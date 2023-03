Acesso Remoto, visualize e controle celulares e tablets Android remotamente

Usando o Splashtop SOS, você pode visualizar telas de dispositivos Android remotamente em tempo real e acessar/controlar dispositivos Android remotamente que possuem Android 8 ou posterior, bem como outros telefones e tablets baseados em Android da Samsung, LG e Lenovo. O SOS é um software de acesso/suporte remoto para profissionais de TI, help desk e suporte que desejam fornecer suporte rápido e supervisionado para Android, Windows e Mac. Com o SOS, você pode:

Acesse e visualize telefones Android e tablets Android que possuem Android versão 5 ou posterior de maneira totalmente remota

Controle remotamente os dispositivos Android que possuem Android 8.0 ou posterior, como Asus, Essential, Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, Honor, Motorola, Nokia, OPPO, Sony, Xiaomi e ZTE.

Controle remotamente alguns dispositivos adicionais Samsung, Lenovo TAB 2 e 3, Yoga e LG Android mesmo que não corram o Android 8 ou posterior

Acessar computadores Windows e Mac remotamente usando seus dispositivos Android

Você está procurando uma solução de acesso não supervisionado para Android ou para incorporar a tecnologia Splashtop no seu produto? Consulte os links na parte inferior desta página para opções não supervisionadas e OEM. Caso contrário, continue aprendendo sobre o acesso remoto a dispositivos Android com o Splashtop SOS.

Como visualizar a tela de celulares e tablets Android remotamente

Obtenha o Splashtop SOS

Inscreva-se no SOS para visualizar seu dispositivo Android remotamente através do seu computador Windows ou Mac ou qualquer outro dispositivo Android. Você pode testar este serviço em nossa avaliação gratuita ou com nossa assinatura paga super em conta.

O SOS oferece grandes recursos e custa muito menos do que outras ferramentas de suporte supervisionado. Ele baseia-se na comprovada tecnologia de acesso remoto da Splashtop, usada por mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo.

Os recursos de acesso a dispositivos móveis não estão incluídos na versão gratuita não-comercial do SOS, na versão original do SOS ou no Splashtop Remote Support. Você deve comprar o Splashtop SOS se quiser acessar dispositivos móveis remotamente.

Baixe a aplicação SOS no dispositivo que você quer ver ou controlar

Peça para seu usuário final acessar o link de download do aplicativo SOS (conforme exibido no aplicativo Splashtop) do dispositivo Android. Depois disso é só baixar, abrir e instalar o aplicativo SOS.

Quando você (ou seu cliente) abrir o aplicativo SOS no dispositivo Android, ele exibirá um código de sessão que você irá inserir no seu computador para visualizar esse dispositivo remotamente. Os usuários com dispositivos que rodam Android 8 ou superior vão precisar ativar a acessibilidade do Android para permitir esse acesso remoto.

Os usuários com determinados dispositivos (LG, Lenovo) também podem precisar baixar um complemento da Google Play Store para adicionar acesso remoto a determinadas famílias de dispositivos Android.

Insira o código no seu aplicativo Splashtop Business e comece a visualizar a tela de dispositivos Android de maneira remota

Execute a aplicação Splashtop Business no seu computador e clique no ícone SOS (sinal de mais) perto do topo da aplicação para abrir a tela SOS Connect. Introduza o código de nove dígitos exibido na aplicação SOS no dispositivo Android do seu cliente. Quando clicar na seta, a sessão vai começar.

Neste momento, você será capaz de ver a tela do Android ao vivo em uma janela na tela do seu computador.

A imagem abaixo mostra uma tela Android do usuário final, a interface do técnico vendo o Android durante conexões remotas na tela em uma janela na tela do computador com os controles expandidos.

Usando os Controles de Visualização

Clique na seta no topo da janela da tela do dispositivo espelhado para acessar os controles. Os botões são:

Desconectar

Voltar (controle do dispositivo)

Início (controle do dispositivo)

Menu (controle do dispositivo)

FPS qualidade de streaming

Alternação de tamanho dimensionado/original

Tela Completa

Transferência de arquivos

Você também pode realizar capturas de tela do Android usando as combinações de teclas de captura de tela padrão do seu computador Windows ou Mac.

Desconectar da Sessão

Quando a sessão estiver concluída, você poderá fechar a janela do visualizador no computador. A sessão pode ser fechada no dispositivo que você está visualizando clicando no botão de desconexão "X".

Saiba mais e comece a usar o Splashtop SOS

O que mais você pode fazer com o Splashtop SOS?

O Splashtop SOS é uma solução de suporte supervisionado para Windows, Mac, Android, iOS e Chrome OS. É uma ótima maneira de profissionais de suporte técnico e TI acessarem computadores e dispositivos móveis remotamente para ajudar seus clientes. Se você usa outro sistema de help desk, sistema de gerenciamento de dispositivos móveis ou outra ferramenta de suporte não supervisionado, o SOS é um complemento econômico que permite que você ou sua equipe forneçam suporte rápido a computadores e dispositivos móveis gerenciados ou não gerenciados.

Acesse e visualize telefones e tablets Android remotamente que possuem Android 5 ou posterior

Controle telefones e dispositivos Android remotamente que possuem Android 8 ou posterior

Você também pode controlar outros dispositivos Android (Samsung, LG, Lenovo)

Acesse e controle computadores Windows e Mac de maneira remota com recursos adicionais, incluindo transferência de arquivos, bate-papo e visualização de dispositivos móveis

Acesse e visualize dispositivos Chromebook remotamente

Comece a usar o Splashtop SOS!

Novidade! Opções adicionais

Precisa de uma solução de acesso autônomo em que o usuário não precisa estar presente no dispositivo para te dar um código de acesso? Confira o acesso não assistido ao Android com o Splashtop Remote Support. Acesse dispositivos Android remotamente através da nossa aplicação de desktop remoto disponível no Windows, Mac e Android.

Quer que adicionemos o suporte para fabricantes e dispositivos adicionais como Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech e Zebra? Inscreva-se no Android não assistido beta e anote os tipos de dispositivos/marcas para os quais gostariam de suporte no formulário. Ou se você for um fabricante de dispositivos, faça uma parceria com a Splashtop para adicionar suporte aos seus dispositivos.

Queres integrar a tecnologia de acesso remoto Splashtop no teu MDM, RMM, gestão de endpoints ou outra solução? Junta-te à Datto, Ivanti, NinjaOne, e outros que integram o Splashtop nas suas soluções. Contacte-nos para soluções OEM e Parcerias.

Demo Video: How to View and Control an Android Device with Splashtop SOS

Quais dispositivos LG e Lenovo são suportados com os plug-ins?