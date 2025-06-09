A Escola para Surdos St. Joseph Aumenta a Segurança e Expande o Apoio Remoto
O Splashtop Enterprise permite a uma equipa de TI de duas pessoas suportar mais de 300 dispositivos e monitorizar câmaras de segurança
Em um Relance
Desafio
No início da pandemia, a St. Joseph's School para Surdos precisou de apoiar remotamente os alunos e o pessoal com um orçamento apertado.–––––
Solução
Durante o confinamento, a equipa de TI de St. Joseph, composta por duas pessoas, utilizou o Splashtop para suportar os dispositivos da escola. Para obterem capacidades adicionais, atualizaram para o Splashtop Enterprise e continuam a suportar mais de 300 dispositivos.
Resultados
A Splashtop ofereceu tudo o que a St. Joseph precisava a um preço imbatível. Isto permitiu-lhes colocar mais do seu orçamento em novos dispositivos para os estudantes. Também encontraram formas inventivas de melhorar os seus esforços de segurança e vigilância usando a Splashtop.
Da St. Joseph’s School for the Deaf
Posso dizer que a Splashtop é um ótimo terceiro membro da equipe. Nós temos uma pequena equipe de TI, só eu e o meu parceiro. Por isso, tudo fica muito mais fácil!
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Da St. Joseph’s School for the Deaf
Eu realmente aprecio a natureza cortês da equipe de suporte da Splashtop. Isso é fundamental para as pessoas na tecnologia. Agradeço muito todos vocês porque isso torna o meu trabalho mais fácil, por isso obrigado.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
O Desafio: Fornecer Suporte Remoto de Qualidade com um Orçamento Apertado
A St. Joseph’s School for the Deaf tem proporcionado aos alunos experiências com propósito, equitativas e envolventes durante mais de 150 anos. Localizada no Bronx, em Nova Iorque, a escola cria um ambiente de aprendizagem inclusivo para estudantes auditivos e não auditivos, tanto verbais como não-verbais.
Mais do que outras escolas, o ambiente do campus da St. Joseph é parte integrante da vida estudantil. Assim, quando a COVID-19 forçou a mudança da escola para o ensino à distância, não foi um feito fácil. A Coordenadora Tecnológica, Adrianne Grant, teve de encontrar rapidamente uma forma de apoiar remotamente os professores e o pessoal. "A experiência foi como beber água de uma boca-de-incêndio"!
A St. Joseph's rapidamente reuniu dispositivos para ajudar os alunos a acederem a aulas em directo e aos cursos a partir de casa. Uma vez que a escola adquiriu computadores portáteis, tablets e Chromebooks, Grant sabia que precisava de encontrar uma forma de aceder remotamente a esses dispositivos e resolver os problemas rapidamente.
Grant queria garantir que a equipe da St. Joseph's se sentisse apoiado durante esta época incerta e desafiadora. "Eu queria que eles soubessem que se começassem a se afogar, nós podíamos estender uma mão e dar apoio", disse ela.
A Solução: A equipa de TI da St. Joseph ganha "um terceiro membro da equipa" com Splashtop
Grant usava o LogMeIn antes de conhecer a Splashtop através do Tech and Learning. Decidiu experimentar a Splashtop e ficou espantada com a facilidade de utilização. "O LogMeIn era por vezes um pouco pegajoso, ao passo que a interface da Splashtop é simplesmente maravilhosa. Eu podia entrar e sair de máquinas facilmente."
O preço da Splashtop também se destacou. "A Splashtop é tão acessível em comparação com o LogMeIn. Para uma escola, isso é incrível! Quando eu vi a comparação de preços, não pude acreditar. Outros produtos têm o dobro do custo por muito menos".
Grant começou a usar a Splashtop para apoiar o pessoal remoto durante o bloqueio. "Muitas pessoas estavam a trabalhar a partir de casa com os seus próprios aparelhos. "Conseguimos entrar nos seus computadores e dispositivos móveis para resolver quaisquer problemas. Isto permitiu-nos manter um elevado nível de apoio, mesmo quando estávamos em casa".
Para além do choque inicial da pandemia, a Splashtop tornou-se uma ferramenta integral para St. Joseph's. A Grant estava tão satisfeita com a Splashtop que fez o upgrade para o Enterprise para ter mais capacidades de suporte remoto e maior segurança. "A Splashtop é um excelente terceiro membro da equipa, se preferires. Temos uma pequena equipa de TI, apenas eu e o meu sócio. Por isso, torna tudo muito mais fácil!"
Recursos favoritos:
Suporte remoto sob demanda: para dar suporte a qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora. "A Splashtop trouxe um efeito calmante à nossa escola. Não só conseguimos dar suporte ao pessoal remotamente, como também aos estudantes e aos pais que lutam com a tecnologia em casa. É fácil para o usuário final, mesmo que este não seja um usuário com conhecimentos técnicos".
