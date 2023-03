O que é Suporte Remoto? Ofereça suporte a Desktops e Dispositivos Móveis

Os software de suporte remoto revolucionaram o setor de suporte de TI. Os profissionais de TI, service desk, MSP e help desk desfrutaram de muitos benefícios ao usar ferramentas de suporte remoto, incluindo maior satisfação dos clientes, tempos de resposta mais rápidos e até mesmo custos reduzidos.

Então, o que exatamente é um software de suporte remoto? Como ele funciona? Qual é a melhor solução para a sua organização? Continue lendo para obter todas as respostas que você precisa.

O que é o Suporte Remoto?

O software de suporte remoto permite que os técnicos de TI acessem outro computador ou dispositivo remotamente para fornecer suporte. A conexão remota permite que o técnico veja a tela do dispositivo remoto em sua própria tela em tempo real e, na maioria dos casos, seja capaz de assumir o controle do dispositivo remoto para solucionar problemas e realizar outras tarefas.

O suporte remoto usa o software de acesso remoto (ou desktop remoto) para conceder ao técnico o acesso instantâneo ao dispositivo remoto de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso significa que eles podem fornecer assistência remota sem precisar ir até o dispositivo.

Durante uma sessão remota, o técnico pode assumir o controle do dispositivo e realizar qualquer tarefa necessária. Ele pode instalar atualizações, resolver problemas e realizar manutenção. A maioria das soluções de suporte remoto vem equipada com recursos adicionais que ajudam os profissionais de TI a serem mais produtivos e, ao mesmo tempo, fornecerem o suporte remoto. Exemplos incluem transferência de arquivos, impressão remota, bate-papo, gravação de sessão, compartilhamento de tela e muito mais.

Ao acessar remotamente um dispositivo para fornecer suporte, equipes de suporte de TI, help desks e provedores de serviços gerenciados podem resolver tickets de suporte com mais rapidez. Isso significa que eles podem economizar tempo e realizar mais tarefas ao longo do dia. Os usuários finais que recebem suporte desfrutam de um serviço mais rápido, o que leva a uma maior satisfação.

Tipos de Software de Suporte Remoto

Softwares de suporte remoto geralmente podem ser classificado em duas categorias:

Suporte remoto não supervisionado

Suporte Remoto Supervisionado

A diferença entre supervisionado e não supervisionado depende se o usuário final está ou não presente no dispositivo remoto enquanto o técnico de TI está fornecendo assistência remota. A funcionalidade de cada tipo de solução difere também.

Suporte remoto autônomo

Acesso não supervisionado significa que o técnico pode se conectar remotamente ao dispositivo endpoint mesmo sem um usuário final presente. As plataformas de suporte remoto tornam isso possível ao fazer com que a equipe de TI implante um aplicativo de agente em todos os computadores gerenciados. Depois que o agente é instalado, um membro da equipe de TI pode se conectar ao computador remoto que deseja acessar.

Ao instalar o agente no computador remoto, os técnicos de TI são capazes de acessar remotamente os computadores a qualquer momento, com ou sem alguém usando ativamente esse computador. Isso possibilita suportar computadores fora do horário normal de expediente ou quando o endpoint não está em uso.

Suporte Remoto Supervisionado

Também conhecido como suporte sob demanda ou suporte ad-hoc, o suporte supervisionado permite que os técnicos acessem um dispositivo no momento em que o usuário final solicitar a assistência. Uma vez conectado, o técnico pode fornecer suporte para resolver o problema.

Ao contrário do acesso não supervisionado, não é preciso nenhuma configuração prévia para realizar o acesso supervisionado. Como o usuário final está presente, eles podem ajudar o técnico a estabelecer uma conexão remota usando o seu dispositivo. Isso pode ser feito de várias maneiras, mas um método comum é fazer com que o usuário final abra o aplicativo da ferramenta de suporte remoto para gerar um código de sessão exclusivo, que o usuário então dá ao técnico para que ele possa se conectar ao dispositivo e assumir o controle.

