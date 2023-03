A Escola para Surdos St. Joseph Aumenta a Segurança e Expande o Apoio Remoto

Redução de custos

Porque Grant poupou substancialmente em acesso remoto e custos de apoio, a St. Joseph's poderia comprar mais Chromebooks e iPads para os estudantes."Nós não temos um grande orçamento. Eu poderia cobrir mais terreno e fazer mais com a Splashtop do que com outros produtos". Fazia todo o sentido".

Aumento da segurança e paz de espírito

As escolas nos Estados Unidos têm de ser hiper vigilantes em relação à segurança. "É horrível pensar que alguém pode se infiltrar na nossa escola e prejudicar as crianças e o pessoal", disse Grant.

Para esse efeito, a St. Joseph's está a usar a Splashtop para monitorizar as câmaras de segurança. "O meu assistente usa diariamente a Splashtop para diagnosticar e resolver problemas. Ele também usa o computador da casa de guarda remotamente para verificar as câmaras de vigilância".

Durante as férias ou depois do horário de trabalho, eles podem simplesmente entrar remotamente, monitorizar o campus, e ajudar qualquer pessoa que esteja lá. Se necessário, também podem alertar as autoridades para emergências mais rapidamente. Eles apanharam tudo, desde uma porta acidentalmente deixada aberta até uma cave inundada depois de um furacão.

"Quando a cave inundou após o furacão, conseguimos entrar remotamente nas câmaras de vigilância e ver os danos causados pela água. Todo o nível inferior tinha sido inundado e havia um painel eléctrico debaixo de água. Com a Splashtop, podíamos ver se era seguro antes de entrarmos no edifício para avaliar mais danos". Grant acrescentou, "normalmente não pensaria em usar a Splashtop dessa forma, mas ela vale e continua valendo ouro para nós".

Aumento da ciber-segurança também

Não é só a segurança física da escola que A Splashtop melhorou, mas também a sua segurança virtual". As pessoas não pensam sobre isso, mas as escolas também estão sendo alvo de ransomware. Proteger os nossos usuários finais e a nossa rede é tão importante quanto o resto do nosso trabalho," disse Grant. A Splashtop permite a Grant e o sócio dela verificarem todos os dispositivos da escola e fazer upgrades para garantir que eles estão tão seguros quanto possível.

O "cavaleiro de armadura brilhante" da St. Joseph

Hoje Grant e o seu parceiro utilizam o Splashtop Enterprise para suportar cerca de 300 dispositivos (incluindo iPads, Chromebooks, computadores portáteis e desktops). "Usamos principalmente a Splashtop para suporte de desktop. Se alguém tiver um problema, podemos facilmente diagnosticá-lo ou resolvê-lo sem perturbar a aula".

Quando os funcionários não estão no campus, as TI podem continuar a prestar assistência aos seus dispositivos - mesmo que o seu escritório esteja fechado. Os membros da escola também utilizam funcionalidades de acesso remoto enquanto estão fora da cidade ou a treinar novas contratações. "O nosso gestor de negócios usa agora a Splashtop regularmente. Ele vive fora do estado e pode aceder remotamente a ficheiros fora do horário de trabalho ou enquanto trabalha a partir de casa".

Olhando para o início da pandemia, Grant está grata por ter encontrado a Splashtop. "Olhamos para trás agora para tudo o que aconteceu e como progredimos com isso tudo, é surreal. Eu diria que o seu produto nos salvou durante a pandemia. Essa é a verdade. Foi o nosso cavaleiro de armadura brilhante".