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A Faculdade Confederation usa a Splashtop para acesso remoto a laboratórios de informática e suporte de TI

Os alunos podem acessar remotamente os computadores do campus e as equipes de TI podem fornecer suporte a usuários remotos sob demanda.

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Ouça Jason Deadman, Técnico de Assistência Informática, falar sobre eles como utilizam o acesso remoto da Splashtop no Confederation College. Os seus alunos acessam remotamente os computadores do campus a partir de qualquer dispositivo, e a equipe de TI fornece suporte sob demanda a alunos e professores remotos.

Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para acesso remoto ao laboratório.

Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support


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