À medida que as empresas e equipas adotam arranjos de trabalho remoto e híbrido, o software de gestão de TI remoto tornou-se cada vez mais essencial. Quando uma empresa tem uma infraestrutura distribuída, funcionários e agentes de TI a trabalhar de qualquer lugar, e uma política BYOD que permite aos funcionários usarem os seus dispositivos favoritos, pode ser um desafio suportar e gerir cada ponto final sem as ferramentas certas.
No entanto, nem todas as ferramentas de suporte de TI são criadas de forma igual. Muitas soluções oferecem diferentes funcionalidades de suporte de TI remoto, enquanto outras são sobrecarregadas ou caras. Alguns podem até estar a faltar funcionalidades chave, como ferramentas de automação de TI, que são essenciais para suportar ambientes remotos.
Assim, é importante saber o que procurar quando estás à procura das melhores ferramentas de gestão de TI para o teu negócio. Vamos então examinar as 10 características mais importantes a procurar em software de gestão de TI remoto, e ver como o Splashtop AEM oferece tudo isso.
1. Monitorização de Endpoints em Tempo Real
A capacidade de monitorizar múltiplos endpoints remotos em tempo real é uma das características mais importantes do suporte remoto de TI disponível. Isto proporciona visibilidade e informações sobre a saúde dos dispositivos na sua rede, incluindo o uso de CPU, espaço em disco, memória e quaisquer eventos de falha que possam ocorrer. Com a monitorização de endpoints adequada, pode identificar problemas à medida que surgem e resolvê-los rapidamente antes que afetem os utilizadores.
2. Gestão Automática de Patches
Implementar patches em múltiplos pontos finais distribuídos pode ser um processo demorado, mas é essencial para manter a segurança e a conformidade de TI. O software de gestão de pontos finais com funcionalidades de gestão de patches automatizada permite que as equipas de TI agendem e implementem patches de SO e de aplicações de terceiros em todos os seus pontos finais, poupando uma quantidade significativa de tempo, mantendo cada dispositivo e aplicação atualizados, e garantindo a segurança mais recente em todos os seus pontos finais.
3. Automação Baseada em Scripts
Alguns problemas recorrentes são simples o suficiente para serem resolvidos com um script e tão comuns que os agentes têm de lidar com eles frequentemente. A automação baseada em scripts pode executar scripts personalizados e pré-construídos para remediar esses problemas em larga escala, assistindo automaticamente os utilizadores finais sem necessidade de intervenção manual. Isto poupa tempo em tarefas repetitivas (como limpar caches ou reiniciar serviços) enquanto fornece assistência imediata aos utilizadores que precisam.
4. Alertas e Limiares Personalizados
Sempre que algo corre mal, a tua equipa de TI precisa de saber imediatamente. As ferramentas de suporte de TI remoto podem (e devem) incluir alertas personalizados com base em fatores que escolhes, como uso de recursos, serviços falhados, ou outras condições que necessitam de atenção imediata. Isto ajuda a tua equipa de TI a definir prioridades e resolver questões que precisam ser tratadas primeiro, para que pequenos problemas não se tornem grandes problemas.
5. Ferramentas de Acesso e Suporte Remoto
As equipas de suporte de TI devem ser capazes de se conectar aos dispositivos dos utilizadores finais, independentemente de onde estejam e se o agente ou o utilizador final está no escritório ou em movimento. As ferramentas de acesso remoto e suporte tornam isso fácil, permitindo que os agentes de TI se conectem rapidamente aos endpoints e forneçam resolução de problemas ao vivo, seja guiando o utilizador final através de partilha de ecrã ou controlando o dispositivo diretamente.
Isto é vital para ambientes de trabalho remoto, pois permite que os agentes de TI assistam utilizadores remotos em e a partir de qualquer dispositivo, mesmo em movimento. Mesmo equipas de suporte reduzidas podem apoiar mais utilizadores com a facilidade e eficiência do software de suporte remoto.
6. Painel Centralizado
A gestão de TI remoto pode ser um desafio quando se tem múltiplos pontos finais para acompanhar, a menos que se tenha uma visão centralizada. As melhores soluções de software de gestão de pontos finais incluem um painel centralizado para que se possa ver e gerir todos os dispositivos a partir de uma única interface, sem precisar de alternar entre ferramentas ou fazer login em cada máquina. Isto facilita a gestão de pontos finais distribuídos, criando um ambiente mais eficiente.
7. Implementação Leve e Baixo Custo
As soluções de monitorização e gestão remota (RMM) têm uma reputação infeliz de serem pesadas e complexas. Isto pode representar um desafio para qualquer empresa, mas coloca pequenas equipas de TI ou aquelas com falta de recursos em desvantagem significativa. As melhores ferramentas de gestão de TI (como o Splashtop AEM) são leves, fáceis de usar e fáceis de implementar sem exigir um alto custo, tornando-as soluções poderosas para empresas e equipas de TI de todos os tamanhos.
8. Compatibilidade entre Plataformas
Não é incomum que as empresas usem uma variedade de sistemas operativos e plataformas para o seu trabalho diário, especialmente quando se considera a Internet das Coisas (IoT) e as políticas de trazer o seu próprio dispositivo (BYOD). Isto tem exigido ferramentas de suporte remoto com compatibilidade entre plataformas, que podem gerir ambientes usando Windows, macOS, combinações dos dois, e mais. Uma boa solução de gestão de TI remoto é projetada para funcionar em sistemas operativos, o que é ideal para empresas que usam uma ampla gama de dispositivos.
9. Integração com Fluxos de Trabalho de Suporte Remoto
O software de gestão de TI remoto é uma ferramenta poderosa por si só, mas precisa integrar-se com os fluxos de trabalho de suporte remoto para ter o melhor desempenho. Esta integração combina monitorização, atualização e acesso remoto numa única solução, capacitando as equipas de TI a otimizar o suporte sem precisar de gerir várias ferramentas e alternar entre programas.
10. Licenciamento Escalável e Rentável
Se queres as melhores ferramentas de gestão de TI, podes esperar pagar uma quantia elevada, mas as melhores funcionalidades nem sempre vêm com o preço mais alto. O Splashtop AEM, por exemplo, é projetado para ser acessível para empresas de todos os tamanhos, com licenciamento escalável para que possas obter as funcionalidades que desejas sem pagar por aquelas que não precisas. Isso também te permite escolher um modelo de preços que escala com a tua equipa e número de dispositivos, para que as tuas ferramentas de suporte de TI possam crescer com o teu negócio.
Porque o Splashtop AEM Tem Tudo o que as Equipas de TI Modernas Precisam
Quando procuras o que faz o melhor software de gestão remota de TI, uma solução tem tudo: Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais). O Splashtop AEM tem todas estas dez funcionalidades indispensáveis (e mais!) e é construído com foco na simplicidade, segurança e valor.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem facilmente gerir uma vasta rede de dispositivos remotos, completo com ferramentas de automação, gestão de patches, alertas em tempo real, e mais. Dá aos líderes de TI o poder de gerir todos os seus pontos finais sem a complexidade de outras soluções RMM.
Além disso, o Splashtop AEM integra-se perfeitamente com Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise. Isto proporciona às equipas de TI a capacidade de aceder, suportar e gerir facilmente dispositivos remotos em toda a empresa, incluindo acesso direto a dispositivos remotos para fornecer suporte técnico de qualquer lugar.
Comece com o Splashtop AEM
O software certo de gestão de TI remoto pode fazer ou quebrar a produtividade e segurança da sua equipa, por isso é importante escolher sabiamente. Precisa olhar além dos painéis chamativos e certificar-se de que escolhe uma solução com as funcionalidades necessárias para capacitar a sua equipa de TI e enfrentar os problemas do seu negócio.
O Splashtop AEM fornece a automação, visibilidade e controlo que as equipas de TI de todos os tamanhos precisam para proteger e gerir os seus endpoints de forma eficiente. Com o Splashtop AEM, podes:
Supervisionar todos os seus pontos finais a partir de um painel único.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Insights de vulnerabilidades baseados em CVE.
Distribua patches para o sistema operativo e aplicações de terceiros em todos os seus endpoints para resolver automaticamente vulnerabilidades e questões críticas à medida que surgem.
Automatiza tarefas rotineiras com ações inteligentes baseadas em scripts.
Personalize e aplique políticas em todos os seus endpoints.
Rastrear e gerir o inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
E muito mais!
É hora de gerir todos os teus endpoints com a velocidade e eficiência que o teu negócio precisa. Começa uma avaliação gratuita hoje e vê como o Splashtop AEM torna a gestão de TI remota fácil: