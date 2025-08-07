Se os teus dispositivos geridos não estão atualizados, estão em risco. As correções de software (atualizações menores para resolver bugs, vulnerabilidades de segurança e questões semelhantes) são essenciais para manter as soluções e dispositivos seguros, pois resolvem falhas antes que possam ser exploradas. Na era atual de trabalho híbrido, manter a segurança atualizada em ambientes distribuídos é mais importante do que nunca, especialmente face ao aumento das ameaças cibernéticas e requisitos de conformidade.
Então, se alguma vez te perguntaste, "O que é um patch de software e por que é importante?" Então é hora de explorar para que servem os patches, por que são importantes, quais desafios o patching apresenta e como software como o Splashtop AEM torna o patching mais simples e eficiente para as equipas de TI.
O Que É um Patch de Software?
Uma correção de software é uma pequena atualização para uma aplicação ou sistema operativo, projetada para corrigir um bug, falha de segurança ou problema de desempenho. Ao contrário das atualizações de versão completa, as correções são ajustes menores que resolvem problemas específicos e, geralmente, não requerem muito espaço ou largura de banda para instalar.
Os patches de software podem muitas vezes ser negligenciados, mas fazê-lo é um erro grave. Estes patches são essenciais para garantir a segurança, prevenir erros e falhas que podem atrasar a produtividade e manter o desempenho no máximo. Podem ser pequenas atualizações, mas isso não as torna menos importantes.
O que os Patches Normalmente Abordam
As correções podem resolver uma variedade de falhas ou vulnerabilidades que podem interromper o trabalho de várias maneiras. Correções comuns incluem:
Abordar vulnerabilidades de segurança que de outra forma poderiam deixar o software aberto a ataques.
Reparar bugs funcionais que causam problemas no trabalho diário.
Corrigir problemas de compatibilidade com sistemas operativos mais recentes ou outros softwares que recentemente receberam atualizações.
Aplicar melhorias de desempenho para melhorar o software e a experiência do utilizador.
Exemplos Comuns
Os patches de software são bastante comuns, a ponto de muitos utilizadores os instalarem sem pensar duas vezes. Exemplos comuns de patches de software incluem:
As atualizações Patch Tuesday da Microsoft, onde a Microsoft (e outras empresas) lançam patches regularmente agendados para o seu software na segunda terça-feira do mês.
Patches de vulnerabilidade zero-day projetados para corrigir rapidamente falhas de segurança em software recém-lançado.
Correções de segurança de emergência são necessárias quando uma nova vulnerabilidade de segurança é identificada e deve ser resolvida o mais rapidamente possível.
Patch vs Atualização: Como um Patch Difere de uma Atualização ou Upgrade
Agora que respondemos "o que é um patch de software?" A próxima pergunta é: "O que torna os patches diferentes de atualizações ou upgrades?" Quando comparamos umpatch vs atualização, eles são muito semelhantes, mas há algumas diferenças chave.
Um patch é uma correção pequena e direcionada, tipicamente projetada para resolver alguns problemas pequenos (mas ainda assim importantes).
Uma atualização, por outro lado, é um lançamento mais amplo que impacta todo o software. Isso muitas vezes inclui novas funcionalidades, redesenhos ou outras mudanças notáveis.
Uma atualização vai além das atualizações e é uma mudança de versão importante para o software. Por exemplo, passar do Windows 10.21H2 para o Windows 10.22H2 pode ser considerado uma atualização, enquanto passar do Windows 10 para o Windows 11 é uma atualização. As atualizações geralmente trazem grandes mudanças, incluindo novos designs, interfaces, funcionalidades e outras diferenças notáveis.
Por Que o Patching de Software É Criticamente Importante
Então, o que torna o patching de software tão importante? Pode ser fácil pensar que não há problema em ignorar um ou dois patches, ou até mesmo adiá-los por alguns dias, mas a gestão de patches é crítica para a segurança, conformidade de TI, eficiência e mais.
Segurança
A cibersegurança é essencial para todas as empresas, e o patching de software ajuda a garantir que a tua segurança esteja atualizada. Os patches de segurança são projetados para abordar e corrigir vulnerabilidades que os atacantes poderiam explorar, mantendo assim os sistemas seguros. De facto, sistemas não corrigidos são um vetor principal para ransomware, malware e ataques cibernéticos semelhantes, por isso deixar sistemas sem patches cria um enorme risco.
Conformidade
A segurança também é importante para regulamentos da indústria e do governo, e a maioria dos frameworks (incluindo HIPAA, PCI-DSS, DORA e NIS2) exige patching em tempo hábil. Não manter os sistemas e aplicações devidamente corrigidos e atualizados não só os deixa vulneráveis, mas também pode significar não cumprir os seus requisitos regulamentares, o que pode resultar em multas pesadas.
Estabilidade & Desempenho
Os patches podem servir para mais do que corrigir vulnerabilidades de segurança. Muitos patches também são projetados para corrigir bugs ou fornecer atualizações de desempenho. Assim, manter-se atualizado com as tuas atualizações de patches ajuda a evitar falhas, congelamentos ou desempenho degradado, e pode até trazer melhorias que tornam o trabalho mais eficiente.
Risco de Reputação
O que acontece se negligenciares os teus patches? O que parece ser um simples descuido ou um pequeno erro pode ter consequências significativas. Deixar sistemas sem patches pode levar a violações de dados, que resultam em grandes perdas, multas pesadas e perda de confiança dos clientes. O dano à credibilidade da tua empresa pode ser tão prejudicial quanto as perdas monetárias e é ainda mais difícil de recuperar.
