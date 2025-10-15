Autonomous Endpoint Management
Simplifica as operações de TI, automatiza as tarefas de rotina e garante que os seus pontos terminais estão seguros, atualizados e em conformidade - tudo a partir da consola Splashtop.
Gestão de Patches em Tempo Real para Complementar o Intune e Outros MDMs
Não espere mais— resolva vulnerabilidades de dia zero e outros problemas críticos assim que eles surgirem, economizando tempo valioso e mantendo seus sistemas seguros. Problemas reais merecem soluções em tempo real — não deixe seus sistemas expostos.
Visibilidade e Controlo Melhorados
Obtenha supervisão de todos os endpoints por meio de um painel de painel único, permitindo o rastreamento fácil de ativos, monitorando a integridade da segurança e mantendo a conformidade com SOC 2, ISO/IEC 27001 e outras regulamentações.
Acesso remoto, Suporte e Gerenciamento Consolidados
As tarefas automatizadas de TI tornam rápido e fácil gerenciar ambientes distribuídos com políticas de endpoint, alertas proativos, patches em tempo real e ferramentas de correção.
Capacidades Splashtop Autonomous Endpoint Management
Atualização de SO e de Terceiros
Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando atualizações para sistemas operacionais e software de terceiros e tendo maior controle sobre as versões implantadas.
Insights CVE alimentados por IA
Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos CVE (vulnerabilidades e exposições comuns) alimentados por IA e ações de correção recomendadas.
Quadro Político
Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes.
Alertas Proativos e Remediação
Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes.
Painel de Insights
Monitore a integridade do endpoint, os status dos patches e a conformidade por meio de um painel centralizado com informações acionáveis e logs detalhados.
Scripts e tarefas
Execute ou agende tarefas em vários pontos de extremidade simultaneamente, incluindo implantação em massa, comandos remotos e muito mais.
Ações em Segundo Plano
Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.
Relatórios de Inventário
Aceda a relatórios detalhados sobre inventário de sistemas, hardware e software para melhorar a visibilidade, auditoria e conformidade.
Painel de Segurança do Endpoint
Centraliza a proteção dos terminais com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão antivírus para Splashtop AV e outros.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop é uma ferramenta essencial no meu negócio de MSP de TI.
"Eu uso o Splashtop Autonomous Endpoint Management para instalar automaticamente atualizações e patches em endpoints para minhas estações de trabalho clientes. Não passa um dia que eu não estou me comunicando em um computador usando o Splashtop. Facilita a gestão de atualizações nos endpoints, a visualização de quais as atualizações necessárias, a visualização do inventário de hardware e software e muito mais. Também posso aceder remotamente a um prompt de comando e executar comandos sem ter de aceder remotamente ao computador e interromper o utilizador. Criar cronogramas e políticas de atualização é muito fácil. Também funciona de forma fantástica com o Splashtop Endpoint Security! O Splashtop Autonomous Endpoint Management facilita o agendamento de patches para estações de trabalho e servidores. Criei uma política separada para servidores e estações de trabalho."
Tavis C.
Administrador de Sistemas
Como o Splashtop AEM nos ajuda a resolver grandes problemas com uma pequena equipa de TI
"A Splashtop nos permitiu em TI ser mais eficientes no fornecimento de suporte para nossos usuários finais, na medida em que não precisamos perder minutos preciosos andando de uma mesa para outra. Isto permitiu-nos automatizar a maioria dos patches básicos para os nossos sistemas operativos. Também nos permite automatizar implementações de software nos pontos finais."
Jonas F.
Administrador de TI
Splashtop Endpoint Security Superb como NENHUM OUTRO.
"O que mais gostamos é a facilidade de utilização. Procuramos frequentemente melhorar a segurança e a implementação. O painel de segurança de endpoint é muito intuitivo e preciso. Lista todos os dispositivos, ameaças conhecidas, atualizações de definições de vírus e qual o software antivírus instalado. Há também um gráfico que o torna visivelmente agradável. A facilidade de integração dentro da rede é perfeita. Antes de enviar esta análise, verificámos todos os 300 endpoints e encontrámos vários PCs desprotegidos. Um excelente trabalho com este novo recurso."
Usuário Verificado
Aplicação da Lei
Uma Atualização Obrigatória para Qualquer Usuário Splashtop
"O que eu mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é sua poderosa combinação de recursos que transformam uma ótima solução de acesso remoto em uma plataforma de gerenciamento de TI completa e proativa, muito fácil de usar e implementar. A integração perfeita com o Splashtop Remote Support, juntamente com o gerenciamento automatizado de patches, a implantação de antivírus e o monitoramento em tempo real, economiza tempo e esforço significativos para nossa equipe. Permite-nos passar de um modelo de suporte reativo para um preventivo, garantindo que os nossos endpoints estão seguros e as nossas operações são eficientes."
Ilan S.
CTO, CIO
Uma poderosa combinação de funcionalidades
"O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve o principal desafio de gerenciar e proteger um ambiente de endpoint distribuído. Isto ajudou-nos a mudar de um modelo de suporte reativo do tipo "quebra-reparação" para um modelo proativo e automatizado. Isto reduziu significativamente a carga de trabalho manual da nossa equipa de TI ao automatizar tarefas críticas como a gestão de patches e atualizações de segurança. Os principais benefícios são uma maior eficiência operacional, uma postura de segurança melhorada e a capacidade de prevenir problemas antes que estes afetem os nossos utilizadores, tudo isto mantendo os nossos custos controláveis."
Ilan S.
CTO, CIO
A Gestão Autónoma de Endpoints é um complemento muito bom para Splashtop Enterprise
"Já sou cliente da Splashtop Enterprise. O que eu mais gosto é que a Gestão Autónoma de Endpoints está integrada à minha versão atual da Splashtop por isso sou capaz de fazer patches de OS e 3rd Party Software a partir da mesma consola. Também gosto do relatório Visão geral de segurança de endpoint, que me mostra de forma simples os endpoints que estão em risco (proteção de endpoint desativada, ameaças encontradas por endpoint, etc.).
Usuário Verificado
Tecnologia da Informação e Serviços
Gestão Autónoma de Endpoint Splashtop
"Enquanto líderes tecnológicos, um dos maiores desafios que enfrentamos é manter a visibilidade e o controlo sobre um número crescente de endpoints em equipas distribuídas. O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve isso fornecendo recursos centralizados de monitoramento e automação em tempo real que reduzem significativamente a sobrecarga manual. Ajuda-nos a detetar e corrigir problemas proactivamente antes que afetem os utilizadores, o que melhora o tempo de atividade e a qualidade do serviço. A automatização de tarefas rotineiras — como a aplicação de patches, a implementação de software e verificações de integridade do sistema — liberta a nossa equipa para se concentrar em iniciativas de maior valor. Também melhora a nossa postura de segurança ao garantir que os endpoints são consistentemente atualizados e compatíveis."
Joseph K.
Líder Técnico
O Splashtop AEM Tem Sido Ótimo
"Gosto muito das informações que os painéis podem fornecer e permitem ver rapidamente quais os dispositivos que se estão a enquadrar em determinadas categorias para tomar medidas. Um dos recursos que mais temos utilizado até agora é o OS Patching. Tem sido útil obter essa configuração e agora que ele tem os recursos para enviar atualizações do Windows 11 também. Isso será muito útil à medida que nos fecharmos para o EOL da Microsoft para Windows 10."
Usuário Verificado
Tecnologia da Informação e Serviços
A Splashtop é exatamente o que eu precisava
"O que eu mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é como ele cuida de tudo automaticamente sem que eu tenha que pensar sobre isso. A configuração foi surpreendentemente simples e agora lida com todas as atualizações e patches nos nossos dispositivos sem qualquer trabalho manual da minha parte. Aprecio muito o painel claro que me mostra o estado de tudo rapidamente. Não é desorganizado ou confuso como algumas outras ferramentas que experimentei. A monitorização automatizada deteta problemas antes que se tornem problemas reais, o que nos poupou de várias potenciais dores de cabeça. Também tem sido extremamente fiável desde que começámos a utilizá-lo, e o custo é razoável em comparação com outras soluções empresariais que analisámos. No geral, funciona silenciosamente em segundo plano e permite-me focar noutras coisas em vez de estar constantemente a gerir atualizações de dispositivos e patches de segurança."
Usuário Verificado
Construção
A automatização do Splashtop salvou a minha sanidade
"Finalmente conseguimos estar a par das atualizações e ameaças através do Endpoint Management. Utilizamo-lo diariamente para garantir que o nosso ambiente está corrigido e pronto a usar. Estaríamos perdidos sem ela."
Usuário Verificado
Ensino Superior
Solução de gestão de endpoints fiável e eficiente
"O Splashtop Autonomous Endpoint Management ajuda-nos a gerir e manter os endpoints em vários locais sem a necessidade de visitas constantes ao local. Patches e atualizações automatizados garantem que os sistemas permaneçam seguros e em conformidade com o mínimo esforço manual. O painel central dá-nos uma visibilidade clara da saúde e atividade do dispositivo, tornando a manutenção proativa muito mais fácil. No geral, economiza tempo, reduz os custos de viagem e melhora a produtividade da equipe de TI e dos usuários finais."
Linus E.
Técnico em Informática Biotecnologia
Uma forma agradável de gerir remotamente a cibersegurança e as atualizações da minha equipa
"Está resolvendo pessoas que executam versões desatualizadas do Windows e outros softwares que podem ser um risco de segurança. Também ajuda na conformidade com o seguro, uma vez que alguns membros da equipa estão a trabalhar remotamente."
Kyle W.
Diretor de TI
