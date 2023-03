Assistência remota para Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook

Descubra e resolva problemas através de uma conexão remota. Acesse remotamente dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook com um código de sessão para oferecer suporte.

Hoje em dia, as pessoas usam uma combinação de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Portanto, é importante que as equipes de TI e help desk possam oferecer assistência remota entre plataformas para atender todos os seus usuários.

Se você é um profissional de TI, suporte ou help desk que precisa de uma ferramenta de assistência remota para fornecer suporte aos seus usuários, sua procura chegou ao fim, você encontrou o Splashtop SOS.

Splashtop SOS para assistência remota

O Splashtop SOS faz com que a assistência remota aos computadores, tablets e dispositivos móveis dos seus usuários seja tão simples quanto compartilhar um código de sessão. No momento em que o seu usuário precisar de ajuda, você só precisa enviar um link para que eles abram o aplicativo SOS e lhe informem o código de sessão.

A partir desse momento, você poderá usar o código para iniciar a conexão remota com o seu dispositivo. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android. Visualize remotamente telas de dispositivos iOS e Chromebook em tempo real.

Esse processo não é apenas simples, ele é poderoso. O Splashtop SOS inclui recursos como compartilhamento de tela, transferência de arquivos, reinicialização e conexão remotas, gravação de sessão, suporte a vários monitores, bate-papo e gerenciamento de usuários.

Assistência remota segura com a Splashtop

Você pode contar com a Splashtop para manter seus dispositivos e dados seguros durante sessões de assistência remota. Nossa infraestrutura está hospedada na AWS com firewalls robustos, criptografia de dados e mitigação de DDoS.

Splashtop apresenta detecção de intrusão 24x7 com as melhores práticas padrão da indústria para aplicação de segurança. As aplicações são protegidas com autenticação do dispositivo, autenticação de dois factores e encriptação AES de 256 bits.

Experimente o Splashtop SOS gratuitamente

Com o Splashtop SOS você pode oferecer assistência remota para um número ilimitado de dispositivos. Você também pode adicionar o acesso a computadores e dispositivos não supervisionados.

Veja como pode ser fácil solucionar problemas em qualquer dispositivo através de uma conexão remota. A assistência remota nunca foi tão fácil, rápida ou segura. Comece a usar sua versão de testes gratuita hoje mesmo e descubra por que mais de 30 milhões de usuários confiam na Splashtop para resolver suas necessidades de assistência remota.

Teste gratuito