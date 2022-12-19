A Faculdade Confederation usa a Splashtop para acesso remoto a laboratórios de informática e suporte de TI
Os alunos podem acessar remotamente os computadores do campus e as equipes de TI podem fornecer suporte a usuários remotos sob demanda.
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Ouça Jason Deadman, Técnico de Assistência Informática, falar sobre eles como utilizam o acesso remoto da Splashtop no Confederation College. Os seus alunos acessam remotamente os computadores do campus a partir de qualquer dispositivo, e a equipe de TI fornece suporte sob demanda a alunos e professores remotos.
Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para acesso remoto ao laboratório.
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support