Desafios Comuns no Gerenciamento de Patches
Embora a gestão de patches seja vital para a segurança e eficiência, há alguns desafios que podem atrasar o patching. É importante entender quais são esses obstáculos para que as equipas de TI possam estar preparadas e saber como superá-los; caso contrário, correm o risco de mais atrasos.
Desafios comuns na gestão de correções incluem:
Rastrear e implementar correções em muitos dispositivos pode ser um desafio sem as ferramentas certas, especialmente para ambientes remotos e empresas com políticas de BYOD.
Agendar atualizações sem interromper os utilizadores é importante, mas pode ser difícil programar atualizações de correção para os momentos mais convenientes.
Falta de visibilidade no status das correções significa que as correções podem falhar a meio da instalação, e ninguém saberá sem verificar ativamente.
Erro humano no patching manual pode levar a dispositivos perdidos ou atualizações incompletas.
Corrigir dispositivos remotos/híbridos fora da rede corporativa pode ser difícil sem uma solução adequada de gestão de endpoints com gestão de correções automatizada.
Problemas de compatibilidade podem ocorrer quando os patches fazem alterações que não se integram bem com outras integrações e sistemas.
Melhores Práticas para Gerir Patches de Software
Dada a importância da gestão de patches e os desafios no seu caminho, quais são algumas das principais dicas para garantir uma gestão de patches de software bem-sucedida? Seguir estas melhores práticas de patching de software ajudará a garantir que as suas atualizações sejam convenientes, eficientes e completas:
As melhores práticas de gestão de patches incluem:
Manter um inventário em tempo real de sistemas e software para acompanhar tudo o que pode precisar de atualizações quando novos patches são lançados.
Automatizar a deteção e implementação de patches para eliminar o trabalho manual e o erro humano do patching de endpoints; a gestão automatizada de patches pode agendar e implementar automaticamente patches em todos os seus endpoints.
Testar correções em grupos controlados para identificar quaisquer problemas de compatibilidade ou outras consequências inesperadas.
Agendar patching fora do horário de expediente para minimizar interrupções e tempo de inatividade.
Garantir registos e alertas para trilhas de auditoria para manter um registo das tuas atualizações de correção, tanto para auditorias internas como para fins de conformidade.
Usar ferramentas de gestão de patches que suportem tanto o patching de SO quanto de aplicações de terceiros para eliminar o trabalho manual do patching de endpoints e garantir implementações eficientes.
Como o Splashtop AEM Simplifica a Gestão de Correções de Software
Felizmente, existem soluções de gestão de correções automatizadas que podem ajudar as empresas e equipas de TI a superar os desafios da correção de endpoints e garantir que as correções sejam implementadas de forma suave e eficiente em todos os dispositivos. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) ajuda as equipas de TI a simplificar operações, automatizar tarefas e garantir que todos os seus terminais estão seguros e em conformidade a partir de um único local, completo com gestão automática de patches para sistemas operativos e software de terceiros.
O Splashtop AEM inclui:
Deteção e Implementação Automática
O Splashtop AEM permite que as equipas de TI identifiquem automaticamente patches em falta, façam download de novos patches quando estão disponíveis e os implementem em todos os endpoints. Isso ajuda a garantir que os dispositivos permaneçam totalmente atualizados e protegidos, garantindo a máxima segurança e conformidade regulatória.
Corrigir SO e Aplicações de Terceiros
A funcionalidade de correção do Splashtop AEM abrange tanto software principal como alvos comuns de segurança, com correção automatizada para sistemas operativos e software de terceiros. Isto torna mais fácil manter todas as aplicações em todos os dispositivos atualizadas, eliminando ainda mais a necessidade de correções manuais demoradas.
Agendas e Alertas Personalizados
Embora a instalação de patches possa levar tempo valioso, controlar quando e como os patches são implementados ajuda as empresas, funcionários e equipas de TI a evitar tempo de inatividade não programado. Splashtop AEM permite definir horários personalizados para garantir que os patches sejam implementados no momento da sua escolha, e fornece alertas assim que os patches estão disponíveis para que as atualizações não surpreendam a sua equipa.
Painel Centralizado
O Splashtop AEM facilita a gestão de endpoints com um painel centralizado, que exibe o status das correções e permite automatizar a remediação em escala. As informações do painel fornecem dados vitais sobre a saúde dos endpoints, correções, conformidade e mais, juntamente com insights acionáveis e registos detalhados.
Leve e Fácil de Implementar
Enquanto algumas soluções de monitorização e gestão remota (RMM) podem ser complicadas e complexas, o Splashtop AEM é projetado para ser rápido e fácil de usar. Não há sobrecarga de RMM inchada para se preocupar, apenas uma configuração rápida que leva a um grande impacto.
Comece com o Splashtop AEM
Os patches de software podem ser pequenas correções, mas podem ter um grande impacto na segurança, desempenho e eficiência. Ignorar patches deixa os seus endpoints e rede em risco, sem mencionar o efeito que pode ter na sua conformidade de TI e reputação.
A gestão automatizada de patches é a melhor maneira de acompanhar os teus patches sem perder tempo e recursos a atualizar múltiplos endpoints remotos. Com soluções adequadas de patching de endpoints, podes manter as tuas apps e sistemas operativos totalmente corrigidos e atualizados.
Quando quiser uma solução poderosa, acessível e leve com gestão de patches automatizada, Splashtop AEM é o caminho a seguir. Splashtop AEM facilita a simplificação dos seus fluxos de trabalho de gestão de patches e protege os seus endpoints, mantendo a produtividade alta e as equipas de TI felizes.
Pronto para experimentar o Splashtop AEM por si mesmo? Comece hoje com um teste gratuito: