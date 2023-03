Conexão remota entre desktops, tablets e dispositivos móveis

Trabalhe em casa e trabalhe remotamente com conexões de desktop remoto rápidas e seguras. Conecte-se ao seu computador usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Trabalhar remotamente, em casa ou em outro local, está se tornando o novo normal. Encontrar uma ferramenta de conexão remota eficaz é mais importante do que nunca.

Embora haja muitas coisas que você pode fazer em seu computador doméstico, notebook ou dispositivo móvel, há momentos em que você precisa de acesso remoto ao computador do seu escritório.

Talvez você use um software proprietário que só está licenciado para um computador do seu escritório. Talvez seus dispositivos pessoais não possuam o poder de computação para abri aplicativos mais pesados e densos. Talvez haja arquivos no seu computador de escritório que você não consegue simplesmente transferir para a nuvem.

Não importa a situação, há muitas maneiras de uma conexão remota com o seu computador de trabalho ser benéfica.

Casos de conexão remota envolvendo o uso de software

Acesse e controle seu computador de trabalho remotamente usando qualquer um dos seus dispositivos pessoais. Sinta-se como se você estivesse sentado na frente do seu computador do escritório enquanto trabalha remotamente. Acesse qualquer arquivo e use qualquer programa do seu computador remoto com facilidade.

Conexões remotas com seus dispositivos gerenciados permitem que você monitore, gerencie e ofereça suporte aos endpoints desejados. Conecte-se remotamente aos dispositivos dos usuários para oferecer suporte remoto sob demanda no momento em que eles precisarem da sua ajuda.

Habilita os alunos a iniciarem ligações remotas a partir dos seus dispositivos pessoais aos computadores da escola para que possam aceder remotamente aos computadores do laboratório enquanto aprendem remotamente. Os alunos poderão aceder ao software licenciado da escola (como o Microsoft Office, Adobe Creative Suite, e mais) durante sessões remotas a computadores de laboratório - mesmo a partir de Chromebooks.

Quais sistemas operacionais eu preciso para essas conexões remotas?

Dependendo do pacote Splashtop, você pode realizar conexões remotas com dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook. Você também pode se conectar usando qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.

As ferramentas de ligação remota do Splashtop são multi-plataforma?

Sim! Podes configurar uma ligação remota entre dispositivos em execução em qualquer sistema operativo. Não importa se o teu computador remoto é um Mac ou um PC, podes ligar-te a ele a partir de qualquer outro PC Windows, Mac, iOS, Android, ou dispositivo Chromebook.

Podes até trabalhar a partir de casa usando um Chromebook!

Experimenta o Software de Ligação Remota Splashtop de Graça

Trabalhar em casa ou durante uma viagem de negócios ficou mais fácil e mais produtivo do que nunca com a Splashtop. Você não precisa se preocupar com o arquivo que ficou no seu computador ou com o software que você precisa usar. Tenha a sensação de estar sentado em frente ao seu computador de trabalho onde quer que você esteja.

Não há necessidade de se preocupar com a sua segurança. Cada conexão remota é criptografada com TLS e AES de 256 bits. Você também pode habilitar a autenticação do dispositivo e a verificação em duas etapas.

Quando o assunto for conexões remotas, você pode confiar na Splashtop. Mais de 30 milhões de usuários já fazem isso. Inicie a sua versão de testes gratuita hoje mesmo.