O acesso supervisionado permite que os profissionais de help desk forneçam suporte a qualquer dispositivo, desde que o usuário final esteja presente. Isso significa que eles podem suportar dispositivos gerenciados e dispositivos pessoais de maneira remota.

Qual é a melhor solução de suporte remoto para você?

Seu caso de uso determina que tipo de solução você precisa. Aqui estão as principais ferramentas de software de suporte remoto da Splashtop, empresa líder em soluções de suporte remoto confiáveis e seguras disponíveis pelo melhor valor do mercado.

Para MSPs — Splashtop Remote Support

Para TI e Help Desks — Splashtop SOS

Para Empresas — Splashtop Enterprise

Melhor Software de Suporte Remoto para MSPs — Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support é majoritariamente uma solução de suporte não supervisionado, com recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento remotos que são essenciais para MSPs. Esta é a ferramenta de suporte remoto ideal para MSPs porque:

Você paga apenas pelo número de dispositivos não supervisionados que deseja suportar. Técnicos ilimitados

Não há atualizações forçadas ou aumento nos preços

Implantação fácil e escalabilidade simples

Acesso remoto a partir de qualquer dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook)

Conexões rápidas alimentadas por um motor de alto desempenho

Segurança robusta e encriptação ponta a ponta para manter todas as sessões seguras

Console de gestão de usuários e computadores onde você pode gerenciar grupos, adicionar administradores, definir permissões e muito mais

Funcionalidades úteis, como transferência de arquivos, impressão remota, chat, ativação remota e muito mais

Recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento, como logs de eventos, comandos remotos, ações 1-para-muitas, alertas configuráveis e muito mais

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support e experimente essa solução gratuitamente hoje mesmo!

Melhor software de suporte remoto para Help Desks e TI — Splashtop SOS

O Splashtop SOS é uma solução de alto desempenho que permite que os técnicos se conectem aos dispositivos dos seus usuários com apenas um código de sessão de 9 dígitos. Quando um usuário precisa de suporte, ele pode gerar o código rapidamente com o aplicativo SOS e comunicá-lo ao técnico por telefone, e-mail, texto ou bate-papo. O técnico pode então se conectar ao dispositivo e fornecer o suporte necessário.

Splashtop SOS é a solução ideal para TI e service desks porque:

Você pode dar suporte a dispositivos ilimitados, incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis

Suporte a dispositivos Windows, Mac, iOS e Android (iOS oferece apenas visualização remota)

Conexões rápidas alimentadas por um motor de alto desempenho

Criptografia de segurança robusta para manter todas as sessões seguras

Aplicativo SOS pode ser personalizado.

Funcionalidades úteis, como transferência de arquivos, impressão remota, chat, ativação remota e muito mais

Possibilidade de adicionar acesso não supervisionado a um número ilimitado de computadores

Saiba mais sobre o Splashtop SOS e experimente de graça.

Melhor software de suporte remoto para empresas — Splashtop Enterprise

O Splashtop Enterprise é uma solução completa de acesso e suporte remoto. Com ele, sua equipe de TI pode suportar remotamente seus dispositivos com acesso remoto não supervisionado. Além disso, você pode permitir que seus usuários acessem seus computadores de escritório remotamente para trabalhar de maneira remota e em casa.

O Splashtop Enterprise é ideal porque:

Trata-se de uma solução que resolve todas as suas necessidades de acesso remoto

Integração SSO/SAML (autenticação única) disponível

Recursos de acesso supervisionado e não supervisionado

É fácil de implantar e dimensionar. Altamente seguro com encriptação ponto-a-ponto e funcionalidades de segurança avançadas

Opção no Local disponível

Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise e entre em contato conosco para saber mais!

Resumindo

A Splashtop está no setor de acesso remoto há mais de uma década, com foco em tornar o acesso remoto e o suporte remoto áreas confiáveis, acessíveis e seguras pelo melhor valor. É por isso que mais de 30 milhões de pessoas usam a Splashtop e suas soluções são consistentemente classificadas como as melhores ferramentas de acesso remoto e suporte remoto por terceiros e sites de avaliação peer-to-peer.

Veja todas as soluções Splashtop.