Gestão Remota do Computador: para enviar correções ou atualizações remotamente através do console my.splashtop.com . "Eu não tenho que ficar correndo de uma máquina para outra. Vejo tudo o que preciso de fazer através do console. Somos apenas dois, não podíamos fazer tudo sem isso".
Informação do dispositivo: "O console Splashtop nos dá detalhes sobre os dispositivos, como o sistema operacional e a data em que foi atualizado pela última vez. Consigo ver o que foi completado e o que precisava de ser feito. Basta flutuar com o mouse e eu já tenho a informação. Eu não tenho ficar procurando".
Registros de Sessão: "Posso olhar para trás depois de uma sessão e ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e mais outras informações essenciais. Estou sempre usando isso".
Agrupamento e gestão de usuários: "Podemos criar grupos e categorizar pessoas. Se precisávamos encontrar um usuário final, nós sabemos onde procurar".
Suporte ao cliente: Grant ficou impressionada com o incrível serviço de suporte ao cliente da Splashtop. "A sua equipe de suporte é muito útil e acessível. Mesmo que eu não entenda imediatamente, eles ficam comigo até ter certeza de que funciona. Eu aprecio isso como uma profissional de tecnologia porque quero fazer o mesmo pelos meus usuários finais".
Resultados: Mais dispositivos para estudantes, apoio informático e segurança escolar por um preço menor
Poupança de Custos
Porque Grant poupou substancialmente em acesso remoto e custos de apoio, a St. Joseph's poderia comprar mais Chromebooks e iPads para os estudantes."Nós não temos um grande orçamento. Eu poderia cobrir mais terreno e fazer mais com a Splashtop do que com outros produtos". Fazia todo o sentido".
Aumento da segurança e paz de espírito
As escolas nos Estados Unidos têm de ser hiper vigilantes em relação à segurança. "É horrível pensar que alguém pode se infiltrar na nossa escola e prejudicar as crianças e o pessoal", disse Grant.
Para esse efeito, a St. Joseph's está a usar a Splashtop para monitorizar as câmaras de segurança. "O meu assistente usa diariamente a Splashtop para diagnosticar e resolver problemas. Ele também usa o computador da casa de guarda remotamente para verificar as câmaras de vigilância".
Durante as férias ou depois do horário de trabalho, eles podem simplesmente entrar remotamente, monitorizar o campus, e ajudar qualquer pessoa que esteja lá. Se necessário, também podem alertar as autoridades para emergências mais rapidamente. Eles apanharam tudo, desde uma porta acidentalmente deixada aberta até uma cave inundada depois de um furacão.
"Quando a cave inundou após o furacão, conseguimos entrar remotamente nas câmaras de vigilância e ver os danos causados pela água. Todo o nível inferior tinha sido inundado e havia um painel eléctrico debaixo de água. Com a Splashtop, podíamos ver se era seguro antes de entrarmos no edifício para avaliar mais danos". Grant acrescentou, "normalmente não pensaria em usar a Splashtop dessa forma, mas ela vale e continua valendo ouro para nós".
Aumento da ciber-segurança também
Não é só a segurança física da escola que A Splashtop melhorou, mas também a sua segurança virtual". As pessoas não pensam sobre isso, mas as escolas também estão sendo alvo de ransomware. Proteger os nossos usuários finais e a nossa rede é tão importante quanto o resto do nosso trabalho," disse Grant. A Splashtop permite a Grant e o sócio dela verificarem todos os dispositivos da escola e fazer upgrades para garantir que eles estão tão seguros quanto possível.
O "cavaleiro de armadura brilhante" da St. Joseph
Hoje Grant e o seu parceiro utilizam o Splashtop Enterprise para suportar cerca de 300 dispositivos (incluindo iPads, Chromebooks, computadores portáteis e desktops). "Usamos principalmente a Splashtop para suporte de desktop. Se alguém tiver um problema, podemos facilmente diagnosticá-lo ou resolvê-lo sem perturbar a aula".
Quando os funcionários não estão no campus, as TI podem continuar a prestar assistência aos seus dispositivos - mesmo que o seu escritório esteja fechado. Os membros da escola também utilizam funcionalidades de acesso remoto enquanto estão fora da cidade ou a treinar novas contratações. "O nosso gestor de negócios usa agora a Splashtop regularmente. Ele vive fora do estado e pode aceder remotamente a ficheiros fora do horário de trabalho ou enquanto trabalha a partir de casa".
Olhando para o início da pandemia, Grant está grata por ter encontrado a Splashtop. "Olhamos para trás agora para tudo o que aconteceu e como progredimos com isso tudo, é surreal. Eu diria que o seu produto nos salvou durante a pandemia. Essa é a verdade. Foi o nosso cavaleiro de armadura brilhante".