性：代理型和無代理遠端存取解決方案都包含企業級保護，如 AES-256 加密、MFA 和詳細記錄。代理型工具通常會增加額外的端點級控制，例如連線錄製。
Ease of 部署: As agentless 遠端存取 doesn’t require 軟體 to be installed on any 裝置, it's typically easier to 部署 and manage than agent-based access.然而，一旦安裝了軟體代理，它通常會使連接到遠端裝置的過程更快更容易。
可擴展性：Agentless 遠端存取更容易擴展，因為它不需要安裝任何新軟體。然而，這並不意味著 agent-based 解決方案難以擴展；它只需要在新裝置上安裝軟體。
系統需求：無論是基於代理的連接還是無代理的連接，都經過優化以提供安全、高效能的遠端連線。主要區別在於部署和控制。
使用案例：有代理存取最適合需要定期、持續連接到工作電腦的員工，以及管理大量裝置的 IT 團隊。無代理存取最適合需要靈活、按需存取裝置而不安裝軟體的 IT 管理員、供應商或支援團隊。
選擇 Agent 與 Agentless 模型的關鍵考量
您如何知道哪種模型適合您？在比較 agentless 和 agent-based 遠端存取時，有一些重要因素需要考慮。
考慮您的具體業務需求以及您將如何使用遠端存取。如果您優先考慮靈活性，無代理模式可能適合您。然而，如果您想要對端點有更深層次的控制，那麼基於代理的模式將更能滿足您的需求。
存取的便利性是另一個重要因素。Agentless 遠端存取通常更容易部署，因為它不需要在您的端點上安裝軟體。然而，這也意味著啟動遠端連線通常需要更多工作，因為這需要雙方使用者連接，使其不是最方便的選擇。
也要考慮您的安全需求。有代理的軟體通常比無代理遠端存取更安全，因為軟體通常具有安全功能，如端到端加密和多因素驗證。這使得它成為對於有嚴格IT 合規性要求的組織的首選。
Agentless 遠端存取解決方案可以快速啟�動，提供對連接裝置的存取而不需要軟體，且易於擴展。然而，agent-based 解決方案提供更多控制、功能和安全性，使其成為更強大的選擇。
Splashtop 提供無縫的有代理和無代理遠端存取解決方案
現在我們已經比較了無代理與有代理的遠端存取，您可能知道哪種最適合您的業務。無論您喜歡無代理遠端存取的按需可及性，還是有代理連接的豐富功能和安全性，Splashtop 都能幫助您連接。
Splashtop Streamer：有代理遠端存取解決方案
當您想要使用安全、可靠且強大的軟體代理遠端存取您的裝置時，您可以使用 Splashtop Streamer來建立您的連接。
Splashtop 的 Streamer 解決方案提供遠端存取，讓您完全控制您的遠端裝置。這促進了穩定、安全且反應迅速的遠端連線，隨時保持專案和程式在手邊。
除了幫助員工存取他們的遠端裝置外，Splashtop Streamer 還可以讓 IT 團隊和支援專業人員從任何地方管理和排除系統故障。遠端支援工具為支援代理提供直接存取終端使用者裝置的能力，使他們能夠從任何裝置提供支援和故障排除，就像他們在終端使用者的電腦前一樣。
Splashtop Connector：Agentless 遠端存取解決方案
Splashtop 還提供 Splashtop Connector 解決方案，用於無代理遠端存取。這允許使用者遠端存取電腦、伺服器和網路裝置，而不需要遠端存取代理或 VPN。
Splashtop Connector 使得即使在不允許第三方應用程式的封閉網路中，也能對客戶、物聯網 (IoT) 裝置、POS 系統等進行遠端存取。它還可以僅允許對特定程式的遠端存取，而不是完整的遠端桌面連接，確保安全連接。
所有這些都帶來了一種易於部署、安全、快速且可靠的遠端存取體驗，無需在連接的裝置上安裝代理。
免費開始使用 Splashtop 遠端存取解決方案
無論您想如何遠端存取您的裝置，Splashtop 都能實現。Splashtop 可以為遠端管理和存取提供安全穩定的連接，以及快速靈活的隨時隨地存取，所有這些都受到先進的安全功能和強大的控制保護。
Agent-based 和 agentless 遠端存取各有其優勢，因此您可以以最適合您的方式使用 Splashtop。員工可以使用 Splashtop 無縫連接到他們的工作裝置，從任何地方存取他們的所有專案、程式、工具和數據，而 IT 技術人員可以快速連接到終端使用者的裝置，以便在任何裝置上進行高效且強大的遠端支援。
準備好親自體驗 Splashtop 嗎？現在就開始免費試用：