Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

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Italo Nava, our Senior Director of Sales and Customer Success, sits down with Susan Li, Senior Director of Product Management, and Yanlin Wang, the Vice President of Advanced Technology, to discuss the development of Splashtop Secure Workspace.

Recapitulação da Splashtalks: Confiança Zero e Reinventando o Espaço de Trabalho Seguro

Sarah Laoyan
5 min de leitura
Atualizado
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Em nosso novo podcast, Italo Nava, nosso Diretor Sênior de Vendas e Sucesso do Cliente, conversa com Susan Li, Diretora Sênior de Gestão de Produtos, e Yanlin Wang, Vice-Presidente de Tecnologia Avançada, para discutir o desenvolvimento do Splashtop Secure Workspace.  

Splashtalks Episode 1 - Zero Trust and SSW: Reinventing Secure Workspace
Splashtalks Episode 1 - Zero Trust and SSW: Reinventing Secure Workspace

Neste artigo, detalhamos o que é um espaço de trabalho seguro, a visão por trás do Splashtop Secure Workspace e o que o futuro reserva em termos de segurança cibernética e IA.  

O que é um Espaço de Trabalho Seguro? 

Um espaço de trabalho seguro é a infraestrutura tecnológica implementada por uma organização para garantir que as práticas diárias de dados mantêm as informações e os dados seguros. Esta pode ser a política posta em prática para estabelecer como uma equipa lida com ameaças ou quão simples ou quão complexa uma palavra-passe tem de ser. Todas estas coisas combinam-se para criar um espaço de trabalho seguro. 

“A pandemia COVID-19 acelerou um ambiente de trabalho híbrido, pelo que há uma necessidade crescente de proteger os espaços de trabalho em todo o lado”, afirma Li.  

A introdução de um ambiente de trabalho híbrido complicou ainda mais o papel já desafiador dos profissionais de TI de hoje. Têm a tarefa de gerir uma variedade de problemas, incluindo aprovisionamento de utilizadores, desprovisionamento, processo introdutório ao empregado e a integração de várias soluções, muitas vezes incompatíveis. A necessidade de conformidade rigorosa, proteção de recursos contra fugas e ataques e visibilidade melhorada continuam a ser primordiais.  

Além disso, as complexidades de orçamentação e gestão de inúmeras ferramentas de acesso e segurança sobrepostas aumentaram. Estes desafios são agravados pela natureza dinâmica das ameaças à cibersegurança, influenciados pelas incertezas geopolíticas e pelo crescimento do cibercrime organizado. O resultado é uma paisagem que muitas vezes deixa os líderes de TI com dificuldades. Para criar um produto mais holístico em relação ao acesso seguro, a equipe Splashtop desenvolveu o Splashtop Secure Workspace.  

"Queríamos dar aos nossos clientes a capacidade de resolver seus problemas de TI e seus problemas de segurança de uma maneira realmente simplificada", diz Wang. "Queremos que seja uma solução realmente escalável para que possamos reduzir os custos dos nossos clientes."

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Qual é a visão por trás do Splashtop Secure Workspace? 

Em 2021, o CEO Mark Lee reuniu uma equipa no seu quintal para pensar como podem ajudar as empresas a obter uma melhor experiência de utilizador em relação ao acesso remoto. Configurar o acesso remoto requer muito software, conhecimento e infra-estrutura. Não é incomum ver um técnico a gerir 3.000 dispositivos e a gerir esta infra-estrutura.  

O objetivo do Splashtop Secure Workspace é simplificar o processo para que esses usuários finais obtenham acesso. 

“Há vulnerabilidades em todas as camadas da rede — desde o nível da rede, aos sistemas, às aplicações e aos dados”, afirma Li. “As empresas mais pequenas muitas vezes não têm recursos sofisticados para se defender e proteger-se de ataques. Para os proteger, precisávamos de reunir muitas ferramentas especializadas numa única plataforma e tornar a solução fácil de consumir.” 

Estas empresas mais pequenas podem, sem querer, desenvolver excessivamente as suas próprias soluções, tais como firewalls internos, e garantir que os IdPs trabalhem com as suas VPNs. Embora toda esta infraestrutura seja importante e necessária, o processo é complexo e intrincado e requer muito conhecimento de causa.   

Em vez de ver esse processo como camadas individuais de segurança, a equipe da Splashtop decidiu repensar a pilha de tecnologia de segurança em termos de acesso. Pensar em como as pessoas podem aceder aos dados individualmente foi o primeiro passo para simplificar a segurança. Embora a segurança seja muitas vezes pensada em termos de barreiras, eles estavam a pensar mais sobre como isso pode permitir que as equipas forneçam acesso às pessoas certas. 

Proteger espaços de trabalho com equipas de terceiros 

A parceria com equipas, empresas e contratados de terceiros pode introduzir a tua organização a algum risco. Trabalhar com estas pessoas exige frequentemente que lhes forneça acesso a contas seguras, mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Podes fornecer-lhes a sua própria conta, ou podes dar-lhes credenciais para uma conta já existente.  

“O aprovisionamento e o desprovisionamento criam muito fardo para as equipas de TI. O momento em que uma organização é a mais vulnerável é quando um projeto termina”, afirma Li. “As contas que o utilizador terceiro criou para aceder tornam-se então uma conta órfã que se torna um risco para essa organização.”  

Partilhar credenciais também não é uma forma segura de fornecer acesso. Como é que activas o acesso de terceiros de uma forma que garanta a segurança? A maioria das pessoas vai simplesmente anotar um nome de utilizador e uma palavra-passe num post-it. Depois disso, o que acontece com o post-it depende do indivíduo que precisa de acesso.  

A equipe da Splashtop trabalhou para resolver esse problema e simplificar a concessão de acesso a indivíduos específicos quando eles precisarem.  

“É tão simples como partilhar um link”, diz Li. Com o Splashtop Secure Workspace, os indivíduos que solicitam acesso não precisam de uma conta ou senha – eles usam uma URL personalizada para acessar uma conta e usuários terceiros poderão solicitar acesso através desse URL que expira em um horário especificado. Os utilizadores terceiros não terão de criar um início de sessão totalmente novo e os proprietários de contas não têm de partilhar credenciais de todo.  

Como a Splashtop está usando IA para um espaço de trabalho seguro 

“O Splashtop Secure Workspace é um sistema que ajudará a facilitar o uso da IA generativa”, explica Wang. “Quando você usa IA generativa, você pode ver problemas de acesso a dados, problemas de acesso ao sistema – imagine que tudo isso desapareceu apenas com a adoção do Splashtop Secure Workspace. Você não precisa necessariamente configurar um sistema completo ou um sistema privado de modelo de aprendizagem de línguas (LLM); você pode automatizar tudo através do Splashtop Secure Workspace.”  

Outro ângulo que a equipa está a analisar a IA é a detecção de padrões. A IA generativa pega a informação e traduz as suas sequências num tipo de sinal, tipo tradução de línguas.  

“No negócio do acesso, as pessoas iniciam sessão, usam uma determinada aplicação, digitam algum comando — é uma sequência de eventos. Essa sequência de eventos pode ser traduzida ou transformada em detecção de anomalias”, explica Wang. “Essa tecnologia é o que precisamos em termos de segurança e resposta.”  

Proteja seu espaço de trabalho com Splashtop 

A segurança não é apenas uma experiência que é definida e esquecida — é uma mentalidade holística que requer muito pensamento e planeamento futuro. Com sistemas como o Splashtop Secure Workspace, sua equipe pode fornecer um ambiente digital seguro para os funcionários, ao mesmo tempo que permite acesso seguro de terceiros a outros fornecedores. O Splashtop Secure Workspace pode ajudar a fornecer a base para modelos de aprendizagem de idiomas e IA, mas também a base para dimensionar sua equipe para o crescimento. 

Interessado em saber como podes adotar práticas de segurança mais simplificadas e fornecer acesso seguro de terceiros? Descubra como o Splashtop Secure Workspace pode ajudar a redefinir a abordagem da sua equipe em relação à segurança e agilizar seus processos. 

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