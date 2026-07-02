Demonstração Splashtop Remote Support
Tudo o que precisas de saber sobre Splashtop Remote Support
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Aprende como podes utilizar o Splashtop Remote Support para fornecer suporte remoto a pedido e assistido a qualquer dispositivo Windows, Mac, Linux, iOS e Android sem necessidade de configuração prévia. Você também pode configurar o acesso remoto autônomo a qualquer momento aos computadores. Splashtop Remote Support é o software de suporte remoto ideal para TI, suporte e help desks.
Splashtop Remote Access: Demonstração do produto