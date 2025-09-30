Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

Em nosso novo podcast, Italo Nava, nosso Diretor Sênior de Vendas e Sucesso do Cliente, conversa com Susan Li, Diretora Sênior de Gestão de Produtos, e Yanlin Wang, Vice-Presidente de Tecnologia Avançada, para discutir o desenvolvimento do Splashtop Secure Workspace.
Neste artigo, detalhamos o que é um espaço de trabalho seguro, a visão por trás do Splashtop Secure Workspace e o que o futuro reserva em termos de segurança cibernética e IA.
O que é um Espaço de Trabalho Seguro?
Um espaço de trabalho seguro é a infraestrutura tecnológica implementada por uma organização para garantir que as práticas diárias de dados mantêm as informações e os dados seguros. Esta pode ser a política posta em prática para estabelecer como uma equipa lida com ameaças ou quão simples ou quão complexa uma palavra-passe tem de ser. Todas estas coisas combinam-se para criar um espaço de trabalho seguro.
“A pandemia COVID-19 acelerou um ambiente de trabalho híbrido, pelo que há uma necessidade crescente de proteger os espaços de trabalho em todo o lado”, afirma Li.
A introdução de um ambiente de trabalho híbrido complicou ainda mais o papel já desafiador dos profissionais de TI de hoje. Têm a tarefa de gerir uma variedade de problemas, incluindo aprovisionamento de utilizadores, desprovisionamento, processo introdutório ao empregado e a integração de várias soluções, muitas vezes incompatíveis. A necessidade de conformidade rigorosa, proteção de recursos contra fugas e ataques e visibilidade melhorada continuam a ser primordiais.
Além disso, as complexidades de orçamentação e gestão de inúmeras ferramentas de acesso e segurança sobrepostas aumentaram. Estes desafios são agravados pela natureza dinâmica das ameaças à cibersegurança, influenciados pelas incertezas geopolíticas e pelo crescimento do cibercrime organizado. O resultado é uma paisagem que muitas vezes deixa os líderes de TI com dificuldades. Para criar um produto mais holístico em relação ao acesso seguro, a equipe Splashtop desenvolveu o Splashtop Secure Workspace.
"Queríamos dar aos nossos clientes a capacidade de resolver seus problemas de TI e seus problemas de segurança de uma maneira realmente simplificada", diz Wang. "Queremos que seja uma solução realmente escalável para que possamos reduzir os custos dos nossos clientes."
Qual é a visão por trás do Splashtop Secure Workspace?
Em 2021, o CEO Mark Lee reuniu uma equipa no seu quintal para pensar como podem ajudar as empresas a obter uma melhor experiência de utilizador em relação ao acesso remoto. Configurar o acesso remoto requer muito software, conhecimento e infra-estrutura. Não é incomum ver um técnico a gerir 3.000 dispositivos e a gerir esta infra-estrutura.
O objetivo do Splashtop Secure Workspace é simplificar o processo para que esses usuários finais obtenham acesso.
“Há vulnerabilidades em todas as camadas da rede — desde o nível da rede, aos sistemas, às aplicações e aos dados”, afirma Li. “As empresas mais pequenas muitas vezes não têm recursos sofisticados para se defender e proteger-se de ataques. Para os proteger, precisávamos de reunir muitas ferramentas especializadas numa única plataforma e tornar a solução fácil de consumir.”
Estas empresas mais pequenas podem, sem querer, desenvolver excessivamente as suas próprias soluções, tais como firewalls internos, e garantir que os IdPs trabalhem com as suas VPNs. Embora toda esta infraestrutura seja importante e necessária, o processo é complexo e intrincado e requer muito conhecimento de causa.
Em vez de ver esse processo como camadas individuais de segurança, a equipe da Splashtop decidiu repensar a pilha de tecnologia de segurança em termos de acesso. Pensar em como as pessoas podem aceder aos dados individualmente foi o primeiro passo para simplificar a segurança. Embora a segurança seja muitas vezes pensada em termos de barreiras, eles estavam a pensar mais sobre como isso pode permitir que as equipas forneçam acesso às pessoas certas.
Proteger espaços de trabalho com equipas de terceiros
A parceria com equipas, empresas e contratados de terceiros pode introduzir a tua organização a algum risco. Trabalhar com estas pessoas exige frequentemente que lhes forneça acesso a contas seguras, mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Podes fornecer-lhes a sua própria conta, ou podes dar-lhes credenciais para uma conta já existente.
“O aprovisionamento e o desprovisionamento criam muito fardo para as equipas de TI. O momento em que uma organização é a mais vulnerável é quando um projeto termina”, afirma Li. “As contas que o utilizador terceiro criou para aceder tornam-se então uma conta órfã que se torna um risco para essa organização.”
Partilhar credenciais também não é uma forma segura de fornecer acesso. Como é que activas o acesso de terceiros de uma forma que garanta a segurança? A maioria das pessoas vai simplesmente anotar um nome de utilizador e uma palavra-passe num post-it. Depois disso, o que acontece com o post-it depende do indivíduo que precisa de acesso.
A equipe da Splashtop trabalhou para resolver esse problema e simplificar a concessão de acesso a indivíduos específicos quando eles precisarem.
“É tão simples como partilhar um link”, diz Li. Com o Splashtop Secure Workspace, os indivíduos que solicitam acesso não precisam de uma conta ou senha – eles usam uma URL personalizada para acessar uma conta e usuários terceiros poderão solicitar acesso através desse URL que expira em um horário especificado. Os utilizadores terceiros não terão de criar um início de sessão totalmente novo e os proprietários de contas não têm de partilhar credenciais de todo.
Como a Splashtop está usando IA para um espaço de trabalho seguro
“O Splashtop Secure Workspace é um sistema que ajudará a facilitar o uso da IA generativa”, explica Wang. “Quando você usa IA generativa, você pode ver problemas de acesso a dados, problemas de acesso ao sistema – imagine que tudo isso desapareceu apenas com a adoção do Splashtop Secure Workspace. Você não precisa necessariamente configurar um sistema completo ou um sistema privado de modelo de aprendizagem de línguas (LLM); você pode automatizar tudo através do Splashtop Secure Workspace.”
Outro ângulo que a equipa está a analisar a IA é a detecção de padrões. A IA generativa pega a informação e traduz as suas sequências num tipo de sinal, tipo tradução de línguas.
“No negócio do acesso, as pessoas iniciam sessão, usam uma determinada aplicação, digitam algum comando — é uma sequência de eventos. Essa sequência de eventos pode ser traduzida ou transformada em detecção de anomalias”, explica Wang. “Essa tecnologia é o que precisamos em termos de segurança e resposta.”
Proteja seu espaço de trabalho com Splashtop
A segurança não é apenas uma experiência que é definida e esquecida — é uma mentalidade holística que requer muito pensamento e planeamento futuro. Com sistemas como o Splashtop Secure Workspace, sua equipe pode fornecer um ambiente digital seguro para os funcionários, ao mesmo tempo que permite acesso seguro de terceiros a outros fornecedores. O Splashtop Secure Workspace pode ajudar a fornecer a base para modelos de aprendizagem de idiomas e IA, mas também a base para dimensionar sua equipe para o crescimento.
Interessado em saber como podes adotar práticas de segurança mais simplificadas e fornecer acesso seguro de terceiros? Descubra como o Splashtop Secure Workspace pode ajudar a redefinir a abordagem da sua equipe em relação à segurança e agilizar seus processos.
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