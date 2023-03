Como instalar o Splashtop SOS Plug-In para Spiceworks Help Desk

Se estás à procura de uma forma fácil de fornecer suporte on-demand a partir do Help Desk Spiceworks, Splashtop SOS e o Splashtop SOS Plug-in para Spiceworks é uma óptima forma de o fazer.

O que é o Splashtop SOS?

Com Splashtop SOS, podes fornecer suporte rápido aos teus utilizadores finais nos seus computadores (Windows ou Mac) ou dispositivos móveis (iOS ou Android). O utilizador final descarrega e corre uma aplicação simples e dá-te o código de 9 dígitos a partir do seu ecrã. Introduze-la na tua aplicação Splashtop e podes aceder e visualizar remotamente os seus dispositivos. Também podes controlar remotamente o seu computador Windows ou Mac e muitos dispositivos Android.

Podes fazer todos os passos abaixo e experimentá-lo com um teste gratuito do Splashtop SOS ou usar uma licença comprada. Compara SOS com a competição e descobrirás que é a forma mais rentável de fornecer suporte remoto para computadores e dispositivos móveis.

Como instalo o Splashtop SOS Plug-In para Spiceworks Help Desk?

Primeiro, certifica-te de que tens Spiceworks Help Desk. Se não o fizeres, podes obtê-lo de graça.

Quando tiveres isso instalado e a funcionar, clica aqui para ires directamente para a página do plug-in: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

Ou, quando estiveres ligado à Spiceworks Help Desk, selecciona "App Center" no menu pendente principal.

Depois procura o Splashtop SOS Plug-In.

Clica no botão "Instalar" para o instalares.

E se eu receber um erro?

Se vires o erro "Não conseguimos ver o teu ambiente de trabalho Spiceworks e isto vai impedir-te de instalar este plugin. Entra na tua aplicação Spiceworks Desktop e vai ao Apps > App Center para te ligares e depois volta logo para obteres este plugin", há algumas coisas que podes tentar resolver.

Se estás a usar o navegador Chrome, tenta outro navegador como o Internet Explorer Contacta o Suporte Spiceworks e eles podem-te executar alguns outros passos de resolução de problemas para te ajudarem a ter a certeza que podes instalar plug-ins

Se acabares por instalar o plug-in com um browser diferente, não te preocupes. O plug-in vai aparecer e funcionar bem no Chrome depois de o teres instalado.

Como posso saber se o SOS Plug-In para Spiceworks foi instalado com sucesso?

Verás uma listagem no ecrã Spiceworks "Manage Apps" para Splashtop SOS.

Vais ver estes dois itens (circulados a vermelho em baixo) no topo dos teus bilhetes.

O nosso próximo artigo irá entrar em mais detalhes sobre como iniciar uma sessão de suporte remoto.

Comece agora

Se procuras uma óptima combinação de um sistema de help desk e uma solução de suporte remoto, começas com tudo isto gratuitamente com alguns downloads simples e as instruções nesta página.

< Voltar ao Splashtop SOS