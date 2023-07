Transformando o acesso seguro: aplicações do mundo real do Splashtop Secure Workspace

Este é o segundo artigo da nossa série de blogs de acesso seguro. Se você ainda não leu o artigo introdutório de Yanlin explicando a base e a visão de nosso espaço de trabalho seguro, você pode encontrá-lo aqui: Transforming Secure Access with Splashtop Secure Workspace

Resolvendo problemas do mundo real com Splashtop Secure Workspace

Em meu artigo anterior, expus os fundamentos da arquitetura abrangente do Splashtop Secure Workspace. Agora, vamos examinar como a arquitetura lida com os desafios de acesso do mundo real experienciados pelos nossos clientes. Vou também demonstrar o quão tradicionalmente os problemas de TI podem ser manuseados sem esforço, graças à nossa estrutura de base robusta.

No meu próximo artigo, vou destacar as capacidades únicas da nossa solução Secure Workspace através de uma análise mais atenta de facetas selecionadas da nossa interface de usuário. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em quatro problemas do mundo real que o Splashtop Secure Workspace resolve.

Exemplo 1: Simplificar a integração e o desligamento dos funcionários

Desafio: Como podemos simplificar o processo de TI para integração de novos funcionários, conceder-lhes acesso a aplicações essenciais e revogar rapidamente esse acesso quando eles deixam a organização?

Com o feedback dos clientes, entendemos que muitas vezes podem levar semanas para que as novas contratações tenham acesso a todas as aplicações que precisam para começar a ser produtivos. Embora os sistemas de logon único (SSO) como o Google Workspace ou o Microsoft Azure AD (agora Entra ID) possam autenticar aplicativos da Web, eles não facilitam a localização desses aplicativos pelos funcionários. Além disso, não há solução simples para apps no local normalmente utilizadas por contabilidade, finanças e engenharia, especialmente aquelas que dependem de clientes de desktop personalizados.

Facilitando a integração com o Splashtop

O Splashtop Secure Workspace transforma a integração do usuário em um processo contínuo e automatizado, obtido por meio da ativação de login em nosso Workspace ou por meio de credenciais SSO existentes. Fornecemos instantaneamente o espaço de trabalho personalizado do funcionário com aplicações, juntamente com políticas que regem o acesso à rede, a postura do cliente e a gestão de credenciais, permitindo o uso instantâneo a partir de qualquer lugar, seja o escritório, casa ou em viagem.

Além disso, o Splashtop Secure Workspace acomoda dispositivos de propriedade de funcionários em cenários de traga seu próprio dispositivo (BYOD), oferecendo acesso móvel e baseado em navegador a aplicativos SaaS. Oferecemos suporte a protocolos populares de compartilhamento de desktop, como RDP e VNC, e protocolos de acesso remoto, incluindo SSH e Telnet.

Simplificando a descoberta e lançamento de aplicativos

O desktop Secure Workspace exibe todas as aplicações a que os utilizadores têm direito a partir de uma única interface de usuário, permitindo que os usuários vejam e se conectem com segurança a quaisquer aplicativos com um único clique. As aplicações incluem SaaS e aplicações de rede empresarial (não Web), incluindo aqueles que estão no local ou num centro de dados privado.

O Secure Workspace melhora a experiência de rede ao conectar-se a um dos muitos Pontos de Presença (POPs), permitindo a entrega de conteúdo de forma mais rápida e eficiente. Um gerenciador de senhas interno facilita o acesso preenchendo automaticamente as credenciais do recurso de destino e permitindo que a TI aplique senhas fortes e o uso de autenticação baseada em vários fatores (MFA). Além disso, os administradores de TI podem personalizar o processo de lançamento do aplicativo de acordo com as suas preferências, como a montagem automática de unidades SMB compartilhadas na conexão.

Offboarding de funcionários rápido e completo

Quando é hora de desaprovisionar os usuários, o Secure Workspace fornece um ponto de controle único para revogar o acesso a todos os dispositivos e aplicativos do usuário, oferecendo tranquilidade para os departamentos de TI e RH.

Exemplo 2: Acesso seguro, sem VPN a várias nuvens e híbridos

Desafio: Como podemos garantir que os funcionários tenham acesso seguro a aplicativos privados (web ou clientes personalizados), seja no local, em filiais remotas, em data centers privados ou em nuvens privadas virtuais (VPCs), como AWS, Microsoft Azure, ou Google cloud Platform?

Normalmente, acessar aplicativos e recursos privados, como compartilhamentos de arquivos de rede, requer configurações de VPN nesses locais. No entanto, as VPNs expõem sub-redes inteiras a todos os utilizadores remotos, aumentando o risco de ciberataques e roubo de dados valiosos. Em redes complexas, as equipes de TI às vezes usam vários clientes VPN ou um único cliente com uma lista de diferentes gateways VPN para escolher, criando confusão entre os usuários.

Melhore a confiabilidade e a segurança com uma alternativa à VPN herdada

O Secure Workspace fornece um conector de software que permite o acesso seguro de aplicativos e recursos privados pelos funcionários. Oferecemos suporte a vários fatores de forma de conector - de um aplicativo Windows, Mac OS ou Linux simples a contêineres Docker, contêineres Kubernetes, máquina virtual ou Raspberry Pi.

Estes conectores podem ser instalados num cluster para suportar o equilíbrio de carga e a alta disponibilidade. Depois de instalado, o conector liga-se com segurança a um dos nossos POP, minimizando a exposição da superfície de ataque dos teus ativos corporativos a possíveis ataques.

Qualquer aplicativo que seja acessível através de um conector instalado (ou cluster de conectores) agora pode ser adicionado ao Secure Workspace do teu funcionário. Com apenas um clique, é iniciada a janela relevante do cliente ou navegador, estabelecendo simultaneamente uma conexão segura com a aplicação privada. Esta experiência de usuário simplificada permanece consistente quer o aplicativo ou recurso privado seja instalado no pré, em data centers privados ou em VPCs nas nuvens públicas.

Ultrapassar Topologias de Rede Complexa

O Splashtop Secure Workspace facilita o trabalho de configurações de rede complexas que muitas vezes confundem as configurações de VPN. A nossa arquitetura de conexões internas funciona eficazmente em ambientes com várias camadas de firewalls, roteadores e em zonas de conversão de endereços de rede (NAT), lidando com transparência intervalos de IP sobrepostos.

Os desenvolvedores não precisam decidir quais endpoints de VPN usar ao se conectar a diferentes servidores em várias nuvens que podem compartilhar IPs idênticos. Com o Splashtop Secure Workspace, é tão simples quanto apontar, clicar e conectar. Além disso, os desenvolvedores podem se conectar a todos esses servidores ao mesmo tempo – um recurso que não é possível com configurações de VPN.

Exemplo 3: Acesso seguro e conveniente de terceiros

Desafio: Como podemos conceder a não empregados (como auditores, prestadores de serviços e suporte a fornecedores) acesso temporário a recursos corporativos privados de forma segura, segura e auditável?

Proporcionar acesso seguro de terceiros é um desafio significativo de TI. O processo geralmente envolve a criação de contas temporárias, ajudando os terceiros a instalar clientes VPN, configurando o acesso VPN ao recurso de destino e, em seguida, desmantelando toda a configuração assim que o acesso for concluído. Apesar do esforço, este método muitas vezes deixa um rasto de auditoria fraco.

Uma Abordagem Holística ao Acesso de Terceiros

O Secure Workspace fornece uma solução completa para acesso seguro de terceiros. As organizações podem fornecer acesso seguro e controlado a partes externas, combinando gerenciamento de credenciais, suporte a navegador da web para protocolos remotos, acesso seguro à rede e gravação de sessão numa única solução.

Os pedidos podem ser partilhados com empreiteiros ou auditores através de um simples link de acesso protegido por uma frase-senha (enviada através de um canal seguro à escolha do utilizador). Os utilizadores externos só precisam de um navegador suportado popular (Chrome, Edge, Safari, Firefox) para aceder ao link, introduzir a frase-senha e obter acesso, sem necessidade de configurações de VPN ou lista de controlo de acessos (ACL). Além disso, os administradores de TI podem atribuir diferentes funções privilegiadas para acesso sem terem de fornecer usuários temporários.

Garantia ideal com Controlos de grão fino

Compreendendo os potenciais riscos de segurança associados ao permitir o acesso de terceiros, incorporamos várias salvaguardas. Os administradores de TI podem definir condições como agendamentos (para restringir a atividade após o horário), frases de senha ou outros critérios para controlar e restringir o acesso.

Os administradores mantêm total visibilidade e controlo sobre esses links de acesso partilhados, garantindo a conformidade e a segurança. Podem desativar os links de acesso a qualquer momento por motivos de segurança e podem encerrar instantaneamente as sessões em curso. Todos os eventos de acesso são registrados e o Secure Workspace oferece a capacidade de gravar todas as sessões de acesso como um arquivo de vídeo para auditorias subsequentes.

Exemplo 4: Aproveitar a automatização das TI para a consistência e eficiência

Desafio: Como podemos melhorar a eficiência das TI na gestão do acesso remoto e reduzir erros através da automação?

Muitas organizações de TI lidam com restrições de orçamento, levando os administradores de TI com visão avançada a recorrerem à automatização. No entanto, a maioria das soluções de acesso tradicionais não suporta Application Programming Interfaces (APIs) externas e não foram projetadas para automação.

Abrace o futuro com automação com Splashtop Secure Workspace

O Splashtop Secure Workspace oferece recursos de automação modernos, dando aos administradores de TI o poder de automatizar o acesso remoto a recursos e sistemas designados de maneira segura e eficiente. As nossas ricas APIs e ferramenta de Interface de Linha de Comando (CLI) capacitam os administradores a automatizar uma variedade de componentes de acesso remoto.

Essas APIs abrangentes garantem a integração perfeita entre o Splashtop Secure Workspace e os sistemas e aplicativos existentes da sua organização, formando uma infraestrutura de TI coesa.

Maximize a eficiência e reduza os erros com Splashtop Secure Workspace Automation

Ao aproveitar essas poderosas APIs, os administradores de TI podem interagir programaticamente com o Splashtop Secure Workspace, automatizando tarefas essenciais como provisionamento de acesso, gerenciamento de processos de autenticação e configuração de recursos. Esta integração com sistemas existentes simplifica os fluxos de trabalho, aumenta a eficiência operacional, mitiga erros humanos e aumenta a produtividade.

Além disso, a nossa ferramenta CLI expande ainda mais o âmbito da automatização. Os administradores de TI podem usar a ferramenta para formar conexões seguras para destinos remotos, permitindo-lhes chamar serviços ou executar comandos em sistemas remotos, tal como fariam com a automatização da rede local.

O que há a seguir? Explore a experiência do usuário com o Splashtop Secure Workspace

Exploramos uma variedade de casos de uso do Splashtop Secure Workspace, demonstrando como lidamos com os principais desafios que as equipes de TI enfrentam atualmente. Esperamos que esses insights te inspirem a pensar como podemos ajudar-te. Para ser dos primeiros a experimentar o Secure Workspace, inscreva-se aqui.

O nosso próximo artigo aprofundará as especificidades do nosso produto e as suas características únicas. Para ser alertado sobre o nosso próximo artigo, considere inscrever-se na nossa newsletter.