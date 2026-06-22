Acesso Remoto, visualize e controle celulares e tablets Android remotamente

No atual mundo digital de ritmo acelerado, a capacidade de aceder, visualizar e controlar remotamente celulares e tablets Android tornou-se cada vez mais importante. Quer estejas a resolver problemas, a fornecer suporte técnico ou simplesmente a gerenciar os teus dispositivos de longe, as soluções de acesso remoto oferecem uma conveniência e flexibilidade incomparáveis.
Este blog explora os vários métodos e ferramentas disponíveis para ajudá-lo a obter acesso remoto aos seus dispositivos Android, garantindo que você permaneça conectado e no controle, não importa onde esteja.
O que é Controle Remoto para Android?
O controlo remoto Android permite que equipas de TI, técnicos de suporte e empresas vejam, acedam e controlem remotamente dispositivos Android a partir de um computador ou outro dispositivo móvel. Esta capacidade é essencial para fornecer suporte técnico, gerir dispositivos empresariais e solucionar problemas em tempo real, utilizando uma solução de suporte remoto fiável.
Dois Tipos de Controlo Remoto Android: Assistido vs. Sem Vigilância
A Splashtop oferece dois tipos de controlo remoto do Android para satisfazer diferentes necessidades: acesso assistido e acesso não assistido ao Android:
Funcionalidade
Acesso Assistido
Acesso autônomo
Disponível em
Splashtop Enterprise, Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
Necessita de um utilizador final no dispositivo Android remoto?
Sim
Não
Melhor para
Suporte de TI, solução de problemas
Gerir dispositivos da empresa, quiosques, IoT e outros dispositivos Android
Configuração necessária
Usuário final instala e executa aplicativo, diz técnico o código de acesso
Instala o Splashtop Streamer no dispositivo Android
Exemplo de caso de uso
Funcionário pede ajuda à TI
A TI gerencia dispositivos em vários locais
1. Acesso Assistido (suporte sob demanda)
O acesso remoto assistido permite que as equipas de TI se liguem remotamente a um dispositivo Android enquanto o utilizador está presente. É ideal para centros de atendimento e equipas de suporte de TI que auxiliam colaboradores, clientes ou consumidores com problemas técnicos.
Disponível nos níveis SOS e Enterprise da licença Splashtop Remote Support, podes visualizar remotamente ecrãs de dispositivos Android em tempo real e aceder/controlar remotamente dispositivos Android com Android 8 ou posterior, bem como outros telemóveis e tablets baseados em Android da Samsung, LG e Lenovo. O Splashtop Remote Support é uma solução de acesso/suporte remoto para profissionais de TI, help desk e suporte para fornecer suporte rápido e assistido no Android, Windows e Mac.
2. Acesso Autónomo (Acesso e Gestão a Qualquer Hora)
O acesso remoto não assistido permite que equipas de TI e empresas acedam e controlem dispositivos Android a qualquer momento, mesmo quando ninguém está no dispositivo. Esta solução é ideal para gerir dispositivos móveis, quiosques, sistemas de ponto de venda (POS) e outras instalações não supervisionadas propriedade da empresa. O acesso Android sem vigilância está disponível apenas no Splashtop Enterprise.
A licença Enterprise Remote Access também é ideal para acederes remotamente aos teus próprios dispositivos Android sem supervisão para trabalhares remotamente.
Ao oferecer acesso remoto assistido e não assistido, a Splashtop fornece soluções flexíveis e seguras para a gestão de dispositivos Android, quer necessites de resolução de problemas a pedido ou de controlo remoto sempre ativo.
Vantagens de Utilizar o Controlo Remoto Android para Empresas
O controlo remoto Android oferece às equipas de TI e ao pessoal de suporte uma forma prática de gerir dispositivos sem estarem fisicamente presentes. Para empresas com equipas distribuídas, colaboradores na linha da frente ou ambientes com um grande número de dispositivos, esta funcionalidade reduz diretamente o tempo de inatividade e os custos de suporte.
Uma das principais vantagens é a resolução de problemas mais rápida. O departamento de TI pode visualizar e controlar dispositivos Android em tempo real para diagnosticar problemas, instalar atualizações, ajustar definições ou orientar os utilizadores através de correções, o que reduz os tempos de resolução e minimiza a perda de produtividade. O acesso remoto também simplifica a gestão de dispositivos em grande escala, facilitando o suporte a quiosques, sistemas POS, dispositivos robustos e smartphones propriedade dos colaboradores a partir de uma consola central.
Do ponto de vista da segurança e operações, o controlo remoto do Android melhora a supervisão. As equipas de TI podem responder rapidamente a dispositivos perdidos ou mal configurados, aplicar políticas e garantir que as aplicações empresariais estão a funcionar conforme o esperado. O resultado é um desempenho mais consistente dos dispositivos, melhores experiências para o utilizador e menor dependência do suporte presencial.
Passos para Visualizar Remotamente Ecrãs de Telemóveis e Tablets Android (Acesso Assistido)
Passo 1: Inscreva-se na Splashtop Remote Support
Inscreve-te em Splashtop Remote Support para veres remotamente um dispositivo Android com o teu computador Windows ou Mac ou a partir de outro dispositivo Android. Você pode usar o serviço com uma avaliação gratuita ou assinatura paga de baixo custo.
Ou compre uma subscrição de baixo custo.
O Splashtop Remote Support é um excelente valor e custa muito menos do que outras ferramentas de suporte assistido. Baseia-se na tecnologia comprovada de acesso remoto Splashtop, utilizada por mais de 20 milhões de utilizadores em todo o mundo.
Passo 2: Baixe a aplicação Splashtop SOS no dispositivo Android
Pede ao teu utilizador final que vá para a ligação de transferência da aplicação Splashtop SOS (tal como aparece na tua aplicação Splashtop) a partir do seu dispositivo Android para transferir, instalar e executar a aplicação SOS.
Quando você (ou seu cliente) abrir o aplicativo SOS no dispositivo Android, ele exibirá um código de sessão que você irá inserir no seu computador para visualizar esse dispositivo remotamente. Os usuários com dispositivos que rodam Android 8 ou superior vão precisar ativar a acessibilidade do Android para permitir esse acesso remoto.
Os usuários com determinados dispositivos (LG, Lenovo) também podem precisar baixar um complemento da Google Play Store para adicionar acesso remoto a determinadas famílias de dispositivos Android.
Passo 3: Introduza o código na sua aplicação Splashtop Business e comece a visualizar remotamente o ecrã Android
Execute a aplicação Splashtop Business no seu computador e clique no ícone SOS (sinal de mais) perto do topo da aplicação para abrir a tela SOS Connect. Introduza o código de nove dígitos exibido na aplicação SOS no dispositivo Android do seu cliente. Quando clicar na seta, a sessão vai começar.
Neste momento, você será capaz de ver a tela do Android ao vivo em uma janela na tela do seu computador.
A imagem abaixo mostra uma tela Android do usuário final, a interface do técnico vendo o Android durante conexões remotas na tela em uma janela na tela do computador com os controles expandidos.
Passo 4: Utilize os Controlos de Visualização
Clique na seta no topo da janela da tela do dispositivo espelhado para acessar os controles. Os botões são:
Desconecte
Voltar (controle do dispositivo)
Início (controle do dispositivo)
Menu (controle do dispositivo)
FPS qualidade de streaming
Alternação de tamanho dimensionado/original
Tela Completa
Transferência de arquivos
Você também pode realizar capturas de tela do Android usando as combinações de teclas de captura de tela padrão do seu computador Windows ou Mac.
Passo 5: Desconectar a Sessão
Quando a sessão estiver concluída, você poderá fechar a janela do visualizador no computador. A sessão pode ser fechada no dispositivo que você está visualizando clicando no botão de desconexão "X".
Como Configurar o Acesso Remoto Não Assistido para Dispositivos Android
Com a Splashtop, podes aceder e gerir remotamente dispositivos Android, mesmo quando ninguém está fisicamente presente com o dispositivo. Isso é especialmente útil para equipes de TI que dão suporte a trabalhadores remotos, quiosques, sinalização digital ou dispositivos compartilhados da empresa.
Para configurar o acesso remoto não assistido para celulares e tablets Android:
Instala o Splashtop Streamer para Android: No dispositivo Android a que pretendes aceder, transfere e instala a aplicação Splashtop Streamer a partir da Google Play Store. Ou, no console my.splashtop, você pode gerar um link compartilhável para baixar o instalador, onde o código de implantação é aplicado automaticamente quando é instalado.
Configure as permissões do dispositivo: Conceda as permissões necessárias, incluindo acesso de acessibilidade e suporte de controle remoto (se o fabricante do dispositivo permitir). Alguns dispositivos podem necessitar de um add-on para capacidades de controlo remoto completo.
Acede ao dispositivo remotamente: A partir da tua aplicação Splashtop para computador ou telemóvel, podes agora ver e, se suportado, controlar o dispositivo Android em qualquer altura. Recursos como compartilhamento de tela, controle remoto, transferência de arquivos e acesso a informações do dispositivo estão disponíveis com base nos recursos do dispositivo.
O acesso não assistido da Splashtop para Android é seguro, eficiente e concebido para cenários de suporte de nível empresarial. Ele ajuda as equipes de TI a agilizar a solução remota de problemas, o monitoramento de dispositivos e a manutenção de aplicativos, sem a necessidade de o usuário final iniciar uma sessão.
Começa a utilizar o Splashtop Enterprise para obteres acesso não assistido ao Android.
Melhores Casos de Uso para Acesso Android Não Assistido
Gerenciamento de dispositivos móveis corporativos (telefones corporativos, tablets e dispositivos robustos).
Manutenção remota de quiosques, sinalização digital e sistemas POS sem intervenção no local.
Fornece suporte de TI para os dispositivos de trabalho Android dos funcionários em diferentes locais.
Monitoriza e gere dispositivos IoT baseados em Android em ambientes industriais e empresariais.
Aceder aos teus próprios dispositivos Android para trabalhar à distância.
Com o acesso remoto sem supervisão da Splashtop, as equipas de TI podem gerir e resolver problemas de dispositivos Android de forma segura e em qualquer altura, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.
Dicas para Melhorar a Experiência de Android remote control
Melhorar a tua experiência de Android remote control pode levar a uma gestão de dispositivos mais suave e eficiente. Aqui estão algumas dicas práticas para te ajudar a tirar o máximo proveito das tuas sessões de acesso remoto:
Assegure uma conexão à Internet estável: Uma conexão à Internet forte e estável é crucial para um controle remoto sem problemas. Certifica-te de que tanto o teu dispositivo Android como o dispositivo de controlo remoto estão ligados à Internet de alta velocidade para minimizar o atraso e as interrupções.
Mantenha seus Dispositivos Atualizados: Atualize regularmente seu dispositivo Android e o Splashtop para as versões mais recentes.
Utiliza os controlos do teclado e do rato: Utiliza os controlos do teclado e do rato oferecidos pelo Splashtop. Estas ferramentas podem melhorar significativamente a navegação e a interação, facilitando a gestão remota do teu dispositivo Android.
Priorize a Segurança: Implemente medidas de segurança robustas para proteger suas sessões remotas. Habilite a autenticação de dois fatores para proteger a tua conta.
Familiarize-se com Atalhos: Aprenda e utilize atalhos de teclado e comandos rápidos disponíveis no Splashtop.
Se seguires estas sugestões, podes melhorar a tua experiência de Android remote control, garantindo uma gestão tranquila, segura e eficiente do dispositivo a partir de qualquer local.
Abordando a Segurança e Privacidade no Android Remote Access
Use Strong Authentication: Implemente autenticação multifatorial (MFA) e senhas fortes e únicas para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar seus dispositivos Android remotamente.
Controle de Acesso: Limite o acesso remoto apenas ao pessoal necessário e garanta que as permissões estão devidamente definidas para impedir o acesso não autorizado.
Monitore a Atividade: Monitore regularmente sessões de acesso remoto e mantenha registos para detectar qualquer atividade suspeita ou tentativas de acesso não autorizadas.
Implemente Políticas de Segurança: Desenvolver e aplicar políticas de segurança que descrevam as melhores práticas para acesso remoto, incluindo gestão de senhas, protocolos de autenticação e diretrizes de utilização do dispositivo.
Eduque os Usuários: Forneça treinamento aos usuários sobre a importância da segurança e privacidade no acesso remoto, garantindo que eles saibam como proteger seus dispositivos e dados.
Se seguires estas práticas recomendadas, podes melhorar significativamente a segurança e a privacidade das tuas sessões de Android remote access.
Começa a utilizar o Splashtop para acesso remoto ao Android
Capacidades Adicionais de Splashtop Remote Support
Splashtop é a tua solução de suporte remoto de TI para Windows, Mac, Android, iOS e Chrome OS. É uma ótima maneira de os profissionais de help desk, suporte e TI acessarem remotamente computadores e dispositivos móveis para ajudar os clientes. Se já estiver a utilizar outro sistema de help desk, um sistema de gestão de dispositivos móveis ou uma ferramenta de suporte não assistida, o Splashtop é um complemento económico que lhe permite a si ou à sua equipa fornecer suporte rápido a computadores e dispositivos móveis geridos ou não geridos.
Acesse e visualize telefones e tablets Android remotamente que possuem Android 5 ou posterior
Controle telefones e dispositivos Android remotamente que possuem Android 8 ou posterior
Você também pode controlar outros dispositivos Android (Samsung, LG, Lenovo)
Acede e controla remotamente computadores Windows e Mac com funcionalidades adicionais, incluindo transferência de ficheiros, chat e visualização a partir de dispositivos móveis
Acesse e visualize dispositivos Chromebook remotamente
Comece a usar Splashtop Remote Support Hoje
Clique aqui para obter todos os downloads do Suporte Remoto para desktop e dispositivos móveis
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Novidade! Opções adicionais de suporte de dispositivos
Você quer que adicionemos suporte para outros fabricantes e dispositivos como Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech e Zebra? Inscreve-te para obteres acesso não assistido ao Android e indica no formulário os tipos/marcas de dispositivos para os quais pretendes obter suporte. Ou se fores um fabricante de dispositivos, faz uma parceria com a Splashtop para adicionar suporte aos teus dispositivos.
Pretendes integrar a tecnologia de acesso remoto Splashtop na tua solução MDM, RMM, gestão de terminais ou outra? Junta-te à Datto, Ivanti, NinjaOne e outros que integram a Splashtop nas suas soluções. Contata-nos para soluções OEM e de parceria.
Quais dispositivos LG e Lenovo são suportados com os plug-ins?
Dispositivos LG Android - precisarão instalar o aplicativo LG Add-On da Google Play Store para o controle remoto destes dispositivos.
Dispositivos Lenovo Android, incluindo TAB2 X30, TAB3-730, TAB3-850, TAB3 A8-50, Yoga TAB3 8, Yoga TAB3 10, Yoga TAB3 Pro, Yoga TAB3 Plus, Yoga Book e Tablet A12 - serão solicitados a instalar também as aplicações gratuitas SOS Lenovo Yoga Add-On ou Lenovo Achilles Add-On da Google Play Store para controlo remoto destes dispositivos
Outros dispositivos Android - Os dispositivos com Android 8.0 ou posterior podem ser visualizados e controlados remotamente. Os dispositivos que executam as versões 5-7 ou posteriores do Android devem poder ser visualizados remotamente com o Splashtop Remote Support (mas não controlados remotamente).
Quer aceder remotamente a um computador a partir de um dispositivo Android? Saiba mais sobre o software de desktop remoto para Android .
